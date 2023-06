Dùng sổ đỏ nghi là giả để lừa đảo ở Lào Cai

Theo ông Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, thời gian qua, hiện tượng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) xuất hiện tại tỉnh.

Cụ thể, ngày 20/6, tại Văn phòng công chứng Lê Thu Hằng (đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường), cán bộ phòng công chứng trao đổi với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai phát hiện sổ đỏ giả.

Ngày 20/6, Công an huyện Bảo Thắng cũng phát hiện tại Văn phòng Công chứng Lê Văn Hải (thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng), Nguyễn Tuấn Minh (sinh năm 1988, sống tại huyện Bắc Hà) đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền nghi là giả để công chứng làm thủ tục thế chấp vay 500 triệu đồng của ông T. V. D. (Mê Linh, Hà Nội).

Cụ thể, Nguyễn Tuấn Minh đặt làm các loại giấy tờ như 2 sổ đỏ cho thửa đất tại thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa (TP Lào Cai), 4 sổ đỏ giả cho thửa đất tại Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà, 2 hợp đồng ủy quyền...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã có thông báo gửi các cấp, các ngành hữu quan phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu dùng sổ đỏ lừa đảo (Ảnh: NT).

Trước đó, theo cơ quan công an, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, Nguyễn Tuấn Minh sử dụng sổ đỏ giả để đặt cọc, thế chấp vay khoảng 3 tỷ đồng của 4 cá nhân khác nhau tại thành phố Lào Cai và huyện Bắc Hà. Tại cơ quan điều tra công an huyện Bảo Thắng, anh này khai nhận do thiếu vốn làm ăn nên nảy sinh ý định làm giá sổ đỏ để thế chấp vay tiền.

Từ những vụ việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai có thông báo gửi các cấp, ngành phối hợp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng xấu sử dụng sổ đỏ giả.

Để không trở thành nạn nhân của loại hình tội phạm này, tổ chức, cá nhân cần cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, trong khi thực hiện các loại giao dịch dân sự, đặc biệt là trong thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với số tiền lớn.

Nếu nhận thấy các dấu hiệu khả nghi, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Lào Cai để tra cứu hồ sơ, xác thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch.