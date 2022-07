ELIE SAAB làm dinh thự Haute Couture đầu tiên tại Việt Nam

Haute Couture là đỉnh cao của thời trang thế giới, là niềm ao ước của bất kỳ ngôi sao nào ở những sự kiện thảm đỏ như Oscar, Grammy hay Met Gala và món đồ được giới thượng lưu săn đón để sở hữu.

Haute Couture của ELIE SAAB là một trong những thương hiệu được ưa chuộng hơn cả, với những thiết kế xa hoa lộng lẫy thu hút các ngôi sao hạng A trên khắp thế giới, từ Angelina Jolie, Taylor Swift, đến Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh, và cả nhân vật đình đám của giới thượng lưu châu Á tại Mỹ Christine Chiu. Nhà tạo mẫu Andrew Gelwicks từng nói: "Những người phụ nữ xuất chúng nhất thế giới đều đã từng mặc ELIE SAAB".

Haute Couture của ELIE SAAB là một trong những thương hiệu được ưa chuộng nhất (Ảnh: ELIE SAAB).

Những dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB tại dự án The Rivus được chủ đầu tư kỳ vọng là món tài sản quý và hiếm hàng đầu thế giới, thu hút giới mộ điệu và tầng lớp thượng lưu Việt. Mới đây, Masterise Homes đã chính thức giới thiệu The Rivus - dự án Khu dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB tọa lạc tại TPHCM. Đây là dự án dinh thự độc đáo của Việt Nam và châu Á, kết hợp giữa bất động sản hàng hiệu và nghệ thuật Haute Couture.

Phối cảnh dinh thự hàng hiệu The Rivus.

Chia sẻ về khái niệm Haute Couture tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hương - Cựu tổng biên tập, Giám đốc sáng tạo, Tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam, được nhiều người biết đến với tên Hương Color nói: "Mỗi một mùa Paris Haute Couture, tín đồ thời trang trên toàn thế giới đều chờ đợi các mẫu thiết kế sang trọng, đẹp lộng lẫy như những kiệt tác nghệ thuật từ nhà Elie Saab. Mẫu thiết kế của ông sử dụng các kỹ thuật thêu thùa tỉ mỉ, tinh tế, cầu kỳ, chất liệu silk, chiffon, silk tulle vô cùng xa xỉ, nên một chiếc váy cưới Haute Couture của Elie Saab có thể có mức giá lên tới 300.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng). Sở hữu một thiết kế Haute Couture của Elie Saab là một niềm tự hào không phải ai muốn cũng có được".

Bà Nguyễn Thanh Hương (Hương Color) chia sẻ sự đẳng cấp của thời trang Haute Couture (Ảnh: Masterise Homes).

Diện trên mình chiếc đầm dạ hội của ELIE SAAB tại sự kiện, siêu mẫu Thanh Hằng bày tỏ sự ngưỡng mộ thiết kế Haute Couture của thương hiệu này: "Nếu một chiếc đầm Haute Couture là sản phẩm quý hiếm hàng đầu làng thời trang thì dinh thự Haute Couture chắc chắn sẽ là sản phẩm độc đáo, quý hiếm của thị trường bất động sản".

Chia sẻ tại sự kiện, siêu mẫu Thanh Hằng bày tỏ sự ngưỡng mộ thiết kế của ELIE SAAB trong lĩnh vực thời trang Haute Coutre và bất động sản (Ảnh: Masterise Homes).

Ở góc độ nào đó, những dinh thự hàng hiệu The Rivus cũng là thiết kế Haute Couture của ELIE SAAB. Với bàn tay tài hoa của ELIE SAAB, những giá trị tinh túy nhất tạo nên sự quý và hiếm của nghệ thuật Haute Couture được truyền tải vào từng chi tiết trong 3 bộ sưu tập dinh thự The Rivus.

Mỗi dinh thự là một kiệt tác mang đậm dấu ấn và phong cách thời trang của ELIE SAAB, đó là "lộng lẫy - tinh xảo - độc nhất". Như chính cách mà ELIE SAAB tạo nên mỗi chiếc váy Haute Couture, các dinh thự tại The Rivus được hoàn thiện một cách tỉ mỉ, chăm chút mang đến những kiệt tác "độc bản" dành riêng cho mỗi chủ nhân.

Những dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB là đại diện cho thế hệ dinh thự mới tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở một sản phẩm bất động sản liền thổ thông thường mà còn mang đến giá trị sống nghệ thuật thu hút giới mộ điệu và giá trị quý hiếm tạo sự tự hào và nuôi dưỡng cảm xúc vô giá dành cho chủ nhân.

Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn hàng đầu Việt Nam là đơn vị tiên phong mang thương hiệu ELIE SAAB đến với khách hàng Việt thông qua dự án Khu dinh thự hàng hiệu The Rivus. Dự án tọa lạc tại vị trí "kim cương" Khu đô thị Grand Park, thành phố Thủ Đức, TPHCM, giáp sông Tắc và sông Đồng Nai. Số lượng dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB tại đây vô cùng giới hạn - chỉ 121 căn dinh thự, tương tự như sự quý hiếm đặc trưng của những chiếc váy Haute Couture của thương hiệu này.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes cho biết: "Dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB là những sản phẩm bất động sản hàng hiệu quý và hiếm nhất thế giới, vì số lượng giới hạn và sự độc đáo tinh tế chưa từng có trong thiết kế. Đó là không gian sống tuyệt hảo, mang đậm tinh thần của một thương hiệu Haute Couture danh tiếng và tôn vinh nghệ thuật sống của chủ nhân. Ở đó, giá trị của thương hiệu gắn liền và trở thành biểu tượng khẳng định vị thế của mỗi chủ nhân khi bước vào cộng đồng tinh hoa thế giới. Thông qua sự hợp tác, Masterise Homes mong muốn cùng ELIE SAAB tạo dựng nên một giá trị văn hóa và nghệ thuật khác biệt cho thị trường bất động sản Việt Nam".

