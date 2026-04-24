Du lịch tiếp tục "thăng hạng”, địa ốc Vũng Tàu tăng sức hút

Khảo sát của Agoda về nhu cầu tìm kiếm khách sạn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay cho thấy, những điểm đến gần nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ đang trở thành xu hướng phổ biến. Trong đó, Vũng Tàu là điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, với lượng tìm kiếm tăng 101% cùng kỳ.

“Ngôi vương” du lịch biển tiếp tục được củng cố, tạo đà để Vũng Tàu bứt phá trên bản đồ đầu tư bất động sản với trợ lực từ hạ tầng và dịch vụ du lịch theo chuẩn quốc tế.

Sun World Vũng Tàu - điểm đến giải trí mới

Một trong những chất xúc tác rõ nét nhất chính là sự hiện diện của Sun World, thương hiệu giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group, vốn đã định danh trải nghiệm du lịch khác biệt khắp ba miền, thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Lần đầu tiên hiện diện tại TPHCM với công viên Sun World Vũng Tàu, sở hữu vị trí đắc địa bên biển Bãi Sau, khi đi vào vận hành, tổ hợp công viên nước quy mô 15ha, lớn nhất trong hệ thống các công viên Sun World, hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí của khu vực Đông Nam Bộ, ghi 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Đồng hành cùng Sun World Vũng Tàu là ProSlide (Canada) và Mack Rides (Đức), hai thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các trò chơi, thiết bị giải trí cho công viên chủ đề như Disneyland, Universal,… bảo chứng cho tiêu chuẩn quốc tế từ quy mô đến trải nghiệm.

Không dừng lại ở hệ thống trò chơi, Sun World Vũng Tàu còn tích hợp chuỗi nhà hàng, cà phê ven biển cùng các dịch vụ tiện ích đồng bộ, đồng thời mở rộng kết nối với trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn trong tương lai.

Trải nghiệm du lịch tại Vũng Tàu không còn là những mảnh ghép đơn lẻ, những dịch vụ manh mún mà được tái cấu trúc theo mô hình điểm đến tích hợp theo chuẩn quốc tế.

Marriott International và dấu ấn đầu tiên tại Vũng Tàu

Sau những “cái nhất” của Sun World, Vũng Tàu tiếp tục khẳng định đẳng cấp quốc tế khi Sun Group bắt tay Marriott International phát triển khách sạn Marriott Hotels đầu tiên.

Tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu đã hiện diện ở hơn 130 quốc gia, sở hữu hơn 270 triệu thành viên Marriott Bonvoy toàn cầu, sẽ thiết lập mặt bằng mới cho phân khúc lưu trú cao cấp tại Vũng Tàu, vốn còn nhiều dư địa phát triển. Thời gian tới, Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ hút lượng lớn khách quốc tế về trải nghiệm.

Sau Marriott Hotels, có thể sẽ là các tòa khách sạn biểu tượng của Four Points by Sheraton hay Courtyard by Marriott,…Việc đa dạng hóa thương hiệu sẽ giúp mở rộng tệp khách khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu cũng chính là những “dấu mộc đỏ” giá trị, khẳng định sức hút và vị thế của điểm đến.

Blanca City đưa Vũng Tàu gia nhập cuộc đua điểm đến quốc tế

Sun World Vũng Tàu, trung tâm thương mại mặt biển hay Marriott Hotels là những mảnh ghép mới tại Vũng Tàu, đồng thời là mảnh ghép chiến lược trong quần thể đô thị biển Blanca City 96ha do Sun Group phát triển.

Nhà phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam đang thiết lập một tiêu chuẩn khác biệt tại Vũng Tàu, khi đặt không gian sống và nghỉ dưỡng trong nhịp vận hành sôi động của du lịch biển, hình thành một siêu đô thị “all-in-one” (tất cả trong một) được vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón dòng khách quy mô lớn, bao gồm du khách và chuyên gia từ sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng tàu khách quốc tế và xu hướng sống ly tâm từ trung tâm TPHCM.

Tín hiệu thị trường phản chiếu sức hút của dự án, khi phân khu Beacon Tower vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành “điểm chạm” được săn đón bởi nhu cầu second-home (ngôi nhà thứ hai) ven biển. Lợi thế pháp lý minh bạch, cùng vị trí tiếp giáp trục đường 3/2, giúp mỗi căn hộ Beacon không chỉ là một “resort cá nhân”, mà còn là lựa chọn tích sản.

Được may đo bởi các đơn vị thiết kế hàng đầu như Aedas, ONG&ONG..., từng căn hộ tại đây mở ra trải nghiệm sống giàu cảm xúc với tầm nhìn hướng biển ngắm phố “triệu đô”, kết hợp chiều cao trần lên tới 3,6m, tối ưu hóa không gian nội thất và cho phép người ở dễ dàng tùy biến theo nhu cầu, gu thẩm mỹ cá nhân.

Bên trong, hệ tiện ích được chăm chút như một phần thiết yếu cấu thành nên chuẩn sống cao cấp: từ sảnh đón sang trọng, khu gym, yoga, spa - sauna đến bể bơi vô cực, đáp ứng những kỳ vọng khắt khe nhất của nhóm khách hàng tinh hoa.

Quỹ sản phẩm bất động sản cao cấp, cộng hưởng cùng sức hút của các thương hiệu quốc tế và hệ tiện ích đồng bộ, đang tạo nên lực hút đầu tư cho Blanca City. Trong khi đó, kinh nghiệm kiến tạo và vận hành điểm đến của Sun Group được kỳ vọng sẽ mở ra một động lực phát triển mới cho Vũng Tàu trên hành trình vươn tầm quốc tế.