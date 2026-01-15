Ecopark ra mắt phân khu Mùa Lễ Hội tại đại đô thị Eco Retreat

Phân khu Mùa Lễ Hội Eco Retreat vừa được nhà sáng lập Ecopark ra mắt (Ảnh: Ecopark).

Trái tim của rừng Retreat theo quy hoạch chuẩn mực "DNA Ecopark"

Với tầm nhìn kiến tạo những khu đô thị không chỉ để ở mà còn để tận hưởng trọn vẹn nhịp sống, tại Eco Retreat (220ha, Bến Lức, Tây Ninh) - khu rừng trị liệu, phục hồi, tái tạo, nhà sáng lập Ecopark ra mắt phân khu Mùa Lễ Hội, phân khu trung tâm, nằm tại vị trí huyết mạch đón đầu lưu lượng sử dụng dịch vụ và thương mại của đại đô thị.

Phân khu Mùa Lễ Hội nằm tại cửa ngõ đô thị Eco Retreat (Ảnh: Ecopark).

Rộng 71,5ha, Mùa Lễ Hội được ví như trái tim của Rừng Retreat - nơi hội tụ nhịp đập sôi động, tinh thần lễ hội và những trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc, đóng vai trò dẫn dắt sức sống cho toàn bộ hệ sinh thái Eco Retreat.

Được thiết kế theo tinh thần lễ hội sôi động, phân khu Mùa Lễ Hội vẫn tuân thủ nghiêm ngặt triết lý quy hoạch đã trở thành DNA của nhà sáng lập Ecopark: lấy con người và thiên nhiên làm trung tâm. Trong đó diện tích lớn nhất luôn thuộc về cảnh quan, cây xanh, mặt nước, công viên, quảng trường, sân thể thao đường dạo và các không gian mở khác. Tại phân khu Mùa Lễ Hội, diện tích này chiếm 40%, tương đương 29ha.

Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong phân khu Mùa Lễ Hội là diện tích hạ tầng và tiện ích như y tế, giáo dục, thương mại phục vụ đời sống cư dân với 39%, tương đương 27,5ha. Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các đô thị của Ecopark là diện tích xây dựng công trình nhà ở. Tại phân khu Mùa Lễ Hội Eco Retreat, tỷ trọng này chiếm 21%, tương đương 15ha.

Phân khu Mùa Lễ Hội phát triển theo quy hoạch chuẩn mực DNA Ecopark (Ảnh: Ecopark).

Bộ 3 thông số quy hoạch này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của Ecopark, nơi không gian sống không bị lấn át bởi bê tông mà được dẫn dắt bởi thiên nhiên và trải nghiệm cộng đồng.

Khi lễ hội không còn là sự kiện, mà trở thành cảm xúc mỗi ngày

Khác với khái niệm lễ hội truyền thống - nơi đám đông chỉ hội tụ theo lịch sự kiện, phân khu Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm cảm xúc mỗi ngày.

Không khí vui tươi, sôi động trên mỗi bước chân cư dân phân khu Mùa Lễ Hội Eco Retreat (Ảnh: Ecopark).

Những không gian mở rộng lớn, trục quảng trường, đại lộ thương mại và hệ tiện ích cộng đồng được thiết kế đan cài tinh tế với cảnh quan thiên nhiên, để tinh thần lễ hội vui tươi, sôi động hiện diện trong từng bước chân, từng khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật của cư dân.

Ở đó, lễ hội không phải là sự kiện cố định, mà lễ hội là tinh thần cuộc sống khi con người cảm nhận được niềm vui và sự kết nối xã hội: một buổi chiều dạo bộ, thể dục thể thao giữa quảng trường ngập ánh sáng, gió mát; một không gian dịch vụ rộn ràng tại Eco Bazaar; những sự kiện nghệ thuật giữa không gian xanh… Hay đơn giản là cảm giác tươi vui khi cộng đồng cùng nhau rèn luyện sức khỏe tại các sân tập thể thao ngoài trời.

“Với phân khu Mùa Lễ Hội, chúng tôi không tạo ra một không gian để tổ chức lễ hội theo lịch, mà kiến tạo một môi trường sống nơi tinh thần lễ hội hiện diện mỗi ngày - trong từng quảng trường, tuyến phố, không gian cộng đồng và nhịp sinh hoạt của cư dân. Đây là trái tim của Eco Retreat, nơi kết nối con người, thiên nhiên và cảm xúc sống tích cực”, ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Không gian sống sôi động ngay bên thềm nhà giúp tinh thần cư dân trở nên tích cực hơn (Ảnh: Ecopark).

Để hiện thực hóa tinh thần “lễ hội mỗi ngày”, phân khu Mùa Lễ Hội đánh dấu bước đột phá trong quy hoạch và tổ chức không gian sống của cư dân, được thiết kế, sở hữu những lợi thế riêng biệt so với các phân khu khác.

Phân khu Mùa Lễ Hội nằm tại cửa ngõ đại dự án Eco Retreat, đón luồng di chuyển của cư dân, du khách tạo sức sống và nhu cầu sử dụng dịch vụ nội tại của toàn phân khu. Phân khu Mùa Lễ Hội cũng sở hữu hạ tầng giao thông vượt trội nhất. Bên cạnh đường trục chính rộng 30m, phân khu còn có đại lộ Quảng Trường rộng tới 40m, tạo không gian cho thương mại, sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Phân khu Mùa Lễ Hội sở hữu hạ tầng giao thông vượt trội (Ảnh: Ecopark).

Mùa Lễ Hội cũng là phân khu đa dạng dòng sản phẩm bất động sản nhất: từ căn hộ cao tầng, trung tầng, thấp tầng đến nhà phố, biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập, đáp ứng nhiều phong cách sống và nhu cầu khác biệt của cư dân. Đây cũng là phân khu đáp ứng 55% chỉ tiêu dân số toàn khu đô thị.

Không chỉ là trái tim đô thị, phân khu Mùa Lễ Hội còn giữ vai trò trung tâm dịch vụ - giáo dục - thương mại của đại đô thị. Phân khu Mùa Lễ Hội tập trung 4 trường học quy mô lớn, trong đó trường liên cấp Edison dự kiến động thổ ngày 29/1, tạo nền tảng giáo dục chất lượng cao cho con em cư dân.

Bên cạnh đó, với 35.000m² sàn thương mại, phân khu Mùa Lễ Hội sẽ phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí không chỉ của cư dân phân khu mà của các khu vực xung quanh.

Phân khu Mùa Lễ Hội cũng được thiết kế sở hữu 11ha không gian lễ hội, đủ khả năng tổ chức các lễ hội cộng đồng, sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, trở thành điểm đến sinh hoạt tinh thần của cả đại đô thị và cả khu vực phía Tây TPHCM. Trong sự kiện countdown (đếm ngược) đón năm mới 2026, dự án đã đón gần 40.000 người tới tham quan, trải nghiệm.

Phân khu Rừng Mai cũng được ra mắt (Ảnh: Ecopark).

Sự ra mắt của phân khu Mùa Lễ Hội không chỉ hoàn thiện cấu trúc không gian của Eco Retreat, mà còn đặt nền móng cho một chuẩn mực sống mới: nơi con người được kết nối, được sẻ chia và được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thường nhật. Giữa rừng retreat xanh mát, Mùa Lễ Hội là nơi nhịp sống cộng đồng thăng hoa - nơi lễ hội không chờ đợi, mà hiện hữu, mỗi ngày.

Mùa Lễ Hội là phân khu đa dạng mảnh ghép với nhiều ý tưởng thiết kế khác nhau. Trong đó, nhà sáng lập Ecopark cũng giới thiệu dấu ấn mùa lễ hội đầu tiên mang tên Rừng Mai. Không chỉ hưởng toàn bộ lợi thế về vị trí, cảnh quan, không gian tiện ích, phân khu Rừng Mai còn sở hữu đa dạng sản phẩm như townhouse, shophouse, biệt thự song lập, đơn lập và shop villa trên trục đại lộ chính của dự án, đáp ứng nhu cầu người ở, nhà đầu tư.

Zen Clubhouse tại phân khu Rừng Mai (Ảnh: Ecopark).

Rừng Mai còn mang đến sự tiện nghi cho cư dân với Zen Clubhouse tọa lạc tại vị trí trung tâm phân khu, cùng công viên tuyến tính phát triển theo tinh thần năng động và thể thao kết hợp hệ cảnh quan rực rỡ sắc màu.

