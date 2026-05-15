Gia đình trẻ gánh "nỗi đau" sở hữu nhà trung tâm, đâu là lựa chọn mới?

Những "nỗi đau" âm thầm tạo gánh nặng

Trong tọa đàm “Đô thị đa trung tâm và cơ hội vàng cho giấc mơ an cư” do báo Dân trí tổ chức, TS Nguyễn Ngọc Duy Khoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing kiêm Phát triển Dự án - KINERA (thành viên Kim Oanh Group), cho biết từ thực tế làm việc với hàng ngàn khách hàng, “nỗi đau” lớn nhất của các gia đình trẻ hiện nay không chỉ là giá nhà cao mà còn là sự mất cân đối giữa thu nhập và cơ hội sở hữu nhà ở phù hợp.

Theo ông Khoa, nhiều người đang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc vay dài hạn để sở hữu không gian sống nhỏ hẹp tại trung tâm, hoặc tiếp tục thuê nhà trong trạng thái thiếu ổn định. Cả hai phương án đều tạo áp lực lớn về tài chính, tâm lý và chất lượng sống lâu dài.

Ông cho rằng trước đây, rào cản lớn nhất khi lựa chọn các khu vực vệ tinh không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý mà còn là tâm lý e ngại "vùng ven", lo ngại về hạ tầng, tiện ích cũng như các quyền lợi an sinh như y tế, giáo dục. Điều này khiến nhiều người dù có khả năng tài chính vẫn chưa sẵn sàng dịch chuyển.

TS Nguyễn Ngọc Duy Khoa nêu những "nỗi đau" của gia đình trẻ (Ảnh: Nam Anh).

Đồng quan điểm này, TS Châu Đình Linh, Chuyên gia kinh tế - tài chính, Đại học Ngân hàng TPHCM, nói rằng những lao động trẻ với thu nhập 15-30 triệu đồng/tháng vẫn thật sự khó mua nhà. Bởi một căn nhà hiện nay tại TPHCM cũng 4-5 tỷ đồng, có nơi 8-9 tỷ đồng, quá cao so với thu nhập. Nếu muốn mua nhà, họ phải cần rất nhiều yếu tố hỗ trợ từ gia đình, tiền tiết kiệm, vay ngân hàng… Nhưng ngay cả như vậy thì việc sở hữu một căn nhà vẫn rất khó khăn.

"Động lực mua nhà giảm, mong muốn lập gia đình cũng bị ảnh hưởng. Việc tái đầu tư cho bản thân họ cũng bị chia sẻ bởi chi phí sinh sống quá đắt đỏ. Từ đó sẽ tác động tới năng suất lao động trong tương lai", ông Linh nhấn mạnh.

Không gian đô thị TPHCM mở rộng tạo "cửa sổ cơ hội" sở hữu nhà

Cùng với sự thay đổi của hạ tầng giao thông và không gian đô thị, nhiều chuyên gia cho rằng cơ hội sở hữu nhà ở đang dần mở ra tại các khu vực vệ tinh.

TS Châu Đình Linh cho biết trước đây, khi còn làm việc tại quận 1 cũ, ông luôn có suy nghĩ phải “tiến về Sài Gòn” để mua nhà. Nhưng sau khi nơi làm việc chuyển sang khu vực Thủ Đức, ông nhận ra mình có thêm lựa chọn về một căn nhà rộng rãi hơn, không gian sống tốt hơn và việc đi lại cũng thuận tiện hơn.

Theo ông Linh, sự thay đổi này đến từ việc hàng loạt dự án hạ tầng đang dần kết nối với nhau, từ cao tốc, các tuyến vành đai đến các khu đô thị mới có tiện ích đồng bộ. Khi các dự án liên kết liên hoàn, mô hình đô thị đa trung tâm sẽ từng bước hình thành, gồm một trung tâm cốt lõi và các trung tâm vệ tinh xung quanh.

“Người lao động sẽ gắn với nơi họ sinh sống, làm việc và phát triển, từ đó tự nhiên sẽ có sự dịch chuyển”, ông Linh nói.

Ông cũng cho rằng việc mở rộng không gian TPHCM thông qua việc sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… đang tạo ra không gian sống rộng hơn và mở thêm cơ hội dịch chuyển về nơi ở, đầu tư cũng như phát triển các dự án mới.

Ở góc độ thị trường, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam, nhận định khu vực phía Nam hiện có lợi thế lớn về tái định hình hạ tầng. Đây sẽ là tiền đề để phát triển hệ thống đô thị và phân bổ lại các cụm trung tâm trong tương lai.

Theo ông Kiệt, trong khoảng 3-5 năm tới sẽ là giai đoạn các cụm đô thị và dự án dần hình thành, triển khai và bàn giao cho người dân. Trong giai đoạn này, hệ thống hạ tầng đường bộ sẽ phát triển trước.

Việc di chuyển vào trung tâm sẽ thuận lợi hơn nhờ mở rộng Quốc lộ 13. Việc kết nối sang các khu vực khác cũng dễ dàng hơn nhờ Vành đai 3. Đồng thời các hệ thống giao thông công cộng như xe bus, BRT… cũng sẽ phát triển theo. Giai đoạn tiếp theo sẽ tạo ra thay đổi lớn hơn, khi hệ thống metro dần hoàn chỉnh và đi vào vận hành. Tôi nghĩ phải từ 5 năm trở lên chúng ta mới thấy rõ điều này.

Ông dẫn ví dụ metro số 1 của TPHCM mở rộng kết nối Bình Dương, hay metro số 2 của Bình Dương. Khi các tuyến này liên kết liên hoàn với nhau thì việc di chuyển liên vùng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

"Cuối cùng, viễn cảnh mà chúng ta có thể hình dung là người dân không nhất thiết phải sống ở khu vực trung tâm nữa. Họ có thể sống ở những cụm đô thị lớn, với đầy đủ tiện ích, cơ hội việc làm, dịch vụ giáo dục, y tế… được phân bổ đồng đều hơn. Đó là bức tranh mà tôi nghĩ sẽ dần hình thành trong 3-5 năm tới và rõ nét hơn trong giai đoạn 5-10 năm tiếp theo", ông Kiệt nhấn mạnh.