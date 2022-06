Giá trị sống "hàng hiệu" ở King Crown Infinity

Vận hành 5 sao quốc tế - Nền tảng tạo lập chất lượng sống

Năm 1920, The Sherry-Netherland xuất hiện trên Đại lộ số 5 (Fifth Avenue) trở thành dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên trên thế giới và là biểu tượng về đẳng cấp sống của giới nhà giàu New York (Mỹ) trong suốt thời gian dài. Trải qua 100 năm phát triển, loại hình bất động sản hàng hiệu trong đô thị thể hiện sự độc đáo, hiếm có khó tìm tại các "thành phố toàn cầu" trên thế giới với chỉ gần 350 dự án tại thời điểm 2021.

Trong khu vực Đông Nam Á, bất động sản hàng hiệu xuất hiện tương đối muộn, dự án đầu tiên tại Singapore là vào năm 2006 trong khi Bangkok (Thái Lan) năm 2007. Riêng Việt Nam, cuối năm 2021 mới có dự án được ghi nhận.

Theo CBRE, bất động sản hàng hiệu được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là bất động sản nhà ở bán được quản lý vận hành bởi một thương hiệu khách sạn cao cấp. Do bắt buộc phải được quản lý bởi một thương hiệu khách sạn nên các tiêu chuẩn về sản phẩm, dịch vụ và tiện nghi tiện ích của dự án nhà ở đó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao cấp và khắt khe do các thương hiệu đặt ra. Một vài tiêu chí khác luôn gắn liền với bất động sản hàng hiệu là vị trí đắc địa, tầm nhìn hoàn hảo, các thiết kế độc đáo, cơ cấu và mức độ hoàn thiện của sản phẩm phải sang trọng.

King Crown Infinity được vận hành bởi The Ascott Limited - thương hiệu nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn.

Được phát triển dựa trên định hướng tạo ra một biểu tượng sống cho giới thượng lưu tại thành phố mới phía Đông TPHCM, chủ đầu tư cho biết King Crown Infinity đáp ứng tiêu chuẩn của một bất động sản hàng hiệu, giúp chủ nhân khẳng định vị thế và phong cách sống thời thượng. Dự án được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn The Ascott Limited - thương hiệu nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn đang sở hữu mạng lưới dự án trải dài trên hơn 200 thành phố, tại hơn 30 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và Mỹ. Với dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn 5 sao và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, The Ascott hứa hẹn biến King Crown Infinity thành nơi đáng sống bậc nhất tại lõi trung tâm thành phố Thủ Đức, thu hút các cư dân là những chuyên gia quốc tế và quản lý cấp cao đang làm việc tại khu công nghệ cao cũng như các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai.

Tiềm năng khai thác, sinh lời

Bên cạnh không gian sống đẳng cấp, CBRE đánh giá, bất động sản hàng hiệu trong đô thị thường có giá trị cao và tăng trưởng bền vững theo thời gian nhờ sản phẩm có chất lượng và thiết kế vượt trội, được quản lý bởi thương hiệu quản lý khách sạn 5 sao hàng đầu và lâu đời trên thế giới. Trong đó, các dự án nằm trong phạm vi đi bộ đến các trạm tàu điện ngầm của tuyến metro số 1 ghi nhận mức giá cao hơn các dự án nằm ngoài phạm vi đi bộ từ 24% đến 51%.

Tại King Crown Infinity, tiềm năng tăng giá của các sản phẩm được bảo chứng bởi vị trí đắc địa giữa lòng thành phố mới. Nổi bật nhất là vị trí cách nhà ga metro số 1 chỉ 7 phút đi bộ, giúp cư dân kết nối nhanh chóng với trung tâm quận 1 và quận 2 chỉ trong 10-15 phút. Lợi thế này sẽ còn được nhân lên với lộ trình kéo dài tuyến metro số 1 đến Bình Dương và Đồng Nai trong tương lai gần.

Sở hữu vị trí đắc địa cùng sự đầu tư chuẩn mực về tiện ích, King Crown Infinity hứa hẹn là điểm của cộng đồng cư dân ưu tú phía Đông TPHCM.

Dự án nằm trên mặt tiền đường Võ Văn Ngân - tuyến đường thương mại sầm uất huyết mạch của Thủ Đức và là tâm điểm giữa các tiện ích hàng đầu hiện hữu như trung tâm hành chính Thủ Đức, trung tâm tài chính Thủ Thiêm, Giga Mall, Bệnh viện TP Thủ Đức, Vincom Thủ Đức, hệ thống trường Đại học Quốc gia TPHCM, công nghệ cao TPHCM và các khu công nghiệp giáp ranh ở Biên Hòa, Thuận An, Dĩ An… Cùng với lộ trình xây dựng Thủ Đức thành thành phố sáng tạo - tương tác cao phía Đông TPHCM, khu vực này dự kiến sẽ đón làn sóng di cư của giới trí thức, chuyên gia mang đến nguồn cầu nhà ở khổng lồ. Nhờ đó, khả năng sinh lời của dự án không chỉ phụ thuộc vào đà tăng giá bền vững theo thời gian mà còn đến từ khả năng khai thác cho thuê hiệu quả.

Xét về tiêu chí chất lượng và thiết kế vượt trội, King Crown Infinity thu hút người mua với giải thưởng "Dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021" do Dot Property Vietnam Awards 2021 trao tặng. Giải thưởng là sự công nhận của các chuyên gia quốc tế hàng đầu về ngôn ngữ thiết kế, hệ vật liệu hoàn thiện cao cấp - bền vững cùng các kiến trúc mang tính biểu tượng của dự án. Nổi bật là thiết kế Mall Resort (khu thương mại mang phong cách resort) trong nhà tại Việt Nam.

Bằng cách khéo léo sắp xếp mảng xanh và các đại cảnh thiên nhiên như sông lười, suối cảnh quan, thác nước, vườn treo… dự án mang đến trải nghiệm tham quan, mua sắm như nghỉ dưỡng đẳng cấp, ngay trong phần lõi của các tòa nhà. Với quy mô lớn và cao đến 4 tầng, Mall Resort hứa hẹn sẽ làm choáng ngợp bất cứ ai lần đầu đặt chân đến, là không gian giải trí - thư giãn cho các chủ nhân căn hộ cũng như du khách bên ngoài.

Không gian bên trong King Crown Infinity.

Nhà phát triển dự án BCG Land dự kiến áp dụng chính sách đa dạng tài chính, giúp khách hàng có thêm cơ hội sở hữu căn hộ tại King Crown Infinity, để nâng tầm không gian sống hoặc đầu tư sinh lợi bền vững. Dự kiến từ 530 triệu đồng (tương ứng với 10% giá trị căn hộ), khách hàng sẽ có thể sở hữu căn hộ cao cấp King Crown Infinity. Số tiền còn lại sẽ giãn thanh toán và được hệ thống ngân hàng gồm Nam Á, BIDV, Vietcombank, MBBank Vietcombank hỗ trợ cho vay. Khoản vay này còn được chủ đầu tư hỗ trợ ân hạn nợ gốc và ưu đãi lãi suất lên đến 24 tháng.

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được phát triển bởi Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital. King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM.

Thông tin chi tiết về dự án tại website: www.kingcrowninfinity.com.vn.