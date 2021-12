Gran Melía Hotels & Resorts: Dấu ấn trên những tuyệt tác độc bản

Dân trí Mỗi tác phẩm của Gran Melía Hotels & Resorts (đơn vị khai thác dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới) tôn vinh dấu ấn văn hóa, kết nối giá trị thương hiệu với bản sắc địa phương.

Nhà kiến tạo những kỳ quan

Sau 65 năm phát triển, Melía Hotels International là tập đoàn quản lý khách sạn phát triển trong ngành dịch vụ du lịch toàn cầu, theo báo cáo mới nhất do RobecoSAM công bố. Hòa nhịp với xu hướng, Melía Hotels International lần lượt giới thiệu ra thị trường Gran Melía Hotels & Resorts, Paradisus by Melía, ME by Melía, Melía Hotels & Resorts, INNSiDE by Melía, Sol by Melía, TRYP by Wyndham…

Được mệnh danh là "người anh cả" của đại gia đình xứ Catalan, Gran Melía Hotels & Resorts là thương hiệu nắm giữ những giá trị tinh túy. Mang gam màu khác biệt cùng phân khúc cao cấp, Gran Melía Hotels & Resorts chu du khắp thế giới để kiến tạo bộ sưu tập phiên bản giới hạn, chạm mở những đặc quyền cho giới thượng lưu.

Với đòi hỏi khắt khe, Gran Melía chỉ có mặt ở 6 quốc gia với 14 kiệt tác, nơi trải nghiệm xa hoa được truyền cảm hứng từ sự tinh tế quý phái đậm chất Tây Ban Nha, cộng hưởng với nền văn hóa bản địa đặc trưng của mỗi vùng đất.

Ghi dấu ấn thương hiệu qua năm tháng bằng sắc đỏ rực rỡ của hệ thống dịch vụ cao cấp RedLevel, Gran Melía khẳng định vị thế so với chuỗi thương hiệu khác thuộc gia đình Melía Hotels International.

Gran Melía Palacio de Los Duques.

Mỗi tác phẩm của Gran Melía Hotels & Resorts tôn vinh dấu ấn văn hóa, kết nối giá trị thương hiệu với bản sắc địa phương. Tại Tây Ban Nha, Gran Melía Palacio de los Duques tọa lạc ở trung tâm thủ đô Madrid là công trình nghệ thuật mang đậm phong cách thương hiệu Gran Melía, được xây dựng từ cung điện cổ thế kỷ XIX, kết hợp vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian với những đường nét đương đại tinh tế, giàu thẩm mỹ.

Khác biệt với sắc màu Châu Âu của Gran Melía Palacio de los Duques, Gran Melía Xian tọa lạc tại Trung Quốc là sự phối hợp giữa những yếu tố lịch sử mang đậm giá trị văn hóa với tư duy mới mẻ, hiện đại, phác họa sự tương phản trong thiết kế để tạo nên một kiến trúc hoàn mỹ.

"Kinh đô nghỉ dưỡng thượng lưu" chinh phục giới tỷ phú

Lý giải cho việc chọn Nha Trang để kiến tạo Gran Melía Nha Trang, bà Nancy Ning - Giám đốc phụ trách Quan hệ đối ngoại khu vực Châu Á Thái Bình Dương của thương hiệu Melía Hotels International chia sẻ, Nha Trang là thành phố ven biển nổi danh với những dải bờ biển đẹp lộng lẫy, cùng khí hậu dễ chịu và hoàn toàn phù hợp cho những kỳ nghỉ trải dài suốt năm. Được đánh giá là thành phố cho chất lượng không khí thuộc top cao nhất của Việt Nam, cộng hưởng với những nét văn hóa địa phương đặc trưng, Nha Trang vào top những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Châu Á. Vẻ đẹp của Nha Trang không chỉ nằm ở những yếu tố thiên nhiên được tạo hóa ưu ái ban tặng, mà còn nằm ở những âm hưởng đến từ văn hóa Champa, tạo nên điểm khác biệt độc đáo của vùng đất này.

Dinh thự nghỉ dưỡng "hàng hiệu" dành cho giới thượng lưu.

Hợp tác với Tập đoàn KDI Holdings, Gran Melía nuôi khát vọng biến Gran Melía Nha Trang thành kinh đô nghỉ dưỡng thượng lưu đích thực bên Bãi Tiên, điểm đến của những người yêu chuộng sự trọn vẹn, nơi dấu ấn cá nhân được tôn vinh thông qua hệ quy chuẩn dịch vụ đẳng cấp RedLevel với nhiều yếu tố "custom-made". Đó là sản phẩm chăm sóc toàn thân được cung cấp bởi thương hiệu nước hoa và dưỡng da cao cấp Tây Ban Nha, tận hưởng món quà Ritual Room phủ đầy hương thơm Intuitive Gran Melía Scent tuyệt dịu dành riêng cho những chủ nhân sở hữu dinh thự Gran Melía Nha Trang…

Gran Melía Nha Trang.

Đại diện chủ đầu tư Gran Melía Nha Trang cho biết, mang sứ mệnh đi khắp thế gian đánh thức những miền đất xinh đẹp còn ngủ quên, hệ giá trị tinh hoa được chắt lọc qua hành trình chinh phục đỉnh cao của Gran Melía Hotels & Resorts sẽ được đan cài vào Gran Melía Nha Trang, mở ra thiên đường nghỉ dưỡng với đặc quyền được thiết kế riêng cho những tỷ phú, lưu giữ trải nghiệm vượt kỳ vọng của họ bằng chuẩn mực cho "dân số 1%" của toàn thế giới.

Website: https://granmelianhatrang.vn/

Trường Thịnh