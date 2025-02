Hà Nội thu hồi gần 1.000m2 đất do Công ty Him Lam trả lại

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 623 về việc thu hồi 986m2 đất tại ô đất ký hiệu A4 thuộc khu đấu giá phường Thạch Bàn, quận Long Biên do Công ty cổ phần Him Lam trả lại đất.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới khu đất được xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh do UBND quận Long Biên phê duyệt ngày 27/6/2014. Lý do thu hồi đất là cuối năm 2024, Công ty cổ phần Him Lam có văn bản đề nghị tự nguyện trả đất cho Nhà nước theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

Một khu vực tại quận Long Biên, TP Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

UBND TP Hà Nội giao diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ bàn giao đất theo quy định.

Đồng thời, UBND quận Long Biên tiếp nhận, quản lý chặt chẽ và đề xuất phương án sử dụng diện tích đất thu hồi theo quy định của Luật Đất đai 2024, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.