Grand Mercure Hoi An hợp "khẩu vị" nhà đầu tư giai đoạn mới

Dân trí Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mặt biển tại Grand Mercure Hoi An thể hiện được sức hấp dẫn với giới đầu tư không chỉ bởi đây là một tài sản bảo chứng cho sự đẳng cấp của chủ nhân mà còn là một kênh đầu tư sinh lời đầy hứa hẹn.

Hội An - Điểm đến du lịch quốc tế

Hội An được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới, mới đây, chuyên trang TripAdvisor vừa công bố giải thưởng do khách hàng lựa chọn nhiều nhất (Travelers' Choice 2021 - Best of the Best), trong danh sách 10 điểm đến nổi tiếng "không thể bỏ lỡ" tại Châu Á năm 2021, Hội An nghiễm nhiên chiếm vị trí thứ 4. Tạp chí Travel +Leisure của Mỹ công bố danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới, Hội An đứng đầu bảng với 90,93 điểm...

Hội An là một trong những điểm đến du lịch được khách nước ngoài yêu thích tại Việt Nam.

Trong năm 2019 Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế, riêng Hội An đón 4 triệu lượt, chiếm 22% lượng khách du lịch quốc tế của cả nước. 10 thị trường khách quốc tế tham quan, lưu trú nhiều nhất tại Hội An phải kể đến là: Hàn Quốc, Australia, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc); trong đó, khách Hàn Quốc đến tham quan, lưu trú chiếm phần lớn. Đây đều là những nước phát triển nhất trên thế giới với mức chi tiêu cao, đồng nghĩa với việc đòi hỏi dịch vụ cao. Đặc biệt yêu thích những thương hiệu vận hành khách sạn đã có tên tuổi trên toàn cầu. Do đó, một dự án được vận hành bởi thương hiệu đã có tên tuổi sẽ đóng góp không nhỏ trong việc níu chân du khách khi đến với Hội An.

Biệt thự mặt biển - "của hiếm" đầu tư

Tọa lạc tại bãi biển An Bàng - Một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới do CNNGO bình chọn, Grand Mercure Hoi An là địa điểm không thể lý tưởng hơn để phát triển dự án nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc tế.

Hiếm có dự án nghỉ dưỡng có vị trí mặt biển đẹp như Grand Mercure Hoi An.

Khung cảnh thiên nhiên hùng tráng của bờ biển với cát trắng trải dài luôn kích thích chủ nhân dành nhiều thời gian cho những hoạt động ngoài trời hơn là gắn với không gian bên trong 4 bức tường. Điều này chính là yếu tố khiến biệt thự biển trở thành điểm đến nghỉ dưỡng không thể cưỡng lại được của giới nhà giàu - những người có tiền nhưng không có nhiều thời gian cho các kỳ nghỉ. Họ cần một "ngôi nhà thứ hai" để có thể đến bất cứ lúc nào khi rảnh. Và ở đó có những phòng tắm sang trọng, những đầu bếp nổi tiếng thế giới và công nghệ hiện đại bậc nhất với những nhân viên tiếp đón họ bằng cung cách phục vụ ân cần, chu đáo,… cho họ cảm giác như ở nhà.

Bên cạnh đó, bất động sản nghỉ dưỡng cũng đã chứng minh một điều, tài sản này không bao giờ mất giá và với một đất nước đang phát triển mạnh mẽ như Việt Nam, việc sở hữu ngôi nhà thứ hai "sang chảnh" ven biển vẫn đang là khuynh hướng tất yếu trong các năm tới.

Tập đoàn Accor - Đơn vị vận hành và khai thác cho thuê

Thay vì tự vận hành, chủ đầu tư Xuân Phú Hải đã hợp tác với Accor để tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới này đảm nhận việc vận hành, khai thác cho thuê Grand Mercure Hoi An. Đây là bước đi khôn ngoan bởi Accor là đơn vị vận hành quốc tế với bề dày kinh nghiệm, quản lý chuyên nghiệp, nguồn khách dồi dào và ưu thế trong việc tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng sẽ đảm bảo công suất khai thác phòng và việc chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũng dễ dàng hơn.

Qua đó cũng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến sự chuyên nghiệp, hội nhập toàn cầu và tạo giá trị bền vững cho bất động sản nghỉ dưỡng tại Hội An nói chung trong tương lai.

Sản phẩm được đầu tư chăm chút

Bên cạnh những yếu tố về cảnh quan tự nhiên, về chất lượng dịch vụ thì phong cách thiết kế của một khu nghỉ dưỡng cũng là một trong những yếu tố quan trọng giữ chân du khách và làm cho họ quyết định quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

Một công trình kiến trúc mang tính đồng bộ, hài hòa giữa những nét văn hóa của bản xứ kết hợp với tinh hoa kiến trúc phương Tây hiển hiện giữa bao la biển, chắc chắn là một kiệt tác khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng vỡ òa cảm xúc. Tưởng như, chỉ một cái vươn tay là có thể chạm đến thiên nhiên, đến nắng, đến gió và hơi thở của biển.

Từng căn biệt thự tại Grand Mercure Hoi An đều được chăm chút tỉ mỉ nhất.

Grand Mercure Hoi An là một tổng thể dự án như thế, một quần thể Làng - Sông - Phố quen thuộc của Hội An được đưa vào khai thác khéo léo kết hợp với nét kiến trúc Ý tinh tế với những khung cửa mái vòm, đường đi lát đá, vườn cây lãng mạn tạo nên một không gian gần gũi, ấm áp nhưng lại vô cùng tinh tế và đẳng cấp.

Cụm bể bơi Silk River 500m2 - khu Sông trải dài theo dự án từ cổng chào ra đến biển là một điểm nhấn ấn tượng, nổi bật của dự án; ngăn cách khu villas được ví như khu "Làng" với khách sạn được ví như khu "Phố". Không gian yên bình ở khu "Làng" của 118 căn biệt thự hướng biển được chăm chút kỹ lưỡng từ nhành cây, ngọn cỏ, vật liệu xây dựng căn nhà cho tới cảm nhận của những người sử dụng không gian đó.

Nếu như "làng" yên tĩnh, lắng đọng, bao nhiêu thì "phố" - tổ hợp khách sạn lại là nơi sôi động bấy nhiêu bởi lẽ, đây sẽ là phân khu tập trung hệ thống tiện ích - dịch vụ của cả khu bao gồm: Nhà hàng, phòng hội nghị, sky bar, bể bơi vô cực, vườn thượng uyển, casino…

Trong bối cảnh các dự án ven biển tại các địa điểm du lịch không còn nhiều sản phẩm mới - đặc biệt dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, một dự án được đầu tư bài bản cả về thiết kế, kiến trúc và cảnh quan như Grand Mercure Hoi An thật sự trở thành "của hiếm" thu hút nhà đầu tư cũng như các khách hàng có nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền.

Trường Thịnh