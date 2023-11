Giải chạy 5Way Run - Ways to Grand Park lan tỏa tinh thần sống trọn vẹn

Sự kiện được tổ chức nhằm truyền cảm hứng về đại đô thị xanh, bền vững, đáng sống bậc nhất TP Thủ Đức - Vinhomes Grand Park.

Giải chạy truyền cảm hứng về một cuộc sống trọn vẹn

Ngày 12/11, giải chạy mang tên 5Way Run tại TPHCM đã quy tụ hơn 4.000 nhân viên kinh doanh và đối tác của Vinhomes yêu thích môn thể thao chạy bộ. Từ 3 giờ sáng, các vận động viên đã có mặt tại Công viên 30/4 để khởi động. Giải chạy xuất phát lúc 5h với cự ly 5km, chạy qua các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi (quận 1, TPHCM).

Giải thưởng dành cho "runners" chiến thắng ở cự ly 5km và 10km nam và nữ có tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng, bao gồm loạt trải nghiệm dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup như nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari Phú Quốc, hay phiếu sử dụng dịch vụ Taxi Xanh SM…

Vinhomes tích cực tổ chức các giải chạy truyền cảm hứng về một cuộc sống tràn đầy năng lượng (Ảnh: Vinhomes).

Việc tổ chức các hoạt động thể thao trong đó có giải chạy được Vinhomes - nhà kiến tạo không gian sống hàng đầu Việt Nam chú trọng đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Đại diện Vinhomes chia sẻ, một cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy năng lượng bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần không ngừng nỗ lực, vượt lên giới hạn của bản thân. Cuộc sống ấy càng trở nên trọn vẹn, đủ đầy khi được bao bọc giữa không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên, hài hòa trong sự kết nối với từng nhịp đập của cuộc sống năng động.

Người chiến thắng ở cự ly 5km và 10km giải chạy 5Way Run nhận được nhiều giải thưởng giá trị (Ảnh: Vinhomes).

Nguồn cảm hứng từ đại đô thị đáng sống Vinhomes Grand Park

Hiếm có chủ đầu tư nào luôn đồng hành cùng cộng đồng cư dân trong mọi hoạt động như Vinhomes. Trong bất kỳ giai đoạn nào của thị trường, Vinhomes luôn khẳng định chiến lược phát triển bền vững thông qua các hoạt động cộng đồng mà giải chạy 5Way Run là một ví dụ điển hình. Cùng với đó là việc ra mắt nhiều dự án mới trên cả nước, hướng đến giá trị thật cho nhà đầu tư và cư dân tương lai.

Giải chạy 5Way Run lấy cảm hứng từ đại đô thị Vinhomes Grand Park - nơi cư dân tận hưởng hành trình khám phá cuộc sống thú vị mỗi ngày với 5 trụ cột: công viên - lễ hội - giáo dục - nghỉ dưỡng - kết nối.

Bên cạnh mong muốn tạo ra sân chơi rèn luyện sức khỏe thể chất, truyền cảm hứng cho các vận động viên về một cuộc sống lành mạnh, đa trải nghiệm, đa sắc màu tại Vinhomes Grand Park, giải chạy còn là hoạt động đồng hành cùng các "chiến binh" kinh doanh, đối tác, khách hàng và cộng đồng cư dân đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng Vinhomes, tạo động lực mạnh mẽ cho sự bứt phá của thị trường bất động sản.

Giải chạy 5Way Run lấy cảm hứng từ không gian sống lý tưởng "5 trụ cột" tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

Sở hữu vị trí trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông TPHCM và nằm trong khu vực có tiềm năng phát triển vượt trội, đại đô thị Vinhomes Grand Park với tổng diện tích lên tới 271ha được quy hoạch trở thành "thành phố thông minh - công viên", tiên phong khởi tạo môi trường sống xanh và hướng đến nâng tầm chất lượng sống cư dân, một nơi đáng sống dành cho tất cả mọi người.

Vinhomes Grand Park được đánh giá là đô thị đáng sống bậc nhất khu vực khi sở hữu quần thể Đại công viên phức hợp công viên ven sông rộng 36ha, bao gồm 15 công viên chủ đề khác nhau như: công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Garden By The Bay (Singapore); công viên gym ngoài trời với hơn 800 máy tập; công viên BBQ với gần 100 điểm nướng - cho các hoạt động vui chơi, giải trí, gắn kết. Ngoài ra, công viên dưỡng sinh, công viên văn hóa nghệ thuật… cũng mang đến cho các nhóm cư dân không gian thư giãn, giao lưu kết nối không giới hạn.

Các phân khu trong đại đô thị mang chất sống nghỉ dưỡng với đa dạng sắc màu, trong đó phải kể đến xứ sở Phù Tang yên bình tại The Origami; quận Manhattan đậm chất thượng lưu tại The Manhattan và The Manhattan Glory; phong cách nhiệt đới của bờ Tây nước Mỹ tại The Beverly Solari, thiên đường nghỉ dưỡng của "thành phố ngôi sao" tại The Beverly, hay Glory Heights nằm bên đại lộ thương mại Rodeo sầm uất,..

Cùng với sức hấp dẫn của thành phố "5 trụ cột" Vinhomes Grand Park, sự kiện 5Way Run - Ways to Grand Park đã minh chứng nỗ lực của Vinhomes nhằm tạo nên những giá trị tốt đẹp trong hành trình xây dựng cộng đồng hạnh phúc, mang đến chuẩn sống mới cho các khu đô thị trên khắp cả nước.