Hạ Long: Từ kỳ quan hướng đến trở thành "chuẩn sống mới”

Tại sự kiện ra mắt khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, ngày 25/4, ông Nguyễn Đỗ Dũng - chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc enCity và enFarm Agritech, chia sẻ điều đặc biệt của các đô thị toàn cầu.

Theo ông, trong suốt tiến trình phát triển của nhân loại, phương thức di chuyển đã thay đổi liên tục, từ đi bộ, xe ngựa, xe đạp đến tàu điện, tàu hỏa, ô tô và đường sắt tốc độ cao.

Con người di chuyển ngày một nhanh hơn. Tuy vậy, có một sự thật mang tính phổ quát là dù tốc độ tăng lên, thời gian di chuyển trung bình gần như không thay đổi trong nhiều thế kỷ.

“Khi con người đi nhanh hơn, họ đi xa hơn và các thành phố mở rộng hơn”, vị chuyên gia phân tích.

Ông Dũng cũng chỉ ra rằng, con người dành trung bình 30 phút di chuyển mỗi chiều, tương đương 1 giờ mỗi ngày di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc, học tập. Và các thành phố trên thế giới đều được tổ chức một cách tự nhiên trong “bán kính sống” đó.

“Chỉ mất 23 phút đi từ Hạ Long về Hà Nội và ngược lại là một con số rất tuyệt vời. Tức là chúng ta đang nằm trong bán kính phát triển, bán kính sống của Thủ đô”, vị chuyên gia nhìn nhận.

Ông Dũng dẫn chứng Champagne (Pháp), Hakone (Nhật Bản) và Gold Coast (Úc) - các vùng đất cách Paris, Tokyo, Brisbane 70-100 km - để minh họa mô hình “sống 2 trung tâm”.

Cư dân vẫn tận hưởng môi trường trong lành, làm vườn, tắm onsen hay tắm biển, lướt ván mỗi ngày, nhưng không tách rời đô thị trung tâm khi thời gian di chuyển đến nơi làm việc chỉ khoảng 30 phút.

“Những mô hình này chứng tỏ khoảng cách đã thay đổi như thế nào với đường sắt cao tốc, mở ra những cơ hội sống hoàn toàn mới trên khắp thế giới với chất lượng sống cao hơn rất nhiều và tạo nền tảng cho các mô hình đô thị hấp dẫn, giàu trải nghiệm”, ông nhấn mạnh.

Đô thị tương lai của Việt Nam

Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển đô thị, đặc biệt là bài toán ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TPHCM. Từ các nghiên cứu của enCity, một trong những giải pháp được đưa ra là phát triển các đô thị vệ tinh, kết nối nhanh với trung tâm bằng hệ thống giao thông tốc độ cao.

“Khi đó, người dân vẫn có thể hưởng trọn các tiện ích, cơ hội việc làm tại đô thị trung tâm, đồng thời sở hữu không gian sống chất lượng cao, đẳng cấp ở khu vực ngoại vi”, ông Dũng phân tích.

Về mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), ông Dũng dẫn lại nghiên cứu của giáo sư Robert Cervero - chuyên gia quy hoạch và giao thông người Mỹ - với 5 yếu tố cốt lõi.

Trong đó, yếu tố mật độ và tính đa dạng được thể hiện rõ tại Hạ Long, điểm trung tâm giữa hai thành phố trực thuộc trung ương hiện tại và tương lai là Hải Phòng, Quảng Ninh. Người dân có thể đến đây vì giáo dục, y tế, chữa lành, giải trí, giao lưu hay việc làm.

“Khi tạo ra sự đa dạng về tiện ích và các chức năng sống, khả năng hút dòng người là rất lớn”, ông Dũng nhận định.

Yếu tố thiết kế đô thị cũng được nhấn mạnh, khi không gian sống tại Vinhomes Global Gate Hạ Long gắn kết giữa quần thể kiến trúc hiện đại và một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Cùng với đó, yếu tố khoảng cách đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ga và di chuyển thuận tiện tới tất cả các trung tâm kinh tế lớn trong vùng chỉ trong thời gian 30 phút.

Cuối cùng là yếu tố điểm đến - sức hấp dẫn của đô thị. Theo ông Dũng, đây là một lợi thế không cần bàn cãi của Hạ Long khi nơi đây đã là một điểm đến có vị thế quốc tế.

Ở quy mô kết nối vùng, số lượng dân cư có thể tiếp cận Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng rất ấn tượng. Khu đô thị nằm giữa hai cực phát triển lớn: Hà Nội và vùng đô thị ven biển năng động nhất miền Bắc, với khoảng 20 triệu người trên hành lang phát triển.

“Hạ Long, với kết nối đường sắt cao tốc cùng những chiến lược quy hoạch đúng đắn, hoàn toàn có thể bước vào khoảnh khắc tương tự như những câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ: từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới - nơi rất nhiều cư dân, chuyên gia, người về hưu, cũng như giới trẻ và thanh thiếu niên lựa chọn”, vị chuyên gia chia sẻ.

Chuyên gia Nguyễn Đỗ Dũng gợi nhắc hình ảnh mang tính biểu tượng của Nhật Bản - đoàn tàu Shinkansen băng qua dưới chân núi Phú Sĩ - như một minh chứng cho cách hạ tầng có thể định danh quốc gia.

Từ liên tưởng đó, ông cho rằng Hạ Long đang đứng trước cơ hội tương tự. Khi tuyến đường sắt tốc độ cao vận hành, khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua Vinhomes Global Gate Hạ Long, giữa kỳ quan vịnh biển và đô thị hiện đại, hoàn toàn có thể trở thành “khung hình nhận diện” mới của Việt Nam - đại diện cho tốc độ, sự thịnh vượng và chuẩn sống toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển mới.