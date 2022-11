Hạ Tầng Đô Thị Corporation bàn giao biệt thự The Residence Phú Quốc

Khách hàng đánh giá cao chất lượng dự án

The Residence Phú Quốc được đầu tư và phát triển bởi HTĐT Corp. Có quy mô 31.000m2 nhưng dự án chỉ có 74 căn biệt thự và là khu biệt thự khép kín tại trung tâm Bãi Trường. Là dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, phục vụ cho du khách trung - thượng lưu, nên chủ đầu tư cho biết luôn chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết của công trình.

Sau 2 năm thi công với nhiều khó khăn và thách thức của đại dịch Covid-19, lễ bàn giao biệt thự đợt một và tiệc tri ân khách hàng dự án The Residence Phú Quốc đã được diễn ra trong không khí hào hứng của các khách hàng, đối tác.

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Tổng giám đốc Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corp - gửi lời chúc mừng và cảm tới các khách hàng (Ảnh: HTĐT Corp).

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, bà Hoàng Thị Thu Hương - Tổng giám đốc Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corp - đã thay mặt chủ đầu tư gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến những khách hàng, đã luôn đồng hành và tin tưởng dự án The Residence Phú Quốc. Bà cũng nhấn mạnh những lợi thế về tiến độ hạ tầng, hệ thống tiện ích cũng như những giá trị mà dự án mang lại sẽ góp phần hoàn thiện "mảnh ghép" về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc

Đại diện chủ đầu tư bàn giao chìa khóa và tặng hoa tới khách hàng (Ảnh: HTĐT Corp).

Anh T. chủ nhân của căn biệt thự The Residence Phú Quốc cho biết, anh khá hồi hộp trong suốt chuyến bay đến nhận bàn giao biệt thự. "Không ngoài những kỳ vọng gửi gắm vào chủ đầu tư dự án từ những giai đoạn đầu tiên tìm hiểu. Tôi rất hài lòng với chất lượng hoàn thiện của căn biệt thự và dự án, chủ đầu tư đã thực hiện đúng với những gì đã cam kết với khách hàng".

Nhân sự kiện bàn giao, chủ đầu tư đã kết hợp tổ chức tiệc tri ân "Song of the sea" dành cho những chủ nhân sở hữu biệt thự The Residence Phú Quốc tại bãi biển của Andochine Resort & Spa Phú Quốc - một trong những resort nằm trong hệ sinh thái của HTĐT Corp.

Bữa tiệc tri ân khách hàng được chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng (Ảnh: HTĐT Corp).

Bữa tiệc tri ân khách hàng tại bãi biển diễn ra thân mật và ấm cúng (Ảnh: HTĐT Corp).

Chủ đầu tư - khách hàng luôn đồng hành

Với phương châm luôn đồng hành cùng khách hàng, cùng kinh nghiệm khi vận hành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tòa nhà thương mại dịch vụ... chủ đầu tư Hạ Tầng Đô Thị Corp tiếp tục nhận hoàn thiện các căn biệt thự của khách hàng, đưa vào vận hành kinh doanh khu nghỉ dưỡng.

Tổ hợp trung tâm thương mại TR Mall dự kiến được khai trương trong quý I/2023 (Ảnh phối cảnh dự án).

Chủ đầu tư cũng cam kết sớm đưa hệ thống tiện ích nội khu all-in-one cho mọi nhu cầu nghỉ dưỡng - an cư - trải nghiệm - giải trí vào khai thác. Trong đó TR Mall là trung tâm thương mại nằm tại Bãi Trường, thuộc tổ hợp villas The Residence, dự kiến sẽ khai trương trong quý I/2023.

TR Mall được xây dựng trên diện tích gần 3.000m2 bao gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Nơi đây được kỳ vọng quy tụ các thương hiệu dịch vụ và giải trí đáp ứng mọi nhu cầu cho khách du lịch và cư dân: Như rạp chiếu phim Beta Luxury, cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị đặc sản, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, cafe, khu phố ẩm thực theo concept đường ph...

Đây hứa hẹn là cú hích lớn cho thị trường bất động sản tại khu vực Bãi Trường - Phú Quốc, đón đầu nguồn đầu tư chuẩn bị đổ về, đồng thời giải quyết nhu cầu mua sắm, giải trí của du khách và cộng đồng cư dân tại đây.

"PQR rất vinh dự khi được hợp tác và phân phối độc quyền dự án The Residence Phú Quốc. Chủ đầu tư đã làm đúng những gì cam kết với đơn vị phân phối và với khách hàng. Tôi tin chắc rằng các dự án của Hạ Tầng Đô Thị Corp sẽ luôn được khách hàng đón nhận", anh Lê Nguyễn, Tổng giám đốc PQR - đơn vị phân phối dự án chiến lược của HTĐT Corp, chia sẻ.