Giới thượng lưu bỏ trăm triệu để sống khỏe bằng trị liệu và wellness

Wellness - biểu tượng mới của giới siêu giàu

Theo số liệu của Global Wellness Institute 2025, thị trường wellness toàn cầu đạt xấp xỉ 6.800 tỷ USD, có khả năng đạt gần 9.800 tỷ USD vào năm 2029, vượt xa trước đây. Các gia tộc giàu có, hoàng gia và người nổi tiếng góp phần không nhỏ vào đà tăng trưởng này, đặc biệt ở phân khúc wellness cao cấp, nơi chi tiêu cho mỗi chuyến đi có thể cao gấp nhiều lần du lịch nghỉ dưỡng thông thường.

Tại châu Á, Chiva-Som là điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao, chính khách và người có tầm ảnh hưởng. Cơ sở trị liệu hơn 30 tuổi, do cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Boonchu Rojanastien sáng lập, đã tiên phong thúc đẩy quan điểm về wellness, trước khi nó trở thành xu hướng sức khỏe toàn cầu của giới thượng lưu.

Chiva-Som là khu trị liệu và nghỉ dưỡng được đánh giá đủ điều kiện tiếp đón hoàng gia và nguyên thủ (Ảnh: Chiva-Som).

Các diễn viên và ngôi sao nổi tiếng tìm đến Chiva-som vì không gian riêng tư, bảo mật, tránh xa sự rình rập của cánh săn ảnh. Trong khi đó, giới doanh nhân, những người có tầm ảnh hưởng về chính trị tới đây để tiếp cận với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu.

Kate Moss hay Victoria Beckham từng là khách hàng của Chiva-Som. Ca sĩ Madonna lựa chọn Chiva-Som là nơi nghỉ dưỡng sau các chuyến lưu diễn kéo dài. Với những người có lịch trình di chuyển dày đặc và áp lực duy trì phong độ lâu dài, việc quay lại một điểm đến nhiều lần dường như phản ánh mức độ tin cậy hơn là trải nghiệm nhất thời.

Gia đình Beckham là cái tên quen thuộc tại Chiva-Som (Ảnh: Instagram Victoria Beckham).

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở giới thể thao. Serena Williams hay David Beckham chọn Chiva-Som và những nơi có dịch vụ trị liệu chuyên sâu, thay vì những resort nghỉ dưỡng thông thường.

Điểm chung của những lựa chọn này không nằm ở danh tiếng, mà ở cách họ tiếp cận sức khỏe: kín đáo, có chọn lọc và mang tính chiến lược.

Lý do giới thượng lưu chọn Chiva-Som cho hành trình chăm sóc sức khỏe

Chiva-Som là điểm đến wellness phù hợp với chuẩn mực chăm sóc sức khỏe của hoàng gia Thái Lan, nằm trong nhóm trung tâm wellness tại nước này được đánh giá là đủ điều kiện tiếp đón hoàng gia và nguyên thủ.

Chuẩn mực này không chỉ nằm ở mức độ an ninh và bảo mật nghiêm ngặt, mà còn ở cách Chiva-Som tổ chức hệ thống chăm sóc y khoa cá nhân hóa, cho phép theo dõi sức khỏe từng cá nhân một cách liên tục và kín đáo, từ các chỉ số sinh lý đến phản ứng của cơ thể trong suốt liệu trình.

Với nhóm khách hàng nhạy cảm về an ninh và sức khỏe, yêu cầu đặt ra không chỉ là sự thoải mái, mà là độ tin cậy của hệ thống vận hành. Mọi can thiệp trị liệu tại Chiva-Som đều được đặt trong khung kiểm soát chặt chẽ, nơi bác sĩ, chuyên gia trị liệu và đội ngũ vận hành phối hợp như một ê-kíp y khoa thu nhỏ, hoạt động âm thầm phía sau trải nghiệm của khách.

Chính yêu cầu cao về an toàn, riêng tư và y khoa đã tạo ra ranh giới rõ rệt giữa Chiva-Som và các điểm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe khác. Sự khác biệt giữa những trung tâm như Chiva-Som và mô hình spa truyền thống nằm ở triết lý vận hành: thay vì tập trung vào thư giãn ngắn hạn, các trung tâm wellness cao cấp tiếp cận sức khỏe như một hệ thống, nơi thể chất, tinh thần và nhịp sinh học được xem xét đồng thời.

Chiva-Som lần đầu hiện diện tại Việt Nam thông qua HAUS Wellness Center

Khi xu hướng wellness cao cấp lan rộng toàn cầu, việc Chiva-Som lựa chọn HAUS Wellness Center làm đối tác triển khai tại Việt Nam cho thấy bước đi tham vọng, được xây dựng bài bản ngay từ khâu thiết kế không gian, vận hành trị liệu đến trải nghiệm cá nhân hóa dài hạn.

HAUS Wellness Center thuộc dự án HAUS Da Lat - dự án bất động sản tiên phong theo triết lý ESG. Trung tâm tọa lạc tại tầng 3 và 4 của HAUS Residences, với tổng diện tích gần 7.000 m2.

Không gian thư giãn và trị liệu dành cho nữ tại HAUS Wellness Center (Ảnh: Chiva-Som).

Thay vì sao chép một mô hình nghỉ dưỡng, trung tâm đưa triết lý wellness tích hợp vào bối cảnh Đà Lạt, nơi có khí hậu ôn hòa và cảnh quan tự nhiên phù hợp cho phục hồi dài hạn.

HAUS Wellness Center được tổ chức theo mô hình đa trục, dựa trên các trụ cột cốt lõi của wellness hiện đại: wellness cá nhân hóa, wellness xã hội, wellness đa thế hệ, wellness và môi trường wellness. Cách tiếp cận này cho phép mỗi cá nhân tìm thấy không gia chăm sóc riêng tư, đồng thời tìm thấy sự gắn kết giữa gia đình và cộng đồng trong một hệ sinh thái sống cân bằng.

Mỗi hành trình chăm sóc sức khỏe thường bắt đầu bằng tư vấn và đánh giá toàn diện, từ lối sống, mức độ stress cho đến các chỉ số vận động và phục hồi. Trên nền tảng đó, liệu trình được thiết kế riêng cho từng cá nhân, thay vì áp dụng công thức chung. Đây cũng là lý do các công nghệ trị liệu chuyên sâu được đưa vào sử dụng.

Liệu pháp hiện đại sẽ có tại HAUS Wellness Center (Ảnh: Chiva-Som).

Cold plunge (ngâm lạnh), thủy trị liệu đa dạng, trị liệu hồng ngoại xa, liệu pháp ánh sáng hay giường dẫn lưu bạch huyết là những ví dụ điển hình. Chúng không phải xu hướng mới trong y học, nhưng chỉ được tích hợp trong vài năm gần đây vào trải nghiệm wellness dành cho nhóm khách hàng có khả năng đầu tư dài hạn cho sức khỏe.

HAUS Wellness Center sở hữu bể bơi nước nóng trong nhà tại Đà Lạt (Ảnh: Chiva-Som).

Cold plunge và liệu pháp nóng - lạnh luân phiên (hydrothermal) có thể sử dụng hỗ trợ phục hồi cơ bắp . Một phân tích tổng hợp đăng trên PLOS ONE cho thấy ngâm nước lạnh sau vận động cường độ cao giúp giảm đau nhức cơ trong ngắn hạn.

Trị liệu hồng ngoại xa và liệu pháp ánh sáng có thể mang lại một số lợi ích cho tuần hoàn, giấc ngủ và trạng thái tỉnh táo, trong khi dẫn lưu bạch huyết mang tới những hỗ trợ giảm phù nề và cải thiện cảm giác nhẹ nhõm cho cơ thể.

Các liệu pháp này thường được kết hợp trong một lộ trình tổng thể, thay vì sử dụng đơn lẻ. Cách tiếp cận phản ánh quan điểm ngày càng phổ biến trong giới tinh hoa: sức khỏe không thể cải thiện bằng một giải pháp duy nhất, mà cần sự phối hợp giữa khoa học, vận động, nghỉ ngơi và môi trường sống.

Phòng trị liệu đôi tại HAUS Wellness Center (Ảnh: Chiva-Som).

Những nền tảng khoa học cũng lý giải vì sao giới siêu giàu sẵn sàng đầu tư thời gian và chi phí cho các dịch vụ wellness chuyên sâu, thay vì tìm kiếm những giải pháp cấp tốc, mang tính tạm thời.

Thực tế, hành trình của các trung tâm trị liệu cao cấp cho thấy một thay đổi rõ rệt trong cách giới siêu giàu nhìn nhận sức khỏe. Wellness không còn là trải nghiệm xa xỉ mang tính hưởng thụ mà trở thành một phần trong chiến lược sống dài hạn, nơi khoa học, cá nhân hóa và môi trường được đặt ngang hàng.

Sự xuất hiện của HAUS Wellness Center tại Việt Nam phản ánh xu hướng chăm sóc sức khỏe một cách kín đáo, bài bản và có chiều sâu, thay vì chạy theo trào lưu ngắn hạn.