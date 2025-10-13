Eras Land tổ chức lễ ra quân dự án bất động sản nghỉ dưỡng Costamigo

Với chủ đề “Chạm biển - Vượt sóng”, sự kiện quy tụ gần 300 khách mời đến từ gần 20 đơn vị phân phối bất động sản trên toàn quốc như Cen HCM, Era Vietnam, Saigon House, Sunland Saigon, SDT Land, TPI Land, BamLand, Purple Home, Duy Phuc Real, Eastern Home, MH Property, Vân Hoàng, Kiến Thành, Valora, Kiến An, Homie9… cùng đại diện ban lãnh đạo Eras Land, các đối tác chiến lược và đông đảo khách mời.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị phân phối chiến lược đã trải qua hàng loạt các hoạt động trải nghiệm tại dự án Costamigo như tham qua nhà mẫu villa, các khu vực biệt thự đơn lập, song lập, khu shoptel… và hàng loạt các tiện ích nội khu khác như nhà hàng Amigo, hồ bơi, công viên nội khu và đặc biệt là các hoạt động check-in (chụp ảnh) tại bãi biển.

Tất cả các hoạt động diễn ra trong khu biệt thự nghỉ dưỡng Costamigo, giúp cho các đơn vị phân phối có trải nghiệm ấn tượng đến từ một dự án đã hiện hữu và sẵn sàng cho vận hành dịch vụ nghỉ dưỡng vào tháng 12. Trải nghiệm này tiếp thêm động lực và niềm tin để các đơn vị kinh doanh tự tin lan tỏa giá trị Costamigo đến với khách hàng.

Các "đại sứ" kinh doanh trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm tại dự án (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Eras Land, đại diện đơn vị phát triển dự án - chia sẻ: “Dự án Costamigo là hành trình chúng tôi gửi gắm khát vọng kiến tạo biểu tượng sống mới bên bờ biển xanh Phan Thiết nơi con người tìm thấy sự kết nối, bình yên và nguồn năng lượng tái tạo giữa thiên nhiên”.

Nhà phát triển dự án Eras Land khẳng định triết lý “Giá trị thật” chính là kim chỉ nam của Eras Land bao gồm nền tảng pháp lý, đáp ứng nhu cầu thật, chất lượng sản phẩm vượt trội và hệ tiện ích đồng bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển mà còn là giá trị cốt lõi định hình thương hiệu Eras Land, nơi mỗi không gian sống được đầu tư chỉn chu, tinh tế và khéo léo sắp đặt để chạm đến cảm xúc của từng chủ nhân, đồng thời kỳ vọng khả năng sinh lời cho khách hàng đầu tư.

Việc ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối bất động sản trên thị trường không chỉ khẳng định sức hút của dự án bất động sản nghỉ dưỡng Costamigo, mà còn tạo nên một mạng lưới phân phối vững mạnh, chuyên nghiệp và hiệu quả của Eras Land trên thị trường bất động sản. Điều này thể hiện cam kết đồng hành cùng các đối tác chiến lược và cam kết đem đến những dự án giá trị cao, bền vững cho khách hàng.

Eras Land - đơn vị phát triển dự án Costamigo đã ký kết hợp tác chiến lược với gần 20 đơn vị phân phối hàng đầu tại miền Nam (Ảnh: Eras Land).

Trên nền tảng đó, các đơn vị phân phối bày tỏ sự tin tưởng việc đồng hành cùng Eras Land sẽ mở ra những cơ hội bứt phá từ chinh phục khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh đến cùng nhau kiến tạo chuẩn mực sống mới kết hợp hài hoà giữa an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư cùng song hành.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, chỉ cách TPHCM 2 giờ di chuyển, Costamigo sở hữu mặt tiền biển dài 600m, kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết sắp đi vào hoạt động. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng cảnh quan tự nhiên nguyên sơ và tiềm năng du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, đang giúp Costamigo trở thành điểm sáng đầu tư trên thị trường nghỉ dưỡng Nam Trung Bộ.

Không gian nghỉ dưỡng ven biển Costamigo - thiên đường nghỉ dưỡng mới tại Phan Thiết (Ảnh: Eras Land).

Costamigo gây ấn tượng với kiến trúc tối giản, hòa cùng thiên nhiên, lấy cảm hứng từ đường cong của sóng và ánh nắng miền biển. Mỗi căn villa đều mang hơi thở đại dương, là nơi con người tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và tận hưởng từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Với tầm nhìn dài hạn, Eras Land kỳ vọng Costamigo sẽ góp phần định hình phong cách sống mới cho thế hệ khách hàng hiện đại - những người đề cao giá trị tinh tế, sức khỏe tinh thần và đầu tư bền vững. Dự án đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, trong bối cảnh Phan Thiết đang chuyển mình mạnh mẽ từ điểm du lịch truyền thống trở thành trung tâm hội tụ của xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng thế hệ mới.

Được thành lập năm 2016, Eras Land là thành viên cốt lõi của hệ sinh thái Eras Group - tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: logistic, vật liệu và xây dựng, đầu tư và phát triển bất động sản.

Hệ thống dự án bất động sản của Eras Land tập trung tại TPHCM và Lâm Đồng với đa dạng phân khúc từ vừa túi tiền đến sản phẩm cao cấp, hạng sang.

