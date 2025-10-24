Hạ tầng đẩy mạnh đầu tư, thị trường bất động sản Cần Thơ hưởng lợi

Sự kết nối hạ tầng thông suốt trở thành động lực thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương bứt phá, hứa hẹn đưa Cần Thơ vươn lên vị thế điểm đến nổi bật của khu vực.

Thúc đẩy đầu tư hạ tầng liên vùng

Tiến độ xây dựng hạ tầng của khu vực miền Tây Nam Bộ đang có những nhịp chuyển mới, khi Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án xây dựng cầu Cần Thơ 2 sẽ kết hợp cùng với tuyến đường sắt vượt sông Hậu TPHCM - Cần Thơ. Đây là dự án quan trọng để đồng bộ với tuyến cao tốc TPHCM - Cần Thơ đã thông xe, và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trên thực tế, các cao tốc huyết mạch nối Cần Thơ với các khu vực khác cũng đang tăng tốc tiến độ, chẳng hạn như tuyến Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ và đường vành đai phía Tây, kết nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C. Các trục đường bộ khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cần Thơ và các tỉnh thành xung quanh, đồng thời mở ra dư địa phát triển đô thị - công nghiệp hai bên trục.

Đô thị Cần Thơ sau sáp nhập cũng được định hướng phát triển theo các chiều dọc của trục giao thông chính. Chẳng hạn như với cầu Cần Thơ 2, chủ trương là đường dẫn phía Vĩnh Long sẽ đi thấp để tiết kiệm chi phí, còn phía Cần Thơ đi cao nhằm tăng kết nối dân sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, khu công nghiệp, cảng bến và khai thác quỹ đất hai bên.

Cầu Đại Ngãi 2, công trình trọng điểm nối liền Cần Thơ và Vĩnh Long đã thông xe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Không chỉ tăng tốc hoàn thiện kết nối hạ tầng đường bộ, Cần Thơ còn được mở rộng liên kết vùng bằng những hình thức kết nối giao thông khác, như tuyến đường sắt chiến lược kết nối với TPHCM, dự kiến dài hơn 175km trong giai đoạn 1. Dự án với công suất dự kiến 26 triệu tấn hàng hóa/năm và 18 triệu hành khách/năm, giúp Cần Thơ dễ dàng kết nối trực tiếp giao thương với vùng kinh tế sôi động nhất cả nước là khu vực Đông Nam Bộ, nơi tập trung nguồn vốn, lao động và công nghệ.

Hạ tầng hàng không và cảng biển cũng là mảnh ghép quan trọng biến Cần Thơ trở thành điểm đến quan trọng trong khu vực. Trong khi sân bay quốc tế Cần Thơ được nâng cấp từ năm 2021, hiện là 1 trong 3 sân bay lớn nhất miền Nam, hệ thống cảng Cái Cui, Trần Đề, Thốt Nốt, Trà Nóc còn giúp thành phố trở thành trung tâm logistics đường thủy.

Việc Cần Thơ sở hữu đa dạng phương thức kết nối với các khu vực khác, từ đường bộ, đường hàng không, đường sông cho đến cảng biển, trong tương lai sẽ là đường sắt giúp thủ phủ miền Tây hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Qua đó, Cần Thơ thu hút dòng tiền chảy về để tìm kiếm các dự án hưởng lợi từ đô thị có hạ tầng kết nối. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, giá đất nền tại nhiều khu vực ở thị trường Cần Thơ đã tăng 10-40% trong 3 năm qua.

Bất động sản lõi trung tâm hưởng lợi

Trong tiến trình phát triển, một cực tăng trưởng mới dần hiện hữu tại Nam Cần Thơ - nơi được quy hoạch trở thành lõi phát triển mới của thành phố, nổi bật là khu đô thị Nam Long II Central Lake ở phường Cái Răng.

Nam Long II Central Lake hưởng lợi lớn khi tọa lạc tại lõi trung tâm thành phố Cần Thơ (Ảnh: CĐT).

Với vị trí chiến lược chỉ cách trung tâm hành chính mới vài phút di chuyển, đồng thời nằm ngay trục Nam Sông Hậu, liền kề Quốc lộ 1A và các tuyến cao tốc đang triển khai, từ khu đô thị cư dân có thể dễ dàng kết nối trực tiếp với sân bay, cảng biển và đường sắt trong tương lai.

Hạ tầng liên vùng phát triển mạnh được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho dòng chảy thương mại - dịch vụ tại Tây Đô. Khi kinh tế tập trung và quy mô đô thị ngày càng mở rộng, Cần Thơ sẽ thu hút một lượng lớn dân cư mới, đặc biệt là giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân và lực lượng lao động trẻ.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm shophouse xây sẵn trở thành lựa chọn để mở quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trung tâm giáo dục hay văn phòng dịch vụ. Với nhu cầu thực tế cao và khả năng khai thác linh hoạt, loại hình này không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà còn gia tăng giá trị theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng kết nối.

Sản phẩm shophouse xây sẵn tại Nam Long II Central Lake được nhà đầu tư quan tâm (Ảnh: CĐT).

Việc hạ tầng hoàn thiện mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Cần Thơ, tái định hình bản đồ đầu tư toàn vùng. Trong chu kỳ phát triển mới của Tây Đô, những dự án có giá trị thực, bền vững như Nam Long II Central Lake sẽ là điểm đến cho dòng tiền, đồng thời khẳng định vị thế Cần Thơ trên bản đồ đô thị - kinh tế miền Tây Nam Bộ.