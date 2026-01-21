Hạ tầng mở khóa tiềm năng bất động sản Phú Quốc

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được tập đoàn Sun Group nâng cấp về thiết kế lẫn chất lượng vận hành (Ảnh: Sun Group).

Hạ tầng cất cánh

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn kiến thiết hạ tầng quan trọng kể từ khi trở thành đặc khu kinh tế và được chọn làm địa điểm đăng cai APEC 2027. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng loạt, góp phần định hình diện mạo siêu đô thị biển đảo mà Phú Quốc hướng tới trong giai đoạn 2025-2030.

Trong bức tranh tổng thể đó, hạ tầng hàng không giữ vai trò trung tâm. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được tập đoàn Sun Group nâng cấp toàn diện theo chuẩn 4E của ICAO, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, với công suất lên tới 20 triệu lượt khách mỗi năm.

Không chỉ quy mô, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cũng được chủ đầu tư nâng tầm theo chuẩn quốc tế với việc áp dụng mô hình quản lý tổng thể sân bay (TAM - Total Airport Management), kết hợp công nghệ sinh trắc học, hệ thống xử lý hành lý tự động.

Sun PhuQuoc Airways - “cú huých” chiến lược tăng cường kết nối của đảo ngọc với các thị trường quốc tế (Ảnh: Ánh Dương).

Trên nền tảng hạ tầng hàng không được nâng cấp, sự xuất hiện của hãng bay Sun PhuQuoc Airways được xem là cú huých chiến lược. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng hàng không được đặt theo tên một hòn đảo - một điểm đến du lịch nổi tiếng. Đây không chỉ là câu chuyện mở thêm đường bay, mà là sự hình thành mô hình “hàng không nghỉ dưỡng”. Việc có một hãng bay chuyên biệt phục vụ Phú Quốc giúp mở rộng khả năng kết nối của đảo Ngọc với các thị trường quốc tế.

“Tại Hàn Quốc, đảo Jeju đã sớm gắn chiến lược phát triển du lịch với một hãng hàng không mang bản sắc riêng. Jeju Air đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, đưa Jeju từ một điểm đến nội địa thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của châu Á. Khi hàng không được tổ chức xoay quanh điểm đến, dòng khách không chỉ tăng về lượng mà còn chuyển dịch rõ rệt về chất, kéo theo sự bứt phá của bất động sản nghỉ dưỡng”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Song song với hạ tầng hàng không, Phú Quốc cũng được đầu tư về giao thông đô thị. Trục ĐT.975 dài hơn 19km, lộ giới 62m, với tối thiểu 10 làn xe và quỹ đất dành cho tàu điện, kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, hội nghị và du lịch tại Nam đảo.

Trục ĐT.975 dài hơn 19km là “xương sống” kết nối sân bay với các trung tâm đô thị tại Nam đảo (Ảnh: Sun Group).

Trong tương lai, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 dài 18km, gồm 6 nhà ga, với năng lực vận chuyển hơn 4.500 người/giờ, sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa các khu chức năng. Trong khi đó, cảng tàu biển Phú Quốc cũng được định hướng trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế của khu vực, với bến cảng hành khách quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn lên đến 225.000 GT và tàu tổng hợp trọng tải đến 30.000 tấn.

Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đảo và liên vùng tại Phú Quốc giúp kết nối liền mạch, thu hút dòng khách chi tiêu cao và tạo lực đẩy cho đầu tư lưu trú, bất động sản.

The Sunset đón sóng tăng trưởng

Cú bứt phá về hạ tầng tạo tiền đề cho sự xuất hiện của những dự án bất động sản gắn liền với dòng chảy APEC. Sự ra mắt của phân khu The Sunset thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tại “thị trấn Hoàng Hôn” được xem là bước đi đón đầu chu kỳ phát triển mới của Phú Quốc.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn hướng Cầu Hôn - công trình biểu tượng do Sun Group kiến tạo (Ảnh: Sun Group).

The Sunset gồm 4 tòa tháp cao tầng trên sườn núi Ông Quán, nơi bao quanh bởi hệ sinh thái du lịch - vui chơi giải trí, lễ hội sôi động của Phú Quốc, được Sun Group kiến tạo liên tục hơn một thập kỷ qua.

Từ The Sunset, chỉ vài bước chân, cư dân và du khách đã có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của Sunset Town với loạt công trình biểu tượng mới của đảo Ngọc như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, các show diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa định kỳ hay không gian chợ đêm VUI-Fest nhộn nhịp.

Theo đại diện Sun Property, dù nằm gần trung tâm sôi động, dự án vẫn giữ được sự riêng tư và yên tĩnh nhờ lợi thế địa hình trên cao, tạo nên sự cân bằng hiếm có. Đây cũng là yếu tố ngày càng được giới đầu tư và nhóm khách cao cấp coi trọng.

Chỉ vài bước chân, cư dân The Sunset tiếp cận có thể tận hưởng “1.001” tiện ích vui chơi, giải trí tại Nam đảo (Ảnh: Ánh Dương).

Hưởng lợi từ hệ sinh thái vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, hạ tầng, giao thông và hiệu ứng từ APEC, The Sunset được đánh giá có lợi thế đón sóng chu kỳ tăng trưởng mới của Phú Quốc.

“Khi hạ tầng, đô thị, dịch vụ được đầu tư mạnh, thị trường bất động sản cũng phát triển theo. Do đó, nhà đầu tư có xu hướng tìm những khu vực có hạ tầng phát triển để đón đầu. Đây là lợi thế của địa ốc Phú Quốc, với cú hích từ APEC 2027”, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam chia sẻ.