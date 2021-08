Hai dòng sản phẩm độc đáo được đặc biệt quan tâm tại NovaWorld Phan Thiet

Dân trí Phân khu Waikiki và Festival Town của NovaWorld Phan Thiet đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những ưu thế vượt trội, hiếm có.

Các nhà đầu tư đổ về Phan Thiết - Bình Thuận

Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ, giữ đúng tiến độ thi công giúp thị trường bất động sản (BĐS) Phan Thiết - Bình Thuận thu hút nhiều nhà đầu tư, bất chấp dịch bệnh.

Sau gần một năm khởi công, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dần thành hình. Những km đầu tiên của tuyến cao tốc này đã được thi công cấp phối đá dăm để chuẩn bị thảm lớp bê tông nhựa thứ nhất. Theo báo cáo tiến độ mới nhất của Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Giao thông Vận tải), đến cuối tháng 6, tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng cho dự án đạt 99,7%.

Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã thi công cấp phối đá dăm.

Trước đó, đầu tháng 4, dự án sân bay quốc tế Phan Thiết đã tiến tới giai đoạn triển khai mặt bằng và chuẩn bị triển khai. Công trình này sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội vào Phan Thiết chỉ còn khoảng 2 giờ, thay vì mất 8 giờ theo lịch trình cũ qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó di chuyển đường bộ. Ngoài ra, sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) cũng đã khởi công từ tháng 1 năm nay, sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2023. Các sân bay này khi đưa vào hoạt động sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho du khách cả nước khi đến với Bình Thuận.

Các chuyên gia đánh giá, hiệu ứng cộng hưởng từ cao tốc và sân bay khiến các nhà đầu tư cả hai miền đổ về Bình Thuận, đặc biệt là tại TP Phan Thiết. Trong đó, đại dự án 1000 ha NovaWorld Phan Thiet của tập đoàn Novaland được đặc biệt quan tâm nhờ quy mô "khủng", có hàng trăm tiện ích quốc tế và đa dạng các sản phẩm để đầu tư.

Một nhân viên môi giới BĐS cho biết, từ đầu năm đến nay, khi nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối được triển khai rầm rộ thì sự quan tâm tìm kiếm của khách hàng đối với dự án NovaWorld Phan Thiet cũng tăng mạnh. "Ở thời điểm chưa giãn cách, khách hàng tìm đến để được tư vấn liên tục tăng. Số lượng giao dịch từ đầu năm cũng tăng mạnh so với năm ngoái", môi giới này thông tin.

NovaWorld Phan Thiet liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công (Ảnh thực tế dự án).

Để đón đầu làn sóng hạ tầng, NovaWorld Phan Thiet liên tục đẩy nhanh tiến độ, thi công đồng loạt trên toàn dự án với hàng ngàn công nhân, kỹ sư túc trực trên công trường mỗi ngày. Đại diện Novaland chia sẻ, hàng loạt tiện ích đã hoàn thiện và đưa vào khai thác giúp thu hút sự chú ý và níu chân hàng trăm du khách, travel blogger, người nổi tiếng và nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu NovaWorld Phan Thiet.

Hai dòng sản phẩm độc đáo tại đại dự án 1000 ha

Second home tại NovaWorld Phan Thiet chinh phục nhà đầu tư bởi sự đa dạng về sản phẩm, diện tích, vị trí và đặc tính độc đáo. Mới đây nhất, đại dự án này cho ra mắt phân khu Waikiki. Waikiki nằm trên độ cao 52-70 m so với mặt nước biển, và cao 30 m so với công viên chủ đề Ocean Kingdom rộng 25 ha. Nhờ vị thế hiếm có, mỗi căn biệt thự tại đây đều ôm trọn tầm nhìn ra công viên chủ đề và khung cảnh biển trời bao la của vịnh Phan Thiết.

Waikiki được ví như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ dành riêng cho mỗi gia đình (Ảnh phối cảnh Novaland).

Là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang đại diện cho phong cách resort, mỗi căn biệt thự Waikiki được ví như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ dành riêng cho mỗi gia đình. Đối với nhà đầu tư chuộng dòng sản phẩm có tiềm năng sinh lời cao về dài hạn, đây cũng được xem là một lựa chọn sáng giá, phù hợp xu thế nghỉ dưỡng riêng tư, an toàn cho sức khỏe và đa dạng các hoạt động gắn kết với thiên nhiên.

Chủ nhân của những căn biệt thự này còn được tận hưởng hàng trăm tiện ích quốc tế của NovaWorld Phan Thiet sát ngay thềm nhà. Phía trước mặt là công viên chủ đề Ocean Kingdom 25 ha, khu Bikini Beach 16 ha; phía sau là khu Sport complex, cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền, sân tennis ATP, sân bóng đá, Citigym... Ngoài ra, phân khu này còn kế cận nhà hát Arena 10.000 chỗ ngồi, khu phố ẩm thực, cà phê, nhà hàng, khu mua sắm...

Một phân khu khác được nhiều nhà đầu tư quan tâm là Festival Town - phân khu sôi động hàng đầu tại NovaWorld Phan Thiet. Nơi đây có con đường lễ hội dài hơn 1,2 km xuyên tâm, hàng trăm Shophouse đa dạng loại hình dịch vụ, quy tụ nhiều thương hiệu đẳng cấp và cao cấp quốc tế từ mua sắm, ẩm thực, thời trang, spa thư giãn làm đẹp, cafe sang trọng cùng khu Outlet Store với hơn 200 thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đặc biệt, phân khu này được ngân hàng hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng giúp giảm tối đa áp lực tài chính cho nhà đầu tư.

Châu Dương - Trường Thịnh