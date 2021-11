Feliz Homes ghi nhận thanh khoản tích cực cuối năm

Dân trí Dự án Feliz Homes cách Hồ Kiếm 4,5 km, được nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm, khi dành gần 80% diện tích cho mảng xanh và tiện ích, kiến tạo không gian sống sinh thái đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống khỏe hậu Covid-19.

Kênh giữ tiền thu hút vốn đầu tư

Từ đầu năm 2021 đến nay, dù dịch bệnh nhưng giá bán căn hộ không giảm, thậm chí tại TPHCM và Hà Nội giá bán còn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Lý giải về việc này, các chuyên gia cho rằng, đại dịch làm đứt gãy nguồn cung, chi phí logistics tăng đẩy chi phí nguyên vật liệu như sắt, thép, xi măng, xăng, dầu... tăng. Giá thép tăng gần gấp đôi so với đầu năm, giá xăng cao nhất trong 7 năm qua tác động đến giá bán bất động sản.

Cùng với chi phí đầu vào tăng cao, theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề quan trọng nhất là chênh lệch cung cầu. Cung quá ít trong khi cầu luôn lớn, hiển nhiên sản phẩm khi đưa ra chào bán sẽ được rất nhiều người quan tâm.

Đại diện Batdongsan.com.vn cũng cho biết, hiện nay một lượng tiền lớn có xu hướng vào bất động sản tìm cơ hội đầu tư. Dù kinh tế khó khăn do Covid-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn.

Không gian bên trong căn hộ ở chung cư Feliz Homes.

Không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong bất cứ diễn biến nào của thị trường, bất động sản vẫn là một trong những kênh giữ tiền, giúp nhà đầu tư duy trì, gia tăng giá trị đồng tiền.

Tiềm năng lớn, tuy nhiên, nguồn cung bất động sản có phần hạn chế. Trong quý III, ở Hà Nội chỉ có 3 dự án mới được cấp phép đủ điều kiện bán hàng.

Số liệu thống kê của Savills cũng cho thấy, nguồn cung căn hộ tương lai tại Hà Nội chủ yếu nằm ở các khu vực xa trung tâm. Năm 2021, bốn huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh cung cấp 30% nguồn cung căn hộ, dự kiến đến năm 2023 trở đi, các quận này sẽ chiếm 36%.

Không chỉ hạn chế về quỹ đất, căn hộ nội đô khan hiếm còn bởi những tác động từ quy hoạch, từ Quy hoạch chung Thủ đô cho đến Quyết định 11/2016 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, khu vực nội đô bị khống chế về chiều cao công trình, chỉ tiêu dân số và hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ. Trong nội đô có khu vực quy định không được xây quá 9 tầng đối với dự án mới. Dự án cải tạo chung cư cũ có thể lên tới 25 tầng nhưng không được vượt quá chỉ tiêu về dân số.

6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử có quy mô nghiên cứu trên 2.700 ha với yêu cầu chính là kiểm soát dân số, giảm từ 1,2 triệu dân (năm 2009) xuống dự kiến còn 672.000 dân; cải thiện hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cũng khiến việc phát triển dự án nhà ở tại nội đô thêm hạn chế, số lượng nhà ở nội đi sẽ phải giảm đi.

Feliz Homes - cơ hội sở hữu căn hộ nội đô

Trong bối cảnh đó, chung cư Feliz Homes của chủ đầu tư KLB thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khi xuất hiện ngay giữa trung tâm thủ đô và sở hữu nhiều ưu điểm.

Phối cảnh chung cư Feliz Homes.

Dự án tọa lạc trong đường vành đai 2,5, cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 4,5 km, nằm trọn trong vùng Tân Mai - Giải Phóng - Minh Khai - Tam Trinh - những huyết mạch giao thông của khu vực. Trong bán kính 3 km, Feliz Homes dễ dàng tiếp cận với 35 trường học, 10 chợ trung tâm, 9 bệnh viện, 6 hồ điều hòa, 5 công viên.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự hiện diện của hệ thống cây xanh, mặt nước đa tầng, đa lớp cùng mật độ xây dựng thấp, gần 80% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích, Feliz Homes kiến tạo không gian sống sinh thái hoàn hảo. Dự án kỳ vọng là một trong những vùng xanh đáng sống tại thủ đô, thỏa mãn nhu cầu sống xanh, sống khỏe của người dân hậu Covid-19.

