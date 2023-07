Gated Community - Cộng đồng biệt lập với giá trị sống cao cấp cho giới thượng lưu

Trong cuốn sách mang tên "Pháo đài Mỹ: Những cộng đồng biệt lập tại Hoa Kỳ" (Fortress America: Gated Community in United States), lần đầu tiên hai học giả Edward J.Blakely và Mary Gail Snyder đã phân loại những cộng đồng biệt lập mà họ gọi là "những nơi trú ẩn trong thành phố". Theo đó, các cộng đồng này được chia ra làm 3 loại chính: cộng đồng an ninh - security, cộng đồng danh giá - prestige và cộng đồng phong cách sống - lifestyle.

Ý tưởng về những khu an cư có hàng rào bảo vệ và hạn chế sự thâm nhập hình thành từ lý do an ninh. Vì thế, khi nhắc đến Gated Community thường nhiều người sẽ nghĩ đến cộng đồng an ninh đầu tiên, với hình ảnh về một khu vực khép kín, có tiêu chuẩn an ninh cao cùng những tiện ích phục vụ đầy đủ nhu cầu của cư dân.

Hidden Hills - Một cộng đồng biệt lập gồm 700 căn nhà tại California (Ảnh: Nimbio).

Loại hình thứ 2 - cộng đồng danh giá dành cho tầng lớp siêu giàu, những nhà tài phiệt, người nổi tiếng. Sự hấp dẫn về cảnh quan và chất lượng an ninh là những tính năng quan trọng nhất của cộng đồng này. Cộng đồng này thường có nhiều lớp bảo vệ, ngoài an ninh của cả khu vực, còn có mức độ an ninh riêng cho mỗi căn dinh thự nội khu.

Còn cộng đồng phong cách sống, tập trung vào các tiện ích chung và dịch vụ, thu hút những người có mong muốn tìm được hàng xóm có cùng sở thích, lối sống... Những cộng đồng này tập trung vào việc xây dựng các phương tiện giải trí, dịch vụ, thường có các clubhouse, với cư dân đánh giá cao sự riêng tư nhưng vẫn mong muốn chia sẻ sở thích với người khác.

Hiện tại những nơi có tiêu chuẩn sống cao nhất là các cộng đồng biệt lập kết hợp các đặc điểm ưu tú của cả 3 loại hình kể trên. Kể từ thập niên 1990, những cộng đồng như vậy đã được phát triển nhanh chóng trên khắp thế giới.

Khu Sentosa Cove tại Singapore (Ảnh: Edgar Su).

Tại Việt Nam, từ những năm 2000, với sự gia tăng về nhu cầu của giới thượng lưu, các khu đô thị, khu định cư biệt lập được xây dựng với những tiện ích hiện đại và hệ thống an ninh hàng đầu. Những cái tên như The Manor, Ciputra, Phú Mỹ Hưng, Saigon Pearl… là những khu dân cư cao cấp biệt lập thu hút các cư dân thành đạt và giàu có theo mô hình này.

Những dự án sau này đã nắm bắt và kết hợp sự ưu tú của cả 3 loại hình cộng đồng biệt lập, với xu thế xây dựng các căn dinh thự hiện đại có cảnh quan hấp dẫn hài hòa với tự nhiên, thân thiện với môi trường và được quản lý bởi các đơn vị vận hành quốc tế nhằm mang lại chất lượng sống cao cho cư dân. Vinhomes Riverside, Riviera Cove, The Venica, Lucasta, The Island... là những cái tên tiêu biểu thể hiện sự sôi động trong phân khúc bất động sản xây dựng theo loại hình cộng đồng biệt lập này.

Phối cảnh một trong 4 căn Presidential villa thuộc dự án Grand Bay Halong Villas (Ảnh: BIM Land).

Tại Hạ Long, Grand Bay Halong Villas của nhà phát triển bất động sản BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM Group) là dự án kết hợp cả 3 mô hình cộng đồng biệt lập. Dự án sở hữu quỹ đất trực diện vịnh tại bán đảo 3 của khu đô thị du lịch Halong Marina, có địa thế hình cánh cung, đường bờ biển riêng trải dài gần 520m với 3 hồ lớn cùng 2.600m2 công viên cảnh quan…

Về an ninh, với ba mặt tiếp giáp thiên nhiên cùng hệ thống an ninh thông minh có hàng rào và cổng vào, với bảo vệ 24/7, các dinh thự Grand Bay Halong Villas là dinh thự biệt lập cao cấp hàng đầu tại Hạ Long, không chỉ mang lại sự an tâm khi tài sản của các chủ nhân được chăm sóc cẩn thận, mà còn là một nơi riêng tư cho những chủ nhân kín tiếng.

Về cảnh quan, BIM Land đã cộng tác với các đơn vị tư vấn nổi tiếng thế giới như WATG và PLA để tạo nên sự sang trọng nhất quán với không gian sống đậm chất resort cho các dinh thự trong dự án. Lấy cảm hứng kiến trúc từ phong cách miền Nam California (Mỹ), các dinh thự có đặc trưng là những ô cửa vòm lớn, hệ cột trụ trang trí, những đường gờ hoa văn dưới mái nhà, cùng với mái đua ra... Hai gam màu xám và trắng chủ đạo hài hòa với bầu không khí trong lành nơi vịnh biển, thể sự thẩm mỹ thanh lịch, tinh tế, sang trọng.

Grand Bay Halong Villas có ba mặt tiếp giáp thiên nhiên cùng hệ thống hàng rào và cổng vào, với bảo vệ an ninh 24/7 (Ảnh: BIM Land).

Về tiện ích và dịch vụ, trải nghiệm của các chủ nhân dinh thự được cung cấp và vận hành bởi thương hiệu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế New World Hotels & Resorts với Clubhouse có tổng diện tích sử dụng lên đến 5.000m2. Đây là công trình 2 tầng sở hữu hệ tiện ích đa dạng, phục vụ nhu cầu về sức khỏe và giải trí như khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym và bể bơi bốn mùa... Tất cả những yếu tố trên đã tạo ra một cộng đồng cư dân ưu tú biệt lập, khép kín với không gian an yên, phong cách sống tinh tế.

Ngoài những giá trị thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu, hiện tại, Grand Bay Halong Villas được đánh giá là có tiềm năng lớn đối với các nhà đầu tư. Những sản phẩm dinh thự như vậy thường nằm trên quỹ đất có hạn, cùng những đặc quyền riêng hứa hẹn sẽ trở thành tài sản lưu truyền trong tương lai.