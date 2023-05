Dù thị trường lao dốc, 4 công ty BĐS "lạ" vẫn lãi 10-20 lần trong quý I

Bức tranh về thị trường bất động sản quý I trong báo cáo do Bộ Xây dựng công bố mới đây không mấy tươi sáng. Hàng loạt doanh nghiệp ngành này đang gặp nhiều thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động.

Thống kê kết quả kinh doanh quý I/2023 của 85 doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho thấy có tới một nửa các đơn vị ghi nhận sụt giảm về doanh thu. Tuy nhiên chỉ có khoảng 16 công ty ghi nhận sụt giảm về lợi nhuận sau thuế. Thậm chí có những doanh nghiệp lãi ròng gấp hàng chục lần cùng kỳ năm 2022.

Đứng đầu bảng là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt (mã chứng khoán: DTD). Doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại Hà Nam này ghi nhận 458,1 tỷ đồng doanh thu trong quý vừa qua, gấp 5,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 198,1 tỷ đồng, gấp 23 lần so với năm ngoái.

Nguyên nhân chính đến từ việc công ty này tăng mạnh về doanh thu, nhưng các khoản chi phí tăng nhẹ hoặc giữ nguyên. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 247,7 tỷ đồng, gấp 23 lần cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của doanh nghiệp tăng vọt là nhờ hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng và quản lý. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam hiện là một trong những công ty con của đơn vị này.

Một công ty khác có tăng trưởng lợi nhuận cao là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán: HAR). Quý vừa qua, công ty ghi nhận 5,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 11,8 tỷ đồng, gấp 16 lần so với mức 730 triệu đồng của quý I/2022.

Nguyên nhân chính đến từ 9,5 tỷ đồng đột biến của doanh thu tài chính. Cùng kỳ năm ngoái, hoạt động này chỉ đem về 382 triệu đồng cho công ty. Cụ thể, nguồn thu này đến từ doanh thu tài chính khác và nhận cổ tức được chia.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 5 tỷ đồng xuống còn 785 triệu đồng trong quý vừa qua. Điều này dẫn đến khoản lợi nhuận tài chính lên tới 8,7 tỷ đồng.

Đẩy mạnh doanh thu tài chính là một cách để cứu lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản (Ảnh: Hà Phong).

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) cũng là doanh nghiệp có lãi tăng đột biến trong quý vừa qua. Doanh nghiệp này ghi nhận 70,1 tỷ đồng doanh thu thuần và 9,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2023. Lợi nhuận gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân đến từ việc công ty này tăng mạnh về doanh thu bán hàng, gấp tới 41 lần so với trước.

Năm 2022, công ty này cũng ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử với 80,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện đang phát triển các dự án như Khu đô thị Bảo Ninh 2, The Charms - Bình Dương, Khu dân cư Vinaconex 3 - Phổ Yên.

Một doanh nghiệp ít tên tuổi khác là Công ty cổ phần Địa ốc 11 (mã chứng khoán: D11) cũng tăng mạnh về lợi nhuận. Quý vừa qua, doanh nghiệp đạt 9,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giữ nguyên so với năm ngoái. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận 4 tỷ đồng, gấp 6,8 lần cùng kỳ.

Nguyên nhân đến từ việc giảm mạnh giá vốn hàng bán. Đơn vị này ghi nhận 2,5 tỷ đồng khoản chi phí này, trong khi quý I/2022 lên tới 8,6 tỷ đồng. Đây là lý do khiến lãi gộp của doanh nghiệp tăng gấp 10 lần từ 673,8 triệu đồng lên 6,8 tỷ đồng.