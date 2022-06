Grand House là đối tác phân phối chiến lược giai đoạn 2 dự án MT Eastmark City

Lễ ra quân giai đoạn 2 dự án MT Eastmark City

Sau thành công của giai đoạn 1, dự án MT Eastmark City vừa tổ chức sự kiện ra quân và ký kết hợp tác phân phối chiến lược cho giai đoạn 2. Chương trình diễn ra tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, quy tụ hơn 500 khách mời và chuyên viên tư vấn cùng tham dự.

Mở đầu chương trình là phần chia sẻ của chuyên gia Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn, thành viên Tập đoàn PropertyGuru - về tình hình phát triển của thị trường địa ốc Thủ Đức trong 6 tháng cuối năm 2022. Song song với đó, toàn đội ngũ chuyên viên có dịp nhìn lại chặng đường của giai đoạn 1 dự án, cùng vinh danh những "chiến binh" có thành tích xuất sắc.

Trong buổi lễ, 5 đơn vị phân phối chiến lược hợp tác cùng Rio Land cũng đã được công bố là Grand House, Rio 5s, IQI Viet Nam, Sunland SG và NTC Group. Sự kiện đánh dấu cho sự đồng hành gắn kết, tín nhiệmcùng nhau chinh phục mục tiêu kinh doanh năm 2022.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Grand House và Rio Land (Ảnh: Rio Land).

Nghi thức đánh dấu cho sự hợp tác của Grand House - Rio Land trong giai đoạn 2 dự án MT Eastmark City (Ảnh: Rio Land).

Với chủ đề "Tropical Vibes - Những rung cảm nhiệt đới", cả hội trường lễ ra quân tái hiện khung cảnh mùa hè nhộn nhịp với nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo, những trò chơi vui nhộn và các giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Grand House đem mùa hè sôi động đến với buổi lễ (Ảnh: Rio Land).

MT Eastmark City kỳ vọng tiếp tục bứt phá trong năm 2022

Dự án MT Eastmark City nằm ở vị trí chiến lược 3 mặt tiền đường Vành Đai 3 - Lò Lu - Trường Lưu, tiếp giáp sông Đồng Nai và sông Tắc, được thiết kế theo mô hình "all- in -one" với hệ sinh thái xanh tự nhiên, tích hợp nhiều tiện ích hiện đại.

Trong giai đoạn 2, MT Eastmark City giới thiệu ra thị trường khối tháp đẹp nhất với view độc đáo. Mức giá lần này vẫn khá cạnh tranh cho giới đầu tư, 39 triệu đồng/m2 kèm chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt. Theo đó, khách hàng sẽ được ân hạn và hỗ trợ lãi suất vay 0% đến khi nhận nhà, chiết khấu khách sỉ lên đến 5%, chiết khấu thanh toán nhanh đến 3,5%.

Riêng khối căn hộ văn phòng sẽ có thêm chính sách ưu đãi hấp dẫn mới như hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc vay sau bàn giao 12 tháng, tặng gói nội thất lên đến 5% và tặng phí quản lý trong 2 năm.

"Với những điều kiện trên, MT Eastmark City được dự đoán sẽ tiếp tục khuấy động thị trường bất động sản khu Đông, là cánh cửa đầu tư và an cư cho khách hàng", đại diện Grand House chia sẻ.

Grand House là một trong 5 đơn vị chủ lực tạo nên thành công của dự án MT Eastmark City - giai đoạn 1. Đại diện doanh nghiệp cho biết, Grand House sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược cùng khả năng phân tích, đánh giá chính xác về thị trường với định hướng trở thành người tư vấn tận tâm, luôn đồng hành và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Doanh nghiệp cam kết đưa ra lời khuyên đầu tư và an cư nhanh chóng, hiệu quả, hỗ trợ khách hàng từ khi lựa chọn sản phẩm đến khi nhận nhà.

"Sản phẩm mà chúng tôi mang đến luôn được tin tưởng nhờ pháp lý minh bạch, giá bán hấp dẫn, tính thanh khoản cao, tiến độ thi công nhanh chóng. Grand House tự tin giúp bạn kiến tạo nên tổ ấm mơ ước, tương lai cuộc sống thịnh vượng", đại diện nhà phân phối khẳng định.

Liên hệ cho Grand House:

Hotline: 0907.038.678

Website: https://grandhouse.com.vn

Email: bdsgrandhouse@gmail.com