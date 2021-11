FLC Group và các dự án tại tâm điểm phía Tây được quan tâm

Dân trí FLC Group góp phần vào sự sôi động của thị trường bất động sản phía Tây thủ đô với dự án FLC Garden City và gần đây là khu đô thị FLC Premier Parc.

Tâm điểm phía Tây - điểm đến của các đô thị năng động

Kể từ khi khu Tây Hà Nội được phê duyệt mở rộng và định hướng trở thành trung tâm kinh tế - chính trị- văn hóa mới của thủ đô, đến nay khu vực này trở thành biểu tượng phát triển đô thị năng động, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Những tên tuổi hàng đầu trên thị trường đã chọn nơi đây làm bến đỗ, như FLC Group với hai dự án FLC Garden City và FLC Premier Parc, Vingroup với Vinhomes Green Bay và Vinhomes Smart City, Nam Cường với Khu đô thị Dương Nội, An Lạc với An Lạc Green Symphony, MIKGroup với The Matrix One…

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2021 của Savills, trong 5 năm qua, khu Tây luôn duy trì nguồn cung sơ cấp lớn nhất. Địa ốc khu Tây cũng thể hiện là khoản đầu tư hấp dẫn, với triển vọng gia tăng giá trị. Giá nhà sơ cấp tại quận Từ Liêm đã tăng 10% mỗi năm từ năm 2017.

Khu Tây gây ấn tượng với chuỗi giao thông liên hoàn kết nối toàn bộ khu vực với trung tâm cũ như tuyến đường Tây Thăng Long, Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, vành đai 3.5, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương hay đường Trung Văn nối với Mễ Trì - Mỹ Đình và Lê Quang Đạo kéo dài đang hoàn thiện sẽ kết nối thẳng đến trung tâm Mỹ Đình. Bên cạnh đó, nơi đây đang đón các cơ quan đầu ngành cả nước và trường đại học được di dời về, kiến tạo nên cộng đồng cư dân trí thức, năng động.

Trong số những ông lớn địa ốc hiện diện tại đây, FLC Group thu hút khách hàng với 2 dự án được đầu tư đồng bộ là FLC Garden City và FLC Premier Parc.

Khu đô thị FLC Garden City tại tâm điểm phía Tây.

Nằm trong vùng đô thị trung tâm phía Tây, cả 2 khu đô thị sở hữu kết nối khu vực thuận tiện, nằm cạnh các tuyến đường lớn như tuyến đường 70 tiếp giáp với trục chính Tố Hữu, đường Lê Quang Đạo kéo dài. Xung quanh là những tiện ích ngoại khu đẳng cấp như cạnh Aeon Mall Hà Đông, hệ thống trường quốc tế, công viên Thiên văn học lớn nhất Đông Nam Á…

Đến nay, Khu đô thị FLC Garden City đã đi vào vận hành, là nơi an cư của hàng nghìn hộ dân. Nếu như FLC Garden City mang âm hưởng hài hòa giữa cuộc sống tiện ích và thiên nhiên xanh thì FLC Premier Parc mang đến không gian kiến trúc Pháp cổ điển kết hợp với hệ tiện ích cảnh quan, văn hóa, giải trí và thương mại đồng bộ và hiện đại.

Khu đô thị FLC Premier Parc rộng hơn 6,4 ha, là khu đô thị phức hợp "all-in-one" mới nhất của FLC Group tại Hà Nội với tọa độ kim cương 4 mặt giáp đường lớn, đón đầu quy hoạch đường Lê Quang Đạo kéo dài và đường 70 mới. Dù mới ra mắt từ đầu năm 2021, dự án đã được thị trường quan tâm nhờ đón đầu xu hướng đô thị hiện đại, thông minh.

Sắp ra mắt chung cư cao cấp Hausman - phiên bản giới hạn tại FLC Premier Parc

Hausman là tòa chung cư cao cấp duy nhất nằm trong khu đô thị FLC Premier Parc. Lấy cảm hứng từ những tòa nhà trên những con phố sầm uất của thủ đô Paris của nước Pháp hoa lệ, chung cư Hausman định hướng mang đến chuẩn sống đẳng cấp giữa trung tâm mới sầm uất phía Tây.

Hài hòa trong tổng thể khu đô thị, chung cư Hausman được đánh giá cao về vị trí giao điểm đường Lê Quang Đạo kéo dài và đường 70 mới nối thẳng tới đường Tố Hữu. Từ đây, dự án dễ dàng kết nối đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông gần 10 ha và công viên Thiên văn học rộng 12 ha.

Chung cư cao cấp Hausman nằm tại cửa ngõ Đông Nam của khu đô thị.

Dự án được xây dựng với chiều cao giới hạn 12 tầng, cung cấp chỉ 500 căn hộ sang trọng, cùng không gian sống đặc biệt tiện nghi.

Với mật độ xây dựng chỉ 34%, các căn hộ tại Hausman có diện tích 51,8 m2 - 81,7 m2. Thiết kế tòa nhà hình chữ F giúp 100% căn hộ đều đón hướng nắng và gió tự nhiên.

Bên cạnh đó, cư dân tại Hausman còn được tận hưởng hệ tiện ích nội khu cao cấp được thiết kế khép kín với bể bơi bốn mùa, khu vui chơi cho trẻ em, shophouse… và 50 tiện ích của toàn khu đô thị.

Cổng chào Lamour trung tâm dự án.

Những chủ nhân Hausman sẽ được trải nghiệm đặc quyền thụ hưởng cuộc sống khác biệt 3S: Smart home - Smart building và Smart security thời thượng.

Nhân dịp sắp ra mắt dự án, chủ đầu tư FLC tung ưu đãi hấp dẫn, giá từ 1,9 tỷ/căn, tặng voucher 50 triệu đồng cho 20 khách hàng đầu tiên, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, ưu đãi đến 11% giá trị căn hộ cho khách hàng thanh toán sớm.

Thông tin liên hệ: Đất Xanh Miền Bắc - 0917612020

Trường Thịnh