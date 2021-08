Hải Phòng "khát" căn hộ cao cấp cho giới doanh nhân và chuyên gia nước ngoài

Dân trí Thành phố Hải Phòng đang nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở hạ tầng, tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh… Thành phố đã thu hút lượng lớn các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, kéo theo nhu cầu lưu trú chất lượng cao.

Nguồn vốn FDI đang chảy mạnh vào Hải Phòng

Nhờ thành công trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng, Hải Phòng liên tục đón làn sóng đầu tư đầy tiềm năng từ nước ngoài. Dễ thấy, nguồn vốn chảy mạnh vào bất động sản công nghiệp với các dự án "khủng" như: LG Display Việt Nam Hải Phòng, Việt Nam Hitron Technologies, Ohsung Vina, Yoshino Gypsum…

Thống kê đến tháng 4 năm nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng thu hút được 406 dự án với tổng số vốn khoảng 17,2 tỷ USD. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tập trung nhiều ở các khu công nghiệp Đình Vũ, VSIP, Tràng Duệ, Nomura… Hết tháng 5 năm nay, Hải Phòng thu hút được 1,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Một số doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Hải Phòng.

Sự xuất hiện của The Minato Residence được coi là "điểm sáng" cho nhà đầu tư bởi đây là dự án 100% vốn Nhật Bản, từ khâu thiết kế đến thi công, xây dựng và quản lý đều do chủ đầu tư Nhật Bản kiểm soát. Lấy ý tưởng xây dựng một Tokyo thu nhỏ tại trung tâm thành phố Cảng, The Minato Residence chính là bước đi tiên phong của tập đoàn Fujita và Takara Leben.

Chốn an cư cho chủ nhân tinh hoa

Theo khảo sát của Savills Việt Nam, chi phí để chi trả cho việc thuê nhà của nhóm đối tượng chuyên gia nước ngoài cao cấp dao động khoảng từ 1000 USD - 3.000 USD/ tháng. Đây là số tiền quá đắt đỏ, trong khi đó, người ở vẫn bị hạn chế về mặt tiện ích, không gian sống. Nguồn cầu tăng trong khi lượng căn hộ tiêu chuẩn không có nhiều. Bởi thế, sở hữu The Minato Residence để an cư hoặc đầu tư loại hình căn hộ cho thuê là sự lựa chọn khôn ngoan của nhiều khách hàng, nhà đầu tư.

Ảnh phối cảnh The Minato Residence.

Hội tụ đầy đủ tiện ích hiện đại, The Minato Residence được quy hoạch gồm 2 tòa chung cư cung cấp 924 căn hộ chuẩn Nhật. Không gian quy hoạch thông minh, tràn ngập ánh sáng, gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo không gian riêng tư cho chủ nhân sở hữu.

Dự án nằm bên bờ sông Lạch Tray, gần các tuyến giao thông huyết mạch, dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp lân cận và các địa điểm quan trọng trong thành phố như: sân bay Cát Bi, bãi biển Đồ Sơn, vịnh Hạ Long,…

Quy tụ cộng đồng dân cư tinh hoa, The Minato Residence được chủ đầu tư xây dựng những tiện ích tốt nhất, chất lượng cao nhất. Theo đó, dân cư sẽ được tận hưởng trọn vẹn tiện ích nội khu: công viên cây xanh, phòng tập Gym, khu vui chơi trẻ em, bể bơi thông minh, công viên Sakura….

"Cơ sở hạ tầng đồng bộ, môi trường sống văn minh, tiện ích hiện đại, tôi cảm nhận được sự hài lòng, thoải mái tối đa khi sinh sống tại đây. So với chi phí bỏ ra thuê nhà mỗi tháng, sở hữu căn hộ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Tôi tin tưởng vào chất lượng Nhật Bản, và tôi chọn The Minato Residence" - một khách hàng đang đầu tư tại dự án cho biết.

Cũng theo báo cáo của Savills Việt Nam, tình hình cho thuê của phân khúc căn hộ dịch vụ cao cấp ở mức cao ổn định. Nhất là tại thị trường giàu tiềm năng như Hải Phòng, tỷ lệ lấp đầy luôn dao động từ 80-85% và sẽ còn tăng nữa trong tương lai. Đầu tư căn hộ cho thuê tại The Minato Residence hứa hẹn sẽ là kênh hiệu quả, thanh khoản cao.

Kết tụ tinh hoa Nhật Bản, The Minato Residence tạo ra phong cách sống riêng với hệ thống tiện ích nội - ngoại khu đẳng cấp. Dự án hứa hẹn mang đến đời sống thịnh vượng giữa lòng thành phố Hải Phòng.

Trường Thịnh