Các dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB tại The Rivus có diện tích hiếm hoi lên đến 1.200 m2, mỗi căn đều có hầm và hồ bơi riêng. Mỗi dinh thự được chế tác bởi ELIE SAAB và những thiên tài kiến trúc trên thế giới theo tiêu chuẩn Haute Couture với 5 bước "may đo" - phác họa, dựng mẫu, chọn màu sắc, chọn vật liệu và hoàn thiện. Có thể tìm thấy logo biểu tượng của ELIE SAAB trên mỗi chi tiết ngoại và nội thất của từng dinh thự, từ cổng chính, tay nắm cửa đến nhà bếp và các thiết bị vệ sinh, bao trùm giá trị thương hiệu và nghệ thuật lên toàn bộ không gian sống của cư dân.

Chất sang trọng, đẳng cấp thể hiện rõ trong mỗi dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB (Ảnh: Masterise Homes).

Ông ELIE SAAB Junior, Giám đốc điều hành thương hiệu ELIE SAAB chia sẻ: "Tôi luôn hướng đến một phong cách sống xa hoa, thanh lịch, và mong muốn lan tỏa lối sống này đến tất cả mọi người. Thông qua việc hợp tác phát triển các dự án bất động sản hay ra mắt các bộ sưu tập nội thất, tôi đang trên hành trình hoàn thiện ước muốn của bản thân, mang sự độc đáo và tinh tế vượt thời gian chạm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Tôi tự tin với sự hợp tác này, Masterise Homes - với năng lực của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Đông Nam Á - sẽ là đối tác chiến lược hỗ trợ cho tham vọng của chúng tôi trong việc phát triển các dự án cao cấp thể hiện DNA của thương hiệu, mang nét tinh tế nghệ thuật chạm đến mọi khía cạnh cuộc sống của người Việt Nam".

Khu dinh thự hàng hiệu ELIE SAAB - The Rivus sở hữu vị trí ven sông độc đáo khi có 4 mặt giáp sông. Dự án có tổng diện tích 26,73 ha, trong đó mật độ xây dựng chỉ 15%. 85% còn lại dành cho cảnh quan và tiện ích, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, cảm xúc của những chủ nhân dinh thự hàng hiệu, bao gồm bộ 4 công viên "Six Sense" gần 10 ha, bến du thuyền định danh ngay trước cửa dinh thự hàng hiệu, hệ thống clubhouse, rạp chiếu phim ngoài trời. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào năm 2024. Tìm hiểu thêm về dinh thự hàng hiệu The Rivus tại đây.

ELIE SAAB ra đời vào năm 1982 tại Beirut và nhanh chóng trở thành thương hiệu yêu thích của giới tinh hoa với những bộ sưu tập lộng lẫy trên thảm đỏ và bộ váy độc đáo, tinh tế vượt thời gian trong các bộ sưu tập Haute Couture.

Năm 2003, ELIE SAAB gia nhập Nghiệp đoàn may đo cao cấp (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Đây là vinh dự cao quý nhất của một nhà thiết kế không phải người Pháp. Những bộ váy Haute Couture đầu tiên của ông cũng được ra mắt tại Paris trong cùng năm. ELIE SAAB chính là cái tên châu Á đầu tiên và trở thành huyền thoại sáng giá giữa các thành viên của Hiệp hội Thời trang cao cấp Haute Couture, với kỹ thuật bậc thầy, khát khao phá vỡ mọi ranh giới của sự sáng tạo và tham vọng tạo ra "Phong cách sống xa hoa độc nhất" cùng "Sự sang trọng vượt thời gian".

ELIE SAAB đã mở rộng thương hiệu sang các lĩnh vực như nước hoa, nội thất, các dự án kiến trúc hay bất động sản hàng hiệu cao cấp để hiện thực hóa tầm nhìn lan tỏa phong cách sống "xa hoa độc nhất" của mình, trở thành một thương hiệu phong cách sống tinh tế, duy mỹ và sáng tạo, đồng hành cùng người phụ nữ trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Năm 2020, ELIE SAAB bắt tay cùng thương hiệu thiết kế nội thất Thụy Sỹ Corporate Brand Maison ra mắt thương hiệu nội thất đầu tiên của mình, mang tên ELIE SAAB MAISON, đồng thời hợp tác cùng nhà phát triển bất động sản hàng đầu Dubai - Emaar, giới thiệu Khu căn hộ mang thương hiệu ELIE SAAB Residences II by Emaar tại dự án Emaar Beachfront, tọa lạc tại trái tim cảng Dubai.

Masterise Homes - thành viên của Tập đoàn Masterise Group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới.

Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng những tên tuổi hàng đầu như ELIE SAAB, trước đó là Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton.

