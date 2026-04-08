Ecolife Signature đạt chuẩn EDGE: Khi tiêu chí xanh được lượng hóa bằng thước đo quốc tế

“Dấu chân xanh” của Capital House tại Đà Nẵng

Chung cư thương mại Ecolife Signature Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (Ecohome Hòa Hiệp) được công nhận đạt chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, tiếp tục củng cố triết lý phát triển nhất quán của chủ đầu tư Capital House trong hơn hai thập kỷ qua: “Kiến tạo cuộc sống xanh”.

Không giống nhiều xu hướng mang tính thời điểm, tiêu chuẩn xanh mà Capital House định nghĩa là mỗi dự án không chỉ giải quyết nhu cầu ở, mà còn hướng đến tối ưu hóa môi trường sống và chi phí sử dụng trong dài hạn. Sự gặp gỡ trong lý tưởng đã kết nối Capital House với EDGE, minh chứng qua hàng loạt dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai…

Capital House tiếp tục nối dài danh mục dự án đạt chuẩn EDGE với Ecolife Signature (Ảnh: CĐT).

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là hệ thống chứng nhận công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới phát triển, hiện được áp dụng tại hơn 100 quốc gia.

Tiêu chuẩn EDGE được xây dựng tập trung vào ba trụ cột chính, gồm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và tối ưu vật liệu xây dựng. Để đạt chứng nhận, công trình phải chứng minh khả năng giảm ít nhất 20% mức tiêu thụ vật liệu, nhiên liệu ở cả ba hạng mục này so với tiêu chuẩn thông thường.

EDGE không chỉ dừng ở tiêu chí môi trường, mà gắn trực tiếp với hiệu quả kinh tế - tức là giảm chi phí vận hành trong suốt vòng đời sử dụng công trình.

Tại Ecolife Signature, tiêu chuẩn này được áp dụng đồng bộ từ khâu thiết kế, thi công đến vận hành, được EDGE chứng nhận đạt mức tiết kiệm 24% năng lượng, 30% lượng nước tiêu thụ và 30% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Các giải pháp bao gồm sử dụng sơn giảm hấp thụ nhiệt, cách nhiệt cho mái và sàn, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hiệu suất cao và đèn LED tiết kiệm điện, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, vật liệu xây dựng tối ưu…

Ước tính, mỗi năm Ecolife Signature giảm 394,48 tấn phát thải CO₂ và tiết kiệm gần 1 tỷ đồng hóa đơn điện, nước mỗi năm (Ảnh: CĐT).

Việc tiếp tục triển khai tiêu chuẩn EDGE tại Ecolife Signature cho thấy sự nhất quán trong chiến lược của Capital House, đó là phát triển bất động sản đại chúng nhưng không đánh đổi chất lượng sống. Ở góc độ thị trường, điều này đặc biệt quan trọng khi người mua ngày càng quan tâm đến môi trường sống tốt cho sức khoẻ và chi phí sử dụng lâu dài.

EDGE không chỉ là một chứng nhận kỹ thuật, mà trở thành công cụ đo lường giá trị thực - nơi từng mét vuông căn hộ, từng kWh điện, từng mét khối nước đều được tối ưu hóa. Và chính những yếu tố tưởng chừng nhỏ sẽ tạo nên khác biệt lớn trong trải nghiệm sống và hiệu quả tài chính dài hạn của một dự án.

Tiêu chuẩn EDGE tạo lợi thế kép: Chất sống vượt trội, dòng tiền bền vững

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nơi dòng tiền không còn chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà tập trung vào những sản phẩm có khả năng sử dụng và khai thác hiệu quả trong dài hạn. Đặc biệt, yếu tố xanh không còn là điểm cộng, mà trở thành tiêu chí sàng lọc bắt buộc.

Người mua ở thực quan tâm đến chất lượng không khí, ánh sáng, không gian sống; trong khi nhà đầu tư lại nhìn vào chi phí vận hành và khả năng khai thác dài hạn. Cả hai nhóm này đều gặp nhau ở một điểm chung: ưu tiên các công trình hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.

Đó là lý do Ecolife Signature trở thành tâm điểm chú ý tại một thị trường vốn đã phát triển sôi động như Đà Nẵng. Ở góc độ đầu tư, lợi thế này còn thể hiện rõ hơn khi đặt trong bài toán khai thác cho thuê.

Những căn hộ tiết kiệm năng lượng, vận hành hiệu quả như Ecolife Signature thường có sức hút cao hơn với nhóm khách thuê cao cấp như chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do quốc tế, Cảng Liên Chiểu… nằm xung quanh dự án. Đây là nhóm khách sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy môi trường sống tốt và chi phí sử dụng hợp lý, do đó giá trị khai thác cũng cao hơn đáng kể.

Bên cạnh các tiêu chí xanh, Ecolife Signature còn mang đến không gian sống sang trọng, tinh tế (Ảnh: CĐT).

Ở tầm nhìn xa hơn, khi công trình nhà ở chuẩn xanh được định hình là xu thế phát triển bền vững, Ecolife Signature không chỉ có lợi thế gia tăng giá trị theo thời gian, mà còn đóng vai trò dẫn dắt và định hình chuẩn sống mới tại trung tâm kinh tế công nghệ cao của Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

Tên dự án: Chung cư thương mại Ecolife Signature

Vị trí: Đường Mê Linh, thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Capital House

