Du lịch Bình Thuận "tăng nhiệt" tạo động lực cho bất động sản

Du lịch Bình Thuận "nóng" lên những tháng cuối năm

Khép lại 10 tháng đầu năm 2022, du lịch Bình Thuận đã sớm "về đích" khi thu hút khoảng 4,5 triệu lượt khách, tăng 2,58 lần so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước 58.600 lượt, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tăng vọt đã giúp cho tổng thu của ngành du lịch tỉnh trong 10 tháng ước đạt 10.626 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,2% kế hoạch năm.

Trong những tháng còn lại, dự kiến Bình Thuận sẽ đón lượng khách trú đông lớn và thị trường khách quốc tế sẽ "nóng" lên trở lại từ tháng 10, đặc biệt là cao điểm từ tháng 11.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong năm 2022, địa phương này xác định mục tiêu đón khoảng 4,5 triệu lượt khách đến tham quan, tạo đà cho việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2023.

Du lịch Bình Thuận hứa hẹn "nóng" lên từ cuối năm nay và duy trì trong suốt Năm Du lịch quốc gia 2023 (Ảnh: APEC Group).

Bình Thuận đang nỗ lực triển khai các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch hướng tới sự kiện tầm cỡ quốc gia chuẩn bị được tổ chức.

Trong đó, sự kiện đầu tiên của Năm Du lịch Quốc gia 2023 là lễ công bố "Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh" gắn với lễ hội đếm ngược tại TP Phan Thiết; dự kiến tổ chức ngày 31/12/2022. Sau đó, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2023 tại chính "thủ phủ resort" Phan Thiết.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc tế sẽ được tổ chức tại Bình Thuận như lễ hội ẩm thực quốc tế, trại hè, ngày hội thể thao quốc tế, tuần lễ văn hóa đường phố, liên hoan các ban nhạc quốc tế tại Bình Thuận, festival nghệ thuật biểu diễn thế giới...

Những sự kiện quy mô quốc gia gồm các giải thể dục thể thao như chạy marathon, đua thuyền rowing và canoeing, lân sư rồng, đua xe đạp, bóng bàn, đua thuyền truyền thống, golf, võ vovinam... và chương trình Tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Sẵn sàng cơ sở vật chất

Với kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường khách nước ngoài trong giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Bình Thuận đang chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất cũng như làm mới sản phẩm, dịch vụ để có thể khai thác hiệu quả mùa cao điểm du lịch quốc tế (mùa trú đông, đón Giáng sinh, năm mới), hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2023.

Theo Cổng thông tin điện tử Bình Thuận, đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận ước tính có 592 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 17.433 phòng, đặc biệt số lượng cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp còn khan hiếm. Tổ hợp nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí 5 sao APEC Mandala Wyndham Mũi Né là một trong số ít dự án đang bước vào bàn giao trước thềm Năm Du lịch Quốc gia mà địa phương này đăng cai tổ chức.

Tiến độ hiện tại của tổ hợp APEC Mandala Wyndham Mũi Né (Ảnh: APEC Group).

Được phát triển bởi APEC Group, dự án khi đi vào vận hành vào đầu năm 2023 hứa hẹn trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch hội nghị (MICE) và sức khỏe (wellness). Sở hữu tọa độ dễ dàng kết nối với các trục đường lớn, nhanh chóng di chuyển ra cao tốc qua cung đường cát DT716, từ APEC Mandala Wyndham Mũi Né, chỉ mất 30 phút để đến sân bay Phan Thiết, 15 phút để đến các danh lam thắng cảnh như Hòn Rơm, Bàu Trắng. Dự án hứa hẹn là nơi tổ chức các lễ hội quy mô, thu hút hàng nghìn lượt khách đến với thiên đường biển Mũi Né trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia.

Với lượng khách dồi dào, thường xuyên, các sản phẩm căn hộ khách sạn và shophouse thuộc dự án từ khi ra mắt đã thu hút các nhà đầu tư khi kịp thời đáp ứng nhu cầu đang thiếu hụt của thị trường.

