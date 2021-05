Dự án nào sắp bàn giao tại Vĩnh Phúc hút khách thuê?

Dân trí Với tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao hơn từ 20 - 30% so với nhiều kênh đầu tư khác, đầu tư chung cư cho người nước ngoài thuê đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn đặc biệt ở những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp cao.

Sức hút căn hộ cho thuê tại Vĩnh Phúc

Với vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông và xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại Vĩnh Phúc được xem là một trong những địa điểm đầu tư tiềm năng hàng đầu Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài như Toyota, Honda, Deawoo... đều đặt trụ sở sản xuất và không ngừng gia tăng vốn đầu tư tại đây.

Vĩnh Phúc - điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư

Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp, năm 2020 Vĩnh Phúc có 369 dự án gồm 302 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 4,3 tỷ USD; 66 dự án DDI, tổng vốn đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. Trong đó, có 314 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại toàn tỉnh có 24 khu công nghiệp và cụm công nghiệp như: KCN Khai Quang, Bá Thiện, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch… với quy mô hơn 6000ha. Đặc biệt, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc luôn duy trì ở mức 80%. Và định hướng trong tương lai năm 2025-2030, toàn tỉnh sẽ hình thành 18 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp thu hút thêm khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Ngoài việc đầu tư vốn, các doanh nghiệp còn đưa đội ngũ kỹ sư, chuyên gia nước ngoài hùng hậu tới làm việc. Theo số liệu thống kê, hiện nay đang có khoảng 20.000 người ngoại quốc làm việc tại Vĩnh Phúc và dự báo số lượng này sẽ tăng 28.000 - 30.000 người vào năm 2030.

Họ đều là những người có nhu cầu thuê nhà trong thời gian dài và sẵn sàng bỏ ra mức phí cao để thuê được những căn hộ cao cấp đầy đủ tiện ích.

Thực tế cho thấy, giá thuê căn hộ cao cấp ở Vĩnh Phúc đang ở mức khá cao, ngang ngửa thậm chí đắt hơn cả một số căn hộ chung cư cho thuê ở Hà Nội. Tuy nhiên xét về tỷ suất đầu tư, nếu như mua một căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ trị giá khoảng 2 tỷ - 2,5 tỷ đồng tại Hà Nội có thể cho thuê với mức 12 triệu/tháng, giá trị đầu tư rơi vào khoảng 5.5% - 6%/năm. Nhưng đối với thị trường Vĩnh Phúc, giá mua căn hộ "mềm" hơn nhiều so với Hà Nội, chỉ từ 900 - 1,5 tỷ/căn và có thể cho thuê với mức 9-12 triệu/tháng thì giá trị lợi nhuận đầu tư lên tới 10% - 12%/năm.

Như vậy, giá trị đầu tư căn hộ cho thuê tại Vĩnh Phúc hiện tại đang rất tốt, tính thanh khoản cao. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường căn hộ chung cư chất lượng cao cho thuê tại Vĩnh Phúc cung chưa đáp ứng đủ cầu, thì những dự án chung cư đáp ứng được những tiêu chuẩn sống cao của người nước ngoài sẽ thu hút khách hàng đầu tư mạnh mẽ.

VCI Tower - Điểm sáng an cư và đầu tư cho thuê sinh lời hấp dẫn

Nhận thấy nhu cầu sở hữu căn hộ để ở và cho thuê tại Vĩnh Phúc còn rất lớn, nhiều đơn vị phát triển Bất động sản đã nhanh chóng nắm bắt và triển khai nhiều dự án trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến dự án VCI Tower của Chủ đầu tư VCI Group.

VCI Tower - dự án hứa hẹn giải tỏa cơn khát căn hộ cho thuê tại Vĩnh Phúc

Tọa lạc ngay mặt đường Quốc lộ 2B trục hướng đi Tam Đảo, liền kề trường chuyên Vĩnh Phúc. VCI Tower nằm trong quần thể Khu đô thị VCI với quy mô 2 tòa tháp đôi 25 tầng và 2 tầng hầm. Với lợi thế sở hữu vị trí cửa ngõ TP. Vĩnh Yên và gần nhiều trục giao thông trọng điểm như: đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL 2B, 2C, tỉnh lộ 305… giúp cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài và các điểm trọng yếu các của thành phố.

Các căn hộ tại VCI Tower có diện tích linh hoạt từ 48,4 -78,3m2, bố trí 1 - 3 phòng ngủ được thiết kế thông minh hiện đại tối đa công năng sử dụng và các mặt thoáng do đó phù hợp với cả nhu cầu để ở và cho thuê.

VCI Tower là một trong số ít các dự án tại Vĩnh Phúc đáp ứng đầy đủ hệ thống các tiện ích theo xu hướng "all in one" bao gồm: hệ thống trường học; bể bơi; khu vui chơi trẻ em; phòng tập đa năng; siêu thị, Hồ điều hòa, đồi BBQ… Ngoài ra dự án còn có hệ thống an ninh và phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn giúp cư dân có thể yên tâm để tận hưởng cuộc sống.

Sở hữu hàng loạt các giá trị đẳng cấp nhưng VCI Tower lại được chào bán với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ từ 900 triệu/căn. Đặc biệt mua nhà thời điểm này khách hàng còn được tặng ngay 5 chỉ vàng, 1 năm phí dịch vụ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng. Đối với khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ ngân hàng còn được Chiết khấu ngay 10% giá trị căn hộ . .

Hiện dự án đã cất nóc và bước vào những giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị bàn giao vào Quý IV/2021. Sau khi hoàn thiện, Tòa tháp đôi VCI Tower hứa hẹn sẽ tung ra thị trường một lượng lớn nhà ở chất lượng cao, đón đầu làn sóng bất động sản công nghiệp đang đổ về Vĩnh Phúc mạnh mẽ.

Để biết thêm thông tin dự án, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc: 0917 26 3030 - 0936 69 9191

Trường Thịnh