Hà Nội: Không để vi phạm về đất đai, xây dựng khi sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3375 về việc tăng cường quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, UBND các địa phương tập trung chỉ đạo quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

Các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng... trên địa bàn; không để lợi dụng thời điểm sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để vi phạm; thường xuyên công khai các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng và tình hình, kết quả xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tập trung kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn UBND các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng... đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Các sở này có trách nhiệm tổng hợp thông tin, báo cáo UBND thành phố theo quy định; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức các địa phương để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng...

Các sở rà soát, chủ động tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng... thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND thành phố.

Các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp, làm việc giữa các sở, ngành và UBND cấp xã về đất đai, môi trường, xây dựng... Việc phân công, phân cấp quản lý, gắn trách nhiệm cụ thể với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thanh tra thành phố có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, xây dựng.

Công an thành phố tăng cường phối hợp với các cấp, ngành thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, cập nhật, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, cơ quan này phải kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng..., nhất là tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, địa bàn giáp ranh, địa bàn mà chính quyền địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý...