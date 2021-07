Giá nhà liền thổ tại TPHCM vẫn tăng 13% bất chấp khó khăn

Dân trí Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm của Savills Việt Nam, dù chịu nhiều tác động từ đại dịch, giá nhà liền thổ tại thị trường thứ cấp ở TPHCM vẫn có mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhà liền thổ tại TPHCM vẫn cao bất chấp dịch diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa).

Báo cáo Savills Việt Nam vừa công bố cho thấy, trong 6 tháng vừa qua, tại phân khúc bất động sản nhà ở, nguồn cung bán ra thị trường hạn hẹp, giá bán tại các dự án vẫn giữ đà tăng liên tục trong 2 quý vừa qua.

Cụ thể, đối với phân khúc bất động sản căn hộ, nguồn cung sơ cấp chỉ khoảng 5.800 căn, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Còn với phân khúc nhà liền thổ, biệt thự, nhà phố, nguồn cung sơ cấp trong 6 tháng cũng chỉ hơn 770 căn, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

Về tỷ lệ hấp thụ, đối với căn hộ chỉ có 3.400 căn, bằng một nửa so với lượng giao dịch cùng kỳ năm trước. Còn đối với biệt thự, nhà phố, cũng chỉ có khoảng 500 căn được tiêu thụ trong 6 tháng, cũng giảm một nửa so với cùng kỳ.

Bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam, nhận định về mặt nguồn cung đã có sự sụt giảm khá mạnh. Lượng hàng chào bán ra thị trường cũng không quá nhiều. Vì nguồn cung mới và lượng hàng tồn kho thấp nên lượng giao dịch cũng thấp trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, giá bán của căn hộ và nhà phố, biệt thự, đều có xu hướng tăng.

Số liệu mới nhất của Savills cho thấy, trong quý II năm nay, 40% các dự án căn hộ đang chào bán trên thị trường đều tăng giá khoảng 15% so với quý trước. Một số dự án mới cũng ghi nhận mức tăng giá 10% so với giai đoạn mở bán trước.

Bà Trang cũng cho biết thêm, đối với phân khúc biệt thự, nhà phố, do lượng tồn kho ít nên không có nhiều sự tăng giá trong những sản phẩm đang chào bán. Tuy nhiên, giá bán tại thị trường thứ cấp lại có mức tăng giá khá ấn tượng, khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do bởi người Việt Nam vẫn ưu tiên nhà ở liền thổ hơn.

Dự báo tình hình thị trường, đại diện Savills cho biết, từ nay đến nửa cuối năm 2021, tiếp tục sang năm 2023, nguồn cung của phân khúc chung cư và nhà ở liền thổ vẫn tập trung chủ yếu tại khu Đông của TPHCM.

Cụ thể, nguồn cung mới đối với phân khúc căn hộ tại khu Đông chiếm 44% trên tổng nguồn cung mới. Còn đối với nhà liền thổ, nguồn cung ở đây chiếm khoảng 32% trên tổng số nguồn cung mới đến năm 2023.

Nhìn chung trong 6 tháng tới, chuyên gia Savills cho rằng thị trường bất động sản TPHCM vẫn phải tiếp tục đối mặt với những thách thức của việc bùng phát dịch bệnh. Bởi Covid-19 vẫn là bệnh dịch khó lường trước và có thể bùng phát bất cứ khi nào nếu không được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên theo chuyên gia, dịch bệnh vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các chủ đầu tư. Họ có thể xoay chuyển, linh động hơn, lên kế hoạch tốt hơn cho việc bán hàng khi đại dịch được kiểm soát.

Với kỳ vọng sẽ kiểm soát được dịch bệnh trên cả nước trong quý III cùng với các chiến dịch tiêm vắc-xin cho cộng đồng cũng đang được triển khai rộng rãi, nhanh chóng, đại diện Savills cho rằng, thị trường sẽ có những dự án tiếp tục mở bán vào những tháng cuối năm nay và đầu năm 2022. Tuy nhiên, mức độ sẽ không bùng phát như những thời điểm trước đây, mà có thể sẽ chậm chạp hơn, khôi phục một cách bền vững hơn.

Trước đó, báo cáo giá nhà tại TPHCM của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho thấy, giá bán căn hộ tại TP Thủ Đức đang có dấu hiệu biến động mạnh trong quý II năm nay.

Cụ thể, nếu so với 2019, giá bán căn hộ tại một số vùng thuộc TP Thủ Đức đã bị đẩy lên khoảng 2 lần. Cách đây 3 năm, giá căn hộ tại các quận 2, 9, Thủ Đức (nay thuộc TP Thủ Đức) cao nhất khoảng 35 triệu đồng/m2 nhưng đến quý II, giá căn hộ tại đây ghi nhận mức thấp nhất 40 triệu đồng/m2 và giá nhà chung cư trung bình đã vọt lên 60 triệu đồng/m2. Các dự án mới thuộc phân khúc căn hộ cao cấp và căn hộ gắn mác 6 sao tại Thủ Thiêm và quận Thủ Đức ghi nhận mức giá 100-160 triệu đồng/m2.

Nguyễn Mạnh