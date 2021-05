Giải quyết vấn đề giao thông trong liên kết vùng - BĐS vùng ven "lên ngôi"

Dân trí Long An đang nỗ lực "thoát kén" để trở thành địa phương dẫn đầu về kinh tế phía Nam với những giải pháp thiết thực về thu hút FDI, đặc biệt là vấn đề giao thông trong liên kết vùng, tạo đà cho BĐS nơi đây cất cánh.

Hàng ngàn tỷ đồng tháo gỡ nút thắt giao thông

Theo Sở GTVT TP. HCM, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. HCM, Sở GTVT TP. HCM đã phối hợp với Sở GTVT Long An kiểm tra, rà soát quy hoạch giao thông giữa hai địa phương. Theo đó, cần đầu tư 23 tuyến đường kết nối giữa hai địa phương. Và Cần Giuộc là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh về số lượng tuyến giao thông trọng điểm được đưa vào quy hoạch.

Cụ thể, ở hướng Nam, đề xuất đầu tư khoảng 2.150 tỷ đồng để mở rộng Quốc lộ 50 đi qua huyện Bình Chánh (TP. HCM) và Cần Giuộc, chiều rộng lên 34m. Tuyến đường mới (chiều rộng 40m) song hành Quốc lộ 50, từ huyện Bình Chánh kết nối với đường Trục động lực (Cần Giuộc), vốn đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng cũng được hai địa phương lên đề xuất mở.

Nhiều tuyến đường hàng ngàn tỷ đồng được triển khai trong thời gian đến dự kiến sẽ mang đến diện mạo mới cho Long An.

Ngoài ra, đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP. HCM) kết nối với Đường tỉnh 826C (Cần Giuộc) tại vị trí cầu Rạch Dơi với tổng mức đầu tư dự kiến 1.030 tỷ đồng cũng được mở rộng. Trong đó, TP. HCM làm mới đường với chiều dài 3km, chiều rộng 24m và xây mới cầu Rạch Dơi (dài 409m, rộng 15m) với kinh phí đầu tư khoảng 790 tỷ đồng; phần Long An khoảng 240 tỷ đồng.

Theo chuyên gia nhận định việc đầu tư hàng loạt công trình kết nối sẽ góp phần tăng khả năng thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa và thu hút các nhà đầu tư về cho cả hai địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thời gian tới, tỉnh Long An và TP. HCM sẽ phối hợp đầu tư 7 tuyến đường có vị trí đặc biệt quan trọng về kết nối giao thông, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 24.400 tỷ đồng, được nâng cấp lên khoảng 40m, với 6 làn xe và được khởi công vào năm 2021. Dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 4 năm thực hiện.

Đặc biệt, cuối tháng 4 vừa rồi, UBND tỉnh Long An đã đề xuất Bộ GTVT phương án đầu tư tuyến đường Vành đai 3 - công trình có tính chất liên kết vùng, kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - đoạn qua tỉnh Long An. Đoạn tuyến này dài 6,65 km, thiết kế 6 làn xe cao tốc, nền đường rộng 67 m, tổng mức đầu tư 4.631 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, tư vấn và chi phí khác là 3.075 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 1.556 tỉ đồng.

Động thái này sẽ là một bước đệm giúp kết nối giữa Long An, TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai thuận tiện, tạo đà cho kinh tế địa phương nói chung và BĐS nói riêng tăng trưởng vượt bậc trong thời gian đến.

BĐS đô thị vệ tinh lên ngôi

Theo Quy hoạch (điều chỉnh) xây dựng vùng TP. HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2076/QĐ-TTg, được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 22-12-2017), ba huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc (Long An) sẽ cùng phát triển thành đô thị vệ tinh của TP. HCM. Trong đó, Cần Giuộc dự kiến là một trong những khu vực có bước phát triển mạnh nhất khi quy tụ nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm, những dự án đô thị tiềm năng, đón đầu xu hướng sống xanh được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời gian vừa qua.

BĐS đô thị tại Cần Giuộc "được lòng" giới đầu tư địa ốc sau khi nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm tại đây đưa vào quy hoạch

Điển hình là khu đô thị vệ tinh The Sol City - một dự án kiến tạo bởi Thắng Lợi Group với hàng loạt tiện ích đẳng cấp dành cho các cư dân thành đạt. Đây cũng là đơn vị BĐS uy tín hàng đầu khu Tây Nam với nhiều dự án đô thị nổi bật tại Long An như Thắng Lợi Central Hill, Riverside Market…

Theo chia sẻ của Thắng Lợi Group, dự án The Sol City quy hoạch theo mô hình đại đô thị vệ tinh đẳng cấp với kỳ vọng sẽ làm "thay da đổi thịt" Long An trong tương lai gần. Cụ thể, công trình sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trái tim Cần Giuộc, liền kề Phú Mỹ Hưng, vài bước chân là đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đặc biệt, dự án này còn nằm trong khu đô thị công nghiệp tổng hợp, nơi được định hướng trở thành trung tâm của đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai.

Hơn 90% tiện ích tại dự án The Sol City đã đưa vào sử dụng

Từ dự án, cư dân The Sol City tương lai chỉ cần mất từ 10 đến 30 phút di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố như Chợ Bình Chánh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (10 phút); Bến xe Miền Tây, Chợ Lớn (20 phút); Chợ Bến Thành, Cảng Quốc tế Long An, Sân Bay Tân Sơn Nhất (30 phút). Bên cạnh đó, công trình còn cung ứng cho cư dân một hệ sinh thái sống xanh bền vững và an toàn với việc tích hợp 39 tiện ích, dành riêng 43.000m2 cho phát triển cây xanh - điều mà hầu hết những dự án lân cận chưa có được.

Ra mắt thị trường vào quý IV/2020, đến nay dự án đã hoàn thiện 90% tiện ích và đưa vào sử dụng một số khu vực như sân thể thao đa năng, hồ bơi tràn bờ, khu trải nghiệm Montessori… Với pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ thi công nhanh, giai đoạn 2 của The Sol City dự kiến sẽ tạo nên một cơn sốt mới tại thị trường khu Tây Nam Sài Gòn.

Trường Thịnh