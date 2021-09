Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện căn hộ hàng hiệu Best Western

Dân trí Với thương hiệu Executive Residency by Best Western, Cen Invest chính thức ra mắt BMG Hà Nội, căn hộ hàng hiệu Best Western đầu tiên tại Hà Nội.

Lựa chọn Branded Residences - "nấc thang" nâng tầm bất động sản Việt Nam Là phân khúc bất động sản cao cấp bậc nhất thế giới, Branded Residences hiện phát triển nở rộ tại 21 quốc gia với hơn 60 dự án. Với sự kết hợp cùng thương hiệu nổi tiếng (85% là đơn vị quản lý, vận hành khách sạn), Branded Residences được định vị là những siêu phẩm khác biệt, xa xỉ, sở hữu những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, thiết kế, cho đến dịch vụ. Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Thế Kỷ - Cen Invest cho biết, "Trong thời gian gần 20 năm trực tiếp phục vụ và lắng nghe khách hàng; chứng kiến sự thay đổi, lớn mạnh qua từng giai đoạn của thị trường bất động sản, Cen Invest nhận thấy thị trường bất động sản Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng có thể theo kịp thị trường thế giới. Kỳ vọng thúc đẩy thị trường, cùng mong muốn cung cấp dòng sản phẩm mang thương hiệu quốc tế, Cen Invest lựa chọn hợp tác cùng Best Western - đơn vị quản lý khách sạn Top 10 thế giới phát triển dự án Căn hộ hàng hiệu BMG Hà Nội." BMG Hà Nội hứa hẹn mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho khách hàng tại thị trường Hà Nội. BMG Hà Nội là dự án chung cư cao cấp nằm trong quần thể dự án rộng hơn 4 ha tại số 93 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội. Sau khi đi vào hoạt động, BMG Hà Nội chính thức mở rộng thêm một bất động sản quốc tế trong hệ thống căn hộ hàng hiệu toàn cầu của Best Western. "Khách hàng tương lai của BMG Hà Nội sẽ trở thành những công dân toàn cầu của thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới", đại diện Cen Invest chia sẻ thêm. Với bước đi đột phá trong dòng sản phẩm, Cen Invest kỳ vọng căn hộ hàng hiệu BMG Hà Nội kéo gần hơn khoảng cách bất động sản Việt Nam và thế giới cả về chất lượng và giá trị bất động sản. BMG Hà Nội với phong cách bất động sản toàn cầu cũng hứa hẹn kiến tạo nên một cộng đồng công dân toàn cầu ngay giữa Thủ đô. BMG Hà Nội - sống sang chuẩn chất Mỹ Tọa lạc tại vị trí đắc địa, trên dải đất trù phú giữa 2 con sông lịch sử sông Hồng và sông Đuống, BMG Hà Nội sở hữu tọa độ trung tâm kết nối sầm uất, cách phố Cổ 10 phút chạy xe, 10-20 phút di chuyển tới các thành phố công nghiệp Bắc Ninh - Bắc Giang - Thái Nguyên và chỉ 20 phút để tới Sân bay quốc tế Nội Bài. BMG Hanoi tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối - tâm điểm giao thương. Mỗi căn hộ hàng hiệu là "đại sứ thương hiệu" của đơn vị khách sạn quản lý. Do đó, mang trọng trách "đại sứ" đầu tiên truyền bá, khẳng định thương hiệu Bất động sản hàng hiệu Best Western tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, BMG Hà Nội được xây dựng, quản lý và vận hành theo bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt, khắt khe hàng đầu thế giới. Lựa chọn cuộc sống tại BMG Hà Nội là khách hàng chọn lựa cuộc sống được "đo đếm" tỉ mỉ theo từng quy chuẩn rõ ràng. Cụ thể, nguồn nước đảm bảo theo tiêu chuẩn của WHO về sức khỏe, hệ thống khí tuân thủ tiêu chuẩn NFPA của Mỹ, hệ thống điện theo tiêu chuẩn điện IEC - ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế… Nhà hàng sang trọng tại sảnh tầng 1, nơi phục vụ món ăn Âu, Á thương hạng với quy mô lên tới 100 thực khách. Kiến tạo nên cuộc sống thượng lưu đẳng cấp 5 sao, tại nội khu dự án, chuỗi tiện ích như meeting lounge, cigar lounge, sky pool, phòng golf 3D,… luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tương lai. Đặc biệt, an cư tại BMG Hà Nội, khách hàng sẽ sở hữu toàn bộ các dịch vụ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế tưởng chừng chỉ có tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng như House keeping, thư ký riêng,… hưởng trọn sự tiện nghi mỗi ngày. Không cần phải tới các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hay nước ngoài, cư dân tương lai của BMG Hà Nội sẽ được tận hưởng thụ dịch vụ cao cấp bậc nhất thế giới ngay tại nhà, trải nghiệm cuộc sống "vượt trên cả sự mong đợi", đúng như triết lý kinh doanh của Best Western tại hệ thống căn hộ hàng hiệu trên toàn cầu. Để có cơ hội trở thành công dân toàn cầu, trải nghiệm không gian sống đẳng cấp quốc tế ngay tại Thủ đô Hà Nội, khách hàng liên hệ: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land Trường Thịnh