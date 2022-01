Fiesta đón đầu xu hướng giải trí toàn cầu

Dân trí Đón đầu xu hướng du lịch trải nghiệm trên toàn cầu, phố đi bộ đại lộ Fiesta thuộc dự án The Arena Cam Ranh phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm mua sắm, khám phá ẩm thực.

Toàn cảnh phân khu shophouse villas đại lộ Fiesta.

Sức hút từ những phố đi bộ nổi tiếng trên thế giới

Nếu ai đã từng có dịp đến Singapore - quốc đảo xinh đẹp ẩn chứa nhiều thú vị thì chắc hẳn không thể bỏ qua con đường mua sắm Orchard Road - "ngôi nhà chung" của rất nhiều cửa hàng với đủ chủng loại, mẫu mã, thương hiệu từ bình dân đến cao cấp, từ hàng thời trang đến vật dụng gia đình... Cùng với kinh doanh hàng hóa sản phẩm, ở dọc 2 bên con phố Orchard còn có các dịch vụ giải trí sôi động, các khu ẩm thực sầm uất, các câu lạc bộ đêm tấp nập người ra vào. Có thể nói, Orchard Road chính là thương hiệu thu hút khách du lịch khi đến với Singapore.

Phối cảnh không gian mua sắm, trải nghiệm tại đại lộ Fiesta.

Không chỉ tại Singapore, những phố đi bộ nổi tiếng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông cũng mang lại nguồn thu hàng tỷ USD mỗi năm nhờ dòng người du lịch đổ về từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam sức hút của những con phố đi bộ như tại phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An hay Nguyễn Huệ cũng đã được chứng minh.

Nắm bắt được tiềm năng phát triển này, đại lộ Fiesta thuộc quần thể nghỉ dưỡng giải trí The Arena Cam Ranh được xây dựng với định hướng trở thành trung tâm văn hóa ẩm thực và giải trí không ngủ, với 4 mùa lễ hội phong phú. Tại đây, du khách sẽ có những trải nghiệm mua sắm thú vị trong một không gian đường phố giàu cảm xúc.

Đại lộ Fiesta sôi động nơi phố đêm không ngủ

Với vị trí được ví như tọa độ kim cương, đại lộ Fiesta tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Tất Thành, đồng thời nằm bên đường bờ biển Bãi Dài - một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới theo xếp hạng của Tạp chí National Geographic (US) vào năm 2017. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết nối thuận tiện đến cảng hàng không Cam Ranh, trung tâm thành phố Nha Trang và các địa điểm du lịch nổi tiếng lân cận.

Phối cảnh không gian tấp nập về đêm tại phố đi bộ Fiesta.

Chỉ vài phút di chuyển sau khi hạ cánh xuống sân bay là du khách đã có thể đặt chân tới đại lộ Fiesta để hòa mình vào không gian sôi động của phố đi bộ, hưởng trọn bầu không khí thuần khiết, hiền hòa từ bãi biển xinh đẹp và quên đi hết những ưu phiền, mệt mỏi.

"Đây chính là thủ phủ ăn chơi tại Bãi Dài, được dự báo sẽ đón nhận lượng traffic "khủng" không chỉ từ gần 4.000 căn hộ du lịch thuộc dự án The Arena mà còn từ gần 30 khu nghỉ dưỡng lân cận", đại diện chủ đầu tư dự án The Arena Cam Ranh đánh giá về triển vọng của dự án.

Phối cảnh các căn shop villas dọc theo đại lộ Fiesta.

Fiesta cung cấp đến thị trường bất động sản 126 biệt thự thương mại (shop villas) đa dạng lĩnh vực kinh doanh. Các căn shop villas này trải dọc theo trục đường phố đi bộ có chiều dài 500 m - nơi dự kiến sẽ thu hút các hoạt động đa dạng, sôi nổi về đêm, mang đến giá trị kinh tế cũng như tiềm năng du lịch trong khu vực.

"Không chỉ thoải mái mua sắm, du khách còn có những trải nghiệm độc đáo về ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật biểu diễn… Sự hòa quyện giữa bản sắc địa phương độc đáo và yếu tố mới lạ mang tầm vóc quốc tế trong những hoạt động cộng đồng sôi nổi chính là điểm nhấn thu hút khách du lịch", đại diện chủ đầu tư phân tích thêm.

Khu vực quảng trường có đường kính lên đến 120 m được ví là "trái tim" của dự án. Với sức chứa tới 15.000 người, nơi đây thích hợp tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, âm nhạc tầm cỡ quốc tế, kết nối cộng đồng du khách suốt kì nghỉ. Các tiện ích cao cấp khác như đài nhạc nước, bể bơi quy mô lớn, cửa hàng miễn thuế (duty free) quy tụ hàng trăm nhãn hàng cao cấp, nổi tiếng thế giới… cũng sẽ được quy tụ tại đây.

Ảnh thực tế shop villas đại lộ Fiesta.

Ngoài ra, điều tạo nên sức hút của Fiesta ở thời điểm hiện tại chính là dự án đã hiện hữu hoàn thiện 95% dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 6 năm 2022, đồng thời được vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp quốc tế.

Khi các yếu tố về pháp lý, chất lượng, tiềm năng phát triển đã quá rõ ràng thì không có lý do gì để các nhà đầu tư phải chần chừ trước một dự án hấp dẫn và có số lượng giới hạn như Fiesta.

Không chỉ là một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hàng dầu, Fiesta được định hướng phát triển trở thành một thiên đường giải trí sôi động, đón đầu xu thế du lịch trải nghiệm. Đây chính là điểm dừng chân lý tưởng all - in - one cho mọi khách hàng đến thăm Khánh Hòa, là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên khu du lịch Bãi Dài đẳng cấp và thu hút bậc nhất tại Việt Nam.

Trường Thịnh