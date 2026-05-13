Hà Nội xuất hiện dự án nhà ở xã hội giá từ 800 triệu đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại ô đất CT05 và CT06 thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh).

Theo công bố, mỗi tòa nhà được bố trí 89 căn hộ để bán và 33 căn dành cho thuê. Tại tòa CT05, giá bán được xác định ở mức 14,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ diện tích nhỏ nhất hơn 56m2 có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất rộng 68m2 được chào bán hơn 998 triệu đồng.

Đối với tòa CT06, giá bán thấp hơn, khoảng 14,5 triệu đồng/m2, đã gồm VAT và chưa bao gồm phí bảo trì. Theo đó, căn hộ có giá thấp nhất từ 813 triệu đồng, còn căn cao nhất khoảng 991 triệu đồng.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại một dự án ở Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội kéo dài từ ngày 29/6 đến hết ngày 12/8. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng vào tháng 11.

Theo kế hoạch, tòa CT05 sẽ được bàn giao vào quý I/2027, còn tòa CT06 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Hiện đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có mức giá thấp nhất tại Hà Nội. Trong bối cảnh nhiều dự án nhà ở xã hội tại Thủ đô được triển khai từ cuối năm 2024 đến nay có xu hướng tăng giá, thậm chí có dự án vượt mốc 32 triệu đồng/m2, mức giá dưới 15 triệu đồng/m2 tại Quang Minh được xem là thấp so với mặt bằng chung.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố kế hoạch mở bán nhà ở xã hội tại các ô đất CT01, CT02 và CT07 cùng thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Trong đó, khu CT01 và CT02 có tổng cộng 265 căn hộ, gồm 159 căn để bán. Diện tích căn hộ dao động từ 54,53m2 đến 66,53m2, giá bán khoảng 15,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Theo mức giá này, căn hộ nhỏ nhất khoảng 855 triệu đồng, còn căn lớn nhất hơn 1,04 tỷ đồng.

Tại ô đất CT07, dự án có 215 căn hộ, trong đó 123 căn để bán với diện tích từ gần 35m2 đến 69m2. Giá bán khoảng 15,77 triệu đồng/m2. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2027, thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà dự kiến từ quý III.