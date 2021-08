Giải mã lý do The Miami được săn đón đặc biệt ngay khi ra mắt

Dân trí Phân khu The Miami thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội) đánh trúng tâm lý của khách hàng về nhu cầu nghỉ dưỡng tại chỗ nhờ hệ sinh thái tiện ích đủ đầy, đáp ứng phong phú các phong cách sống từ Á Đông đến phương Tây.

"Điểm hẹn mới" của cộng đồng quốc tế

Theo đại diện một công ty BĐS có trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thời gian qua nhu cầu tuyển dụng tư vấn viên thành thạo ngoại ngữ ngày càng tăng lên do nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng quốc tế, đặc biệt tại những phân khu mới ở Vinhomes Smart City.

Anh Vũ Chí Trung, một tư vấn viên, cho biết những ngày qua công ty liên tục nhận cuộc gọi của khách hàng hỏi về phân khu phong cách Mỹ The Miami thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City mới ra mắt. Chỉ sau 5 ngày đã có gần 10 khách chốt cọc và đặt hẹn khi Hà Nội hết giãn cách sẽ đi tham quan dự án.

The Miami được lấy cảm hứng thiết kế, xây dựng từ cuộc sống nghỉ dưỡng tại "thiên đường" du lịch Miami (Mỹ). Điểm nhấn của phân khu là hệ thống cảnh quan, tiện ích mang phong cách resort nhiệt đới xanh mát với hồ bơi ngoài trời rộng hơn 1.000 m2 cùng hệ thống liên hoàn 9 sân thể thao từ bóng chuyền, bóng rổ tới tennis, cầu lông,... mang đến cho cư dân một cuộc sống năng động và khỏe khoắn.

Thiết kế của The Miami mang phong cách sôi động, nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ với hồ bơi rộng hơn 1.000 m2 cùng hệ thống liên hoàn 9 sân thể thao.

Ngoài sắc xanh tươi mát từ hồ bơi, The Miami còn được tô điểm bởi công viên nội khu với những hàng cọ Mỹ, hàng chà là mang đặc trưng của thành phố biển nhiệt đới, hệ thống vườn nước cảnh quan và sân cỏ đa năng được bố trí khắp phân khu. Những bữa tiệc sôi động tại chỗ bên vườn nướng BBQ ngay trong nội khu cũng khiến việc di chuyển và dã ngoại ở những nơi xa trở nên thừa thãi.

Theo anh Trung, giỏ hàng The Miami vừa "lên kệ" đã được đặc biệt săn đón bởi đánh trúng tâm lý của khách hàng thời Covid-19. Khi các quy định về giãn cách ngày càng nghiêm ngặt, việc di chuyển trở nên phức tạp và tiềm ẩn rủi ro thì xu hướng staycation (nghỉ dưỡng tại chỗ) trở nên thịnh hành. Các khách hàng đang tìm kiếm những không gian sống nghỉ dưỡng như The Miami để được tận hưởng cuộc sống thư thái, an nhiên, an toàn tại chỗ.

"Với phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới kiểu Mỹ, The Miami mang tới cho các cư dân một cuộc sống năng động và rực rỡ, khỏe khoắn và an lành như tại một resort đích thực. Dự báo, sắp tới sẽ có một cuộc 'đổ bộ' của khách quốc tế vào The Miami", anh Trung nhận định.

Trước đó, phân khu The Sakura cũng thuộc Vinhomes Smart City ngay từ khi ra mắt cũng trở thành tâm điểm trong cộng đồng người Nhật Bản và Hàn Quốc với phong cách sống mang đậm chất Phù Tang. "Từng nhiều năm làm tư vấn nhưng tôi chưa từng thấy dự án nào liên tục tạo sóng thị trường như Vinhomes Smart City. Sức hút đó có lẽ đến từ việc chủ đầu tư thường xuyên ra mắt những phân khu mới với phong cách thiết kế độc đáo và mới lạ", anh Trung chia sẻ.

"Bộ sưu tập" phong cách sống, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng

Theo giới đầu tư BĐS, Vinhomes Smart City đang sở hữu một "bộ sưu tập" phong phú các phong cách sống, từ an nhiên, tự tại kiểu Nhật Bản hay phồn hoa, thời thượng kiểu Hồng Kông đến năng động, cởi mở và hết mình kiểu nhiệt đới phương Tây.

Tại đây, cư dân dù thuộc bất kỳ quốc tịch, lứa tuổi hay lối sống nào cũng đều có thể tìm thấy cho mình một bến đỗ lý tưởng làm chốn an cư. Đó cũng lý do khiến Vinhomes Smart City nhanh chóng trở thành mái nhà chung của cộng đồng quốc tế đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ chỉ trong thời gian rất ngắn.

Vinhomes Smart City sở hữu đa dạng phong cách sống, là điểm hẹn lý tưởng của cộng đồng cư dân quốc tế.

Anh Lê Thanh Bình, một nhà đầu tư BĐS lâu năm, cho rằng khi trung tâm hành chính - kinh tế của Thủ đô dần dịch chuyển sang phía Tây thì cộng đồng quốc tế tại Hà Nội cũng dịch chuyển theo. Thống kê cho thấy, chỉ riêng các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Hà Đông đã có khoảng 20.000 người nước ngoài sinh sống. Đây phần lớn là các chuyên gia cấp cao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và một số nước châu Âu… sang làm việc hoặc định cư.

"Họ là nhóm khách hàng có nhu cầu thuê lâu dài hoặc sở hữu những căn hộ cao cấp trong khu ở đẳng cấp với các tiêu chí khắt khe về tiện tích và cảnh quan. Trong mắt họ, có lẽ không dự án nào vượt qua được Vinhomes Smart City", anh Bình đánh giá.

Cụ thể, Vinhomes Smart City sở hữu siêu lợi thế về kết nối khi nằm ở vùng lõi của trung tâm mới phía Tây, được bao quanh bởi những tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, vành đai 3, 3,5, đường Lê Trọng Tấn… đặc biệt, với quy hoạch 3 tuyến metro số 5, 6, 7 đi qua cùng 2 trạm dừng gần dự án và sắp tới đây là hệ thống buýt điện VinBus đi vào hoạt động, di chuyển của các cư dân tới tất cả các khu vực của thành phố sẽ vô cùng thuận tiện và nhanh chóng.

Vinhomes Smart City còn dễ dàng chinh phục những cư dân khó tính nhất nhờ nhiều tiện ích như: Bộ ba công viên liên hoàn rộng 16,3 hecta, gồm Công viên Trung Tâm Central Park, Công viên Thể thao Sportia Park và Công viên Nhật Bản Zen Park. Hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp và độc quyền của Vingroup gồm Vinhomes - Vinschool - Vincom - Vinmec cũng là thỏi nam châm làm nên sức hút khủng của đại đô thị, khi đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn sống quốc tế cao cấp bậc nhất.

"Ngoài sức hút của dự án mẹ thì mỗi dự án thành phần như The Miami cũng đều có những concept khác biệt, độc đáo và đặc quyền dành riêng cho cư dân nên không khó để lý giải vì sao cộng đồng quốc tế liên tục đổ về đây an cư", anh Bình nói.

Trường Thịnh