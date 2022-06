Dự án căn hộ The Emerald Golf View trên Quốc lộ 13 bàn giao trong 2022

Tiến độ củng cố niềm tin

Chủ đầu tư cho biết, bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, The Emerald Golf View vẫn hoàn thành tiến độ xây dựng đúng cam kết, dự kiến cất nóc vào tháng 6 và bàn giao cuối năm 2022. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP Thuận An với tòa tháp cao 40 tầng cùng các căn hộ sang trọng và hiện đại.

Việc bàn giao căn hộ đúng cam kết sẽ cho thấy uy tín và năng lực của chủ đầu tư Lê Phong trong hành trình kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp, một cộng đồng cư dân tinh hoa tại "thủ phủ công nghiệp" lớn nhất Việt Nam. Nhằm mang đến một dự án chất lượng và gia tăng giá trị theo thời gian, ngay từ những ngày đầu, Lê Phong đã hợp tác cùng nhiều đối tác hàng đầu trên thị trường, trong đó bảo chứng cho chất lượng công trình và đảm bảo thi công là tổng thầu Coteccons - một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam. Tư vấn giám sát bởi FQM và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản từ Anabuki… nên chất lượng sống của cư dân sẽ được đảm bảo.

Tiến độ hiện tại của dự án.

Với chị Thảo Vy (TP Thủ Đức), mỗi lần ghé thăm The Emerald Golf View đều là một sự ngạc nhiên và phấn khởi trước sự đổi thay của dự án. Chị cho biết, chứng kiến bạn bè mòn mỏi chờ nhận nhà do mua phải dự án bị vướng pháp lý và ngừng xây dựng nên chị Vy quyết định chọn mua những dự án đã hoàn thành và sắp bàn giao để an toàn hơn. Với số tiền tích lũy gần 2 tỷ đồng, để mua được một căn hộ cao cấp tại TPHCM vô cùng khó khăn nên chị chuyển hướng an cư tại Bình Dương vì giá còn khá tốt, căn hộ cao cấp với diện tích rộng rãi và tiện ích không thiếu gì.

"Nói là Bình Dương nhưng gần sát Sài Gòn, mình di chuyển đến nơi làm việc ở trung tâm Sài Gòn hàng ngày nhanh chóng và thuận tiện. Điều quan trọng hơn là sẽ được nhận nhà trong năm nay, gia đình mình sẽ được dọn về sinh sống và đón năm mới trong ngôi nhà mới, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sau bao năm tích góp, giờ đây ước mơ có được một tổ ấm đã trở thành hiện thực", chị Vy chia sẻ.

Phối cảnh bên trong căn hộ.

Trong bối cảnh nhiều dự án chậm tiến độ, trễ hẹn bàn giao khiến khách hàng phát sinh rất nhiều rủi ro và rắc rối nên các dự án hoàn thiện và giao nhà trong năm nay được quan tâm. Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự tin tưởng cho cư dân về tính pháp lý của tài sản mà mình sở hữu, an tâm với số tiền mình bỏ ra cũng như có được khoản sinh lời nhờ thanh khoản tốt. Hiện mức giá bán một số căn hộ tại trung tâm Bình Dương từ 40-50 triệu đồng/m2, có dự án chênh lệch 50-70 triệu đồng/căn trong khoảng 1-2 tháng kể từ ngày mở bán.

"Trong năm nay, toàn Bình Dương có 1-2 dự án bàn giao, đặc biệt tại vị trí trung tâm, đối diện KCN VSIP1, ngay sân Golf Sông Bé và nằm tại mặt tiền QL13 thì chỉ có dự án The Emerald Golf View. Việc khởi công mở rộng quốc lộ 13 nối TPHCM - Bình Dương lên 8 làn xe vào cuối tháng 4 cũng giúp các dự án căn hộ nằm trên tuyến đường huyết mạch này gia tăng giá trị, mức giá căn hộ tại đây được dự báo sẽ còn tăng", đại diện The Emerald Golf View chia sẻ.

Sở hữu "resort trên cao" được hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng, cam kết lợi nhuận cho thuê đến 216 triệu đồng

Không chỉ ghi điểm bằng chất lượng và tiến độ, The Emerald Golf View còn giúp khách hàng hiện thực hóa ước mơ sở hữu căn hