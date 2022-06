Hành trình kiến tạo tiện ích thiết thực tại khu đô thị Anlac Green Symphony

Và điều họ quan tâm nhất là giá trị và công năng mà những tiện ích đô thị mang lại, liệu có xứng đáng với ngân sách đã chi trả hay không?

Tiện ích thiết thực - cư dân "hào phóng" chi trả để gia tăng trải nghiệm sống

Tại các khu đô thị cao cấp, việc cư dân thoải mái tận hưởng các tiện ích giải trí - sức khỏe - giáo dục nội khu mà không cần di chuyển ra bên ngoài được coi là một trong những đặc quyền giá trị. Các dự án bất động sản cũng từ đó mà không ngừng kiến tạo môi trường sống đủ đầy để thỏa mãn cư dân, "mạnh tay" chi ngân sách khủng cho hạ tầng cảnh quan và dịch vụ tiện ích đẳng cấp.

Nếu những dự án nghỉ dưỡng hướng đến xây dựng hệ tiện ích giải trí phát huy tối đa hiệu quả vào những dịp nghỉ lễ, cuối tuần; thì các dự án khu đô thị giải quyết nhu cầu ở thực lại chọn cho mình một lối đi riêng - tối đa công năng sử dụng tiện ích từng ngày, từng giờ. Dựa vào nhu cầu và tần suất sử dụng thực sự của cư dân, các nhà phát triển bất động sản từ đó lựa chọn những tiện ích với công năng thiết thực, xây dựng và phát triển tiện ích xứng đáng với quỹ đất bỏ ra. Bỏ qua tư duy "xây để cho có", để thu hút khách hàng mang tính nhất thời, hệ tiện ích và dịch vụ đô thị "thiết thực" được kiến tạo để phục vụ mục đích sử dụng hàng ngày, hàng tuần của cư dân.

Triết lý xây dựng và tư duy tân tiến đó của các nhà phát triển bất động sản (BĐS), chẳng hạn như chủ đầu tư An Lạc Group, giúp người mua tìm thấy những không gian sống xứng đáng với chi phí chi trả, sở hữu nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ cho nhu cầu sử dụng quanh năm và gia tăng trải nghiệm sống tinh hoa giữa lòng đô thị.

Tiện ích đô thị phải thiết thực, phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của cư dân (Ảnh: An Lạc Group).

Anlac Green Symphony - tiện ích đủ đầy trong không gian thân thuộc

Tại tâm điểm kết nối phía Tây Hà Nội, giữa những luồng phát triển đô thị, bao quanh bởi hệ tiện ích ngoại khu được đầu tư phát triển đồng bộ, khu đô thị tích hợp Anlac Green Symphony vẫn tạo cho mình một hệ sinh thái nội khu đa dạng, đạt chuẩn 5 sao. Tại dự án, 40 tiện ích chất lượng cao phát huy hơn 40 công năng sử dụng cụ thể, đảm bảo cho cư dân đô thị một cuộc sống đủ đầy trong khuôn viên khu đô thị yên bình, thân thuộc.

Nhà phố và biệt thự thương mại Anlac Green Symphony

Nổi bật nhất là hệ tiện ích xanh "tăng cường đề kháng" cho sức khỏe tinh thần. Khu đô thị dành gần 50% diện tích cho mảng xanh tự nhiên đến từ cây xanh, hồ nước, hoa cỏ rực rỡ. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm nay, chủ đầu tư đã dày công chăm sóc và đưa thêm vào dự án hơn 6.000 cây xanh đô thị; ươm mầm 20.000 bầu cây thanh tú, bạch trinh biển, tường vy...; trồng thêm 150 cây bóng mát. Ngay trong khuôn viên khu đô thị Anlac Green Symphony cũng là sự hiện diện của 3 công viên xanh rộng hơn 6ha, trong đó hai công viên Center Musical Park và Harmony Park nằm song song tại lõi đô thị đã được đưa vào vận hành. Công viên Melody River Park với điểm nhấn là con sông hiền hòa, xanh mát cũng đã khởi công xây dựng, từng bước hoàn thiện cảnh quan chờ ngày vận hành chính thức.

Anlac Green Symphony với hệ tiện ích xanh được đầu tư, chăm chút kiến tạo từng ngày (Ảnh: An Lạc Group).

Các tiện ích xanh cho cư dân một lối sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên, nuôi dưỡng và hoàn thiện "thân - tâm - trí".

Anlac Green Symphony còn được dốc tâm đầu tư hệ tiện ích giải trí, thư giãn phục vụ nhu cầu sử dụng bốn mùa. Trong mùa hè này, khu đô thị trao cho cư dân những phút giây thăng hoa, nhiệt thành và tràn đầy hứng khởi. Các phụ huynh và cư dân nhí có thể tận hưởng khoảng thời gian hè quý giá ngay trong nội khu đô thị với hệ tiện ích giải trí đến từ hai công viên Harmony Park và Center Musical Park, khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ ngoài trời, khu gym ngoài trời, quảng trường Yoga, đường dạo bộ ven hồ. Tiện ích bể bơi ngoài trời tại Clubhouse đang được mở cửa, phục vụ miễn phí cho cư dân đã nhận nhà tại dự án.

Tiện ích an ninh được người mua nhà quan tâm hàng đầu tại Anlac Green Symphony (Ảnh: An Lạc Group).

Cuối cùng nhưng không thể thiếu chính là những tiện ích liên quan đến an ninh, riêng tư - những tiêu chí được người mua nhà đặt lên hàng đầu. Đồng thuận với mong muốn được bảo đảm an toàn của cư dân, khu đô thị Anlac Green Symphony được chủ đầu tư An Lạc Group bố trí 3 lớp an ninh nghiêm ngặt: lớp cổng bảo vệ chung toàn khu đô thị, lớp an ninh từng phân khu và lớp an ninh ngay tại cổng biệt thự với hệ thống camera giám sát an toàn. Bên cạnh đó, camera an ninh cũng được lắp đặt toàn khu đô thị, đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7 đã kiến tạo Anlac Green Symphony trở thành chốn an cư tin cậy của cư dân khu Tây Hà Nội.

Nếu vị trí là nền móng xây đắp nên bất động sản thì tiện ích đô thị chính là đòn bẩy giúp tăng trưởng giá trị, là "vật liệu tinh túy" giúp cư dân thêm yêu, thêm trân trọng và thêm thỏa mãn về chốn an cư dài lâu của cả gia đình.