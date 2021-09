Giữa thế giới biến động, có nơi chốn bình yên là NHÀ

Dân trí Đại dịch Covid-19 cho thấy rõ tính chất VUCA của thế giới là sự biến động liên tục, tính bất định, phức tạp và không chắc chắn. Giữa bao biến thiên, NHÀ là chốn yên bình nơi trái tim lắng lại, cảm nhận sâu sắc giá trị của yêu thương.

Khái niệm VUCA dùng để mô tả về thế giới "đa cực" với 4 tính chất cốt lõi là những thay đổi nhanh chóng cho thấy rõ sự biến động liên tục (Votality), tính bất định của thời cuộc (Uncertainty), đi kèm diễn biến phức tạp (Complexity) và những điều mơ hồ không chắc chắn (Ambiguity). Dịch bệnh mà loài người đang phải đối mặt là minh chứng điển hình cho những đặc tính nổi bật của thế giới VUCA - thế giới mà chúng ta đang sống.

"Đường về nhà là vào tim ta..."

Thế giới VUCA của thời Covid-19, có thể nói, là một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh về thứ tự những điều mà ta đang ưu tiên trong đời sống. Từ sâu thẳm, tự bản thân mỗi người đều nhận ra rằng, nuôi dưỡng sức khỏe trong đại dịch có ý nghĩa thực sự to lớn. Nơi bình yên nhất, hạnh phúc nhất & an toàn nhất cho một tâm hồn an yên & tích cực tạo nên cuộc sống viên mãn về cả thể chất lẫn tinh thần chính là NHÀ - là gia đình, là tổ ấm thân thương.

Hạnh phúc thực sự không tự nhiên mà có, nó do chính mỗi người chúng ta tạo ra, từ việc thấu cảm bản thân, cộng đồng và môi trường thiên nhiên quanh mình.

Hạnh phúc thực sự như khoảnh khắc dừng chân trước bậc thềm, khẽ mở cánh cửa, nghe vọng từ trong nhà giọng nói trầm ấm của mẹ cha, tiếng ríu ran của bầy trẻ nhỏ; bình yên như thấy bầu trời xanh trong qua ô cửa kính; xinh xẻo như từng tia nắng điểm xuyết mặt đất khi xuyên mình qua những tán cây. Hạnh phúc thực sự ấy tưởng chừng rất giản dị lại vô cùng hiếm hoi giữa phố thị ồn ào, áp lực, nơi ngôn ngữ từ tâm hồn bị át bởi tiếng còi xe, nơi lồng ngực căng phồng những hoang mang và khói bụi khiến cơ thể khó cảm nhận trọn vẹn những ngọt ngào của cuộc sống.

Diamond Centery - hạnh phúc đích thực từ hành trình kết nối xúc cảm

Cách tạo ra hạnh phúc, xét đến cùng chính là cách mỗi con người kết nối với bản thân, với thiên nhiên và với cộng đồng. Nằm trong quần thể Celadon City - khu đô thị quốc tế sở hữu công viên nội khu 16,4 ha lớn nhất Sài Gòn, Diamond Centery là một không gian nghỉ dưỡng xanh mà ở đó từng chi tiết nhỏ nhất trong thiết kế, trong kiến tạo không gian đều nhằm mục đích nuôi dưỡng xúc cảm kết nối của mỗi người, bởi vì chăm chút cho tinh thần cũng là bảo vệ sức khỏe thể chất.

Diamond Centery tối ưu hóa các không gian xanh nhằm mang đến trải nghiệm sống giữa thiên nhiên trọn vẹn cho cư dân

Với mật độ xây dựng chỉ hơn 30%, Diamond Centery ưu tiên toàn bộ diện tích còn lại để kiến thiết các mảng xanh & hệ thống tiện ích, hình thành một khu rừng nhỏ xanh tươi hòa vào khu rừng lớn xanh ngát Celadon City. Ở đó, con người đắm mình vào thiên nhiên qua tầm nhìn panorama từ mỗi căn hộ, thu trọn vào tầm mắt quang cảnh công viên khoáng đạt, con đường chạy bộ yên ả, vườn chân mây rợp bóng cây, những thảm cỏ xanh mịn, hay làn nước xanh biếc sóng sánh mặt hồ.

Sự an yên lan tỏa trong tâm hồn từ hương sắc ngọt ngào của hoa cỏ; hương thơm dịu nhẹ của các outlet trong không gian mang đậm phong cách resort; và đặc biệt hơn hết là từ đa dạng thanh sắc của các loài chim muông và sinh vật đang sinh sống nơi đây. Năng lượng yêu thương cũng như sức sống tràn trề trong mỗi cư dân được tạo nên từ chính những kết nối trong lành với thiên nhiên như thế.

Nằm trong quần thể Celadon City, cư dân Diamond Centery được thụ hưởng đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại của khu đô thị đẳng cấp quốc tế và cả những đặc quyền dành riêng cho phân khu như bãi biển nhân tạo, sân Golf giả lập, vườn thiền, Spa, Lifestyle Lounge, khu cắm trại trên cát, đường chạy bộ, phòng chiếu phim ngoài trời, thư viện…

Trải nghiệm hệ tiện ích độc đáo toàn diện không chỉ đem lại sự thỏa mãn lý tính sau những giờ phút bận rộn mà còn là cơ hội để mỗi cư dân thấu hiểu chính mình. Tại Diamond Centery, mỗi cá nhân được sống trong không gian an toàn tuyệt đối, thoải mái tinh thần để khoảnh khắc sống thêm vẹn tròn và viên mãn.

Cư dân Diamond Centery được trải nghiệm hệ tiện ích độc đáo để mỗi khoảnh khắc sống luôn vẹn tròn và viên mãn

Từ thấu hiểu và yêu thương bản thân, cộng hưởng với những lợi ích sức khỏe thể chất nhờ môi trường sống lý tưởng, mỗi chúng ta mới có đủ năng lượng để lan tỏa tình yêu & giá trị tốt đẹp ra xung quanh, mà trước hết là đến gia đình yêu thương cùng chung mái NHÀ. Tình yêu & những giá trị đáng quý ấy chính là sợi dây giữ con người đứng vững trước những chao đảo của thế giới VUCA, hạnh phúc & bình yên giữa muôn hình vạn trạng của cuộc đời.

Diamond Centery là phân khu cao cấp nhất tọa lạc tại vị trí trung tâm của Celadon City - khu đô thị quốc tế hàng đầu phía Tây TPHCM. Dự án kiến tạo môi trường sống nghỉ dưỡng lý tưởng với đầy đủ tiện ích của một không gian resort đích thực. Với quy mô 5.21ha, mật độ xây dựng 39.48%, Diamond Centery bao gồm 6 tòa tháp, cung cấp cho thị trường 746 căn hộ đa dạng từ căn hộ tiêu chuẩn, duplex đến penhouse. Dự án do Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) làm chủ đầu tư, quy tụ những tên tuổi quốc tế danh tiếng trong ngành thiết kế kiến trúc và xây dựng như: Zone Architect (Malaysia - thiết kế kiến trúc); Vertical Studio (Đài Loan - thiết kế nội thất); One Landscape Art Urbanism (Hồng Kông Trung Quốc - tư vấn thiết kế cảnh quan); Hòa Bình, Ricons ( đơn vị thi công). Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Địa chỉ: Khu nhà mẫu Celadon City, số 68, đường N1, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM Nhà mẫu Gamuda Land: 199A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TPHCM Hotline: 090.334.0888 Website: https://gamudaland.com.vn/celadoncity/diamond-c/