Không gian sống xanh tại chung cư Feliz Homes.

Nối tiếp không gian ngập tràn sắc xanh là chuỗi hơn 40 tiện ích nội khu, từ chăm sóc sức khỏe, luyện tập đến vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực thỏa mãn nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Nổi bật là tuyến phố "shopping in resort" cùng trung tâm mua sắm rộng gần 20.000 m2 gồm hệ thống shophouse, siêu thị và các cửa hàng tiện ích xung quanh dự án, giúp cư dân tương lai có thể tận hưởng mọi dịch vụ, tiện ích tại gia mà không cần phải di chuyển ra khỏi nơi ở.

Ngoài ra còn có loạt tiện ích độc đáo như bể bơi công nghệ điện phân đồng, vườn thiền & yoga thủy cực, vườn detox ion âm, Fantay park và Fantasy world dành cho trẻ nhỏ… Cuộc sống "tất cả trong một" hiện hữu ngay tại trung tâm thủ đô để nhà trở thành nơi an cư - làm việc - nghỉ dưỡng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, được chăm chút và phát triển toàn diện song các căn hộ tại Feliz Homes có giá bán "mềm", thấp hơn mức giá 2.000 USD/m2 - 3.000 USD/m2 tại nhiều dự án khu vực ngoại thành, vùng ven. Do đó, dự án thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực.

Chị Việt Hà, người vừa quyết định mua căn hộ 3 ngủ tại dự án Feliz Homes chia sẻ, sau khi tham quan dự án và nhà mẫu, xem danh mục vật liệu hoàn thiện, chị thấy chất lượng không khác gì các dự án cao cấp, bán 50 - 70 triệu/m2 nên khá bất ngờ với giá bán hiện tại của dự án.

Phòng khách của căn hộ chung cư Feliz Homes.

Trước thắc mắc của chị Hà và số đông khách hàng về giá bán của dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, giá bán được tính toán dựa trên chi phí đầu tư và lợi nhuận kỳ vọng. Với sứ mệnh mang đến cho thị trường những sản phẩm độc đáo, khác biệt, chất lượng tốt, dịch vụ chu đáo với giá cả hợp lý nên khi đạt lợi nhuận kỳ vọng, doanh nghiệp mong muốn mang đến cho khách hàng một chốn an cư lý tưởng, một niềm tự hào về nơi họ sinh sống thay vì điều chỉnh tăng giá theo thị trường, nâng cao lợi nhuận.

"Sau khi bàn bạc, so sánh, vợ chồng tôi cùng mấy khách hàng cùng đến tham quan dự án hôm nay đều đánh giá mức giá hiện tại là rất hợp lý nên quyết định sẽ đặt cọc vào chủ nhật tuần này để tiện tham dự sự kiện "Chủ nhật đắm say, đến ngay Feliz, nhận quà liền tay". Khách hàng đặt cọc tại sự kiện sẽ được tặng ngay một chỉ vàng, bốc thăm nhiều phần quà và nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes. Biết đâu may mắn mua nhà lại được xe", chị Hà cho biết thêm.

Giá căn hộ tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu ở thực tại các thành phố lớn vẫn cao, nguồn cung khan hiếm, hạ tầng ngày càng đồng bộ và chi phí đầu vào tăng cao.

Vì vậy không riêng gia đình chị Việt Hà mà nhiều khách hàng quyết định "xuống tiền" thời điểm hiện tại, trước khi giá bán được điều chỉnh tăng. Các nhà đầu tư cũng tranh thủ thời điểm này với các dự án phù hợp, khi nhìn rõ khả năng sinh lời cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Trường Thịnh