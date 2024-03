Hà Nội: Thị trường nhà ở dần hồi phục, người mua ưa chuộng căn hộ nội đô

Căn hộ nội đô đang được nhiều người tìm kiếm (Ảnh: Grand M).

Niềm tin trở lại, thị trường dần hồi phục

Thị trường nhà ở Hà Nội đang dần phục hồi khi số lượng giao dịch ngày càng tăng, nguồn cung được bổ sung khi một số dự án bắt đầu tiết lộ giá bán dự kiến để chuẩn bị mở bán ngay đầu quý II/2024.

Báo cáo cập nhật triển vọng thị trường bất động sản của Công ty Chứng khoán VnDirect vừa công bố cho thấy, nhu cầu nhà ở có những diễn biến tích cực, cả nguồn cung mới và doanh số bán được đều cải thiện rõ rệt qua các quý. Giá bán chung cư sơ cấp trung bình tại Hà Nội năm 2023 tăng gần 15%, đạt 53 triệu đồng/m2. Tới nửa quý 1/2024, đỉnh giá này bị xô đổ khi có những dự án còn chưa mở bán, đã có mức giá dự kiến được đồn đoán trên thị trường lên tới gần 70 triệu đồng/m2.

Khảo sát của đơn vị tư vấn bán hàng bất động sản G.Empire quý I/2024 cho thấy riêng phân khúc căn hộ cao cấp, đỉnh giá mới được thiết lập ở mức trên 100 triệu đồng/m2, cá biệt có dự án chuẩn bị ra mắt thị trường vào quý II/2024 mức giá dự kiến là 150 triệu đồng/m2 mà số lượng khách hàng quan tâm vẫn rất lớn.

Việc Chính phủ nỗ lực giải quyết những nút thắt lớn nhất trên thị trường bất động sản trong năm 2023 đã có tác dụng, xuất hiện những kết quả tích cực. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản tăng đáng kể nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người dân về tiềm năng tăng giá bất động sản, về lãi suất vay mua nhà và chính sách từ cơ quan quản lý.

Khan hiếm nguồn cung, giá chung cư tại Hà Nội tăng cao (Ảnh: Shutterstock).

Ghi nhận thực tế cho thấy, từ sau Tết Nguyên đán tới nay, giá một số chung cư ở Hà Nội liên tục tăng và thiết lập mặt bằng giá mới từ dự án nội đô đến ngoại thành. Thậm chí nhiều căn hộ chung cư cũ khu vực nội đô cũng tăng giá, nhiều chủ nhà đã dừng giao dịch để chờ thị trường đạt đỉnh.

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, chỉ số giá căn hộ tại thành phố Hà Nội đầu năm 2024 đã tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. VARS dự báo, trong năm 2024, giá bán chung cư sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3-8%.

Khan hiếm nguồn cung, người mua chờ mua căn hộ nội đô

Theo đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nguyên nhân căn hộ chung cư tăng giá đã nhiều lần được đề cập đến là nguồn cung khan hiếm. Số lượng dự án ngày càng hạn chế trong những năm gần đây, trong khi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ còn rất lớn.

Nhiều chuyên gia bất động sản cũng dự báo, do nguồn cung chưa thể sớm được cải thiện nên áp lực giá nhà tại các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, thậm chí tiếp tục kéo dài thêm trong một vài năm tới.

Theo dự báo của nhiều đơn vị nghiên cứu, khảo sát thị trường, căn hộ chung cư sẽ tiếp tục dẫn sóng thị trường bất động sản và giá có thể "ấm nóng" trên cả 3 phân khúc: bình dân, trung cấp, cao cấp. Trong đó, căn hộ cao cấp cũng sẽ có chuyển biến tích cực về tính thanh khoản và về giá khi nguồn cung khan hiếm, đặc biệt trong nội đô gần như cạn kiệt.

Đây là lý do những dự án đáp ứng các tiêu chí về vị trí, chất lượng… trong nội đô được người mua ưa chuộng.

Một trong số đó là The Gloria by Silk Path, nằm trong số ít dự án mở bán mới ở nội đô, nằm bên hồ Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội).

Dự án The Gloria by Silk Path (Ảnh: Grand M).

The Gloria by Silk Path cung cấp ra thị trường căn hộ chung cư kèm dịch vụ quản lý vận hành từ thương hiệu hàng đầu Silk Path, đảm bảo đem đến cho cư dân không gian sống và dịch vụ, tiện ích theo chuẩn khách sạn 5 sao. Các căn hộ tại đây diện tích từ 56-81m2, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân cư mong muốn sở hữu bất động sản vị trí vàng nội đô với tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.

Đây còn là dự án có lợi thế pháp lý và sẽ bàn giao cho cư dân ngay sau khi ký hợp đồng mua. Điều này đáp ứng ngay nhu cầu ở thực của người mua nhà để ở cũng như người mua nhà đầu tư cho thuê.

Vị trí dự án The Gloria by Silk Path (Ảnh: Grand M).

Đón đầu làn sóng mua nhà để tích sản, kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm sâu, căn hộ The Gloria by Silk Path được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tạo "bão thanh khoản" ở phân khúc căn hộ cao cấp nội đô, góp phần đánh dấu cho sự phát triển của xu hướng sống thời thượng ngay giữa nội đô của tầng lớp nhà giàu đô thị đang hướng tới.