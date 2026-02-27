Hạ tầng tăng tốc, tạo hấp lực cho bất động sản thương mại tại Vinhomes Global Gate

Tại Đông Bắc Hà Nội, nơi hội tụ loạt công trình trọng điểm, từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), sân bay Nội Bài và Gia Bình, cầu Tứ Liên đến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và metro số 4, Vinhomes Global Gate được giới đầu tư lựa chọn như một bài toán đi trước thị trường, đón dòng khách và dòng tiền.

Quy hoạch trăm năm xác lập điểm hẹn đầu tư mới

Hà Nội đang bước vào một chu kỳ tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Bên cạnh khu vực trung tâm được bảo tồn, nhiều không gian phát triển mới sẽ được mở ra dựa trên nền tảng giao thông đa tầng và hệ thống giao thông công cộng (TOD).

Quy hoạch này nhanh chóng tạo làn sóng dịch chuyển ra ngoài lõi nội đô của các thương hiệu bán lẻ, dịch vụ. Đây không chỉ là giải pháp tối ưu chi phí trong bối cảnh mặt bằng bán lẻ ở trung tâm tăng cao, mà còn là bước đi chiến lược để chớp thời cơ tiếp cận các dòng khách hàng mới.

Theo anh Viết Chiến, quản lý một sàn giao dịch bất động sản, khu Đông Bắc Hà Nội đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn thương mại.

“Dự án lớn, giỏ hàng đa dạng, lực cầu hiện hữu và dư địa tăng trưởng dài hạn là những lý do khiến khu vực này được giới đầu tư săn đón”, anh Chiến nhận định.

VEC và hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ đưa khu Đông Bắc thành trung tâm mới của Hà Nội (Ảnh: Vingroup).

Trong đề xuất quy hoạch tổng thể Thủ đô, khu Đông Bắc (gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn cũ) là 1 trong 9 cực tăng trưởng, giữ vai trò đô thị dịch vụ - thương mại quốc tế, tài chính, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Tại đây, hạ tầng đang đi trước một bước, tạo nền tảng để hiện thực hóa các chức năng này với hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia đã và sắp vận hành.

Đó là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - điểm hẹn của nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, hoạt động từ tháng 8/2025. Với chuỗi sự kiện tổ chức 365 ngày/năm, công trình quy mô top 10 thế giới có khả năng thu hút 60 triệu lượt khách/năm, sánh vai với các điểm đến triển lãm lớn như Bangkok (Thái Lan), Dubai (UAE)…

Song song với đó là mạng lưới giao thông đa phương thức đang hoàn thiện nhanh chóng: sân bay Gia Bình dự kiến vận hành thương mại từ 2026; cầu Tứ Liên dự kiến thông xe từ 2027; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã thống nhất phương án tuyến và dự kiến hoàn thành năm 2028; metro số 4 đã nằm trong quy hoạch.

Việc hội tụ đầy đủ đường bộ, đường sắt và hàng không giúp khu Đông Bắc hình thành năng lực kết nối liên vùng và quốc tế hiếm có. Với nhà đầu tư, hạ tầng không chỉ mang tới dòng khách liên tục và ổn định, mà còn là đòn bẩy tăng giá tài sản theo thời gian.

Tiềm năng dòng tiền ở điểm hẹn giao thương quốc tế

Đổ bộ khu Đông Bắc Hà Nội tìm dự án giàu tiềm năng, nhà đầu tư chọn Vinhomes Global Gate bởi nằm kế cận VEC, đồng nghĩa với việc sở hữu sẵn dòng khách hàng lớn. Nhóm khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) có mức chi tiêu cao gấp nhiều lần so với khách thông thường, tạo sức mua bền vững cho các mô hình bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ cao cấp.

Khách tiêu dùng còn tới từ tuyến đường Trường Sa huyết mạch, với một hướng từ trung tâm Hà Nội sang qua cầu Chương Dương - Đông Trù, Nhật Tân và từ cửa ngõ quốc tế Nội Bài. Lưu lượng qua đây sẽ còn tăng gấp nhiều lần khi có thêm sự tương hỗ của sân bay Gia Bình, cầu Tứ Liên, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh… dẫn lối khách hàng từ mọi hướng.

Hạ tầng thêm hoàn thiện, dòng khách, dòng tiền chảy về Vinhomes Global Gate được kỳ vọng sẽ tăng mạnh (Ảnh: CĐT).

Cùng với vị trí đắc địa, Vinhomes Global Gate còn hấp dẫn bởi phong cách quy hoạch vượt trội. Đó là không gian mang vẻ đẹp từ tinh hoa kiến trúc khắp thế giới. Các khu được bao quanh bởi hệ thống công viên, hồ nước hơn 40ha, chuỗi tiện ích, cảnh quan thông thoáng gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Nỗi lo thiếu chỗ dừng, đỗ phương tiện cũng được giải quyết với nhiều khu đậu xe tập trung ngoài trời và hầm gửi xe được tích hợp sẵn.

Khác biệt so với mô hình truyền thống thường mang tính tự phát, các phố thương mại tại Vinhomes Global Gate đều được sắp xếp khoa học, quy hoạch mở ngay từ đầu. Diện tích rộng, tối đa có thể lên tới hơn 600m2, giúp chủ sở hữu dễ dàng thiết kế và triển khai các phương án decor ấn tượng.

Hầu hết các căn đều sở hữu 2 mặt tiền riêng biệt rộng tới 6m, có lối đi riêng nên có thể áp dụng nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả cùng lúc.

Các khu thương mại ở Vinhomes Global Gate đều có diện tích và công năng vượt trội (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, nhờ sự vận hành của Vincom Retail - thương hiệu hàng đầu Việt Nam về bất động sản bán lẻ, các khu thương mại tại đây được xây dựng cơ cấu ngành hàng dựa trên dữ liệu tiêu dùng. Các ngành hàng vừa có bản sắc riêng, vừa hỗ trợ lẫn nhau trong một hệ sinh thái khép kín, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng doanh thu cho từng điểm kinh doanh.

Theo kế hoạch, ngay trong năm nay, bất động sản thương mại tại Vinhomes Global Gate sẽ bắt đầu được bàn giao, trùng thời điểm nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khu Đông Bắc hoàn thiện và vận hành ổn định. Với nhà đầu tư tinh anh, đây là thời điểm phù hợp để sở hữu tài sản vừa khai thác kinh doanh, vừa đón biên độ tăng giá theo hạ tầng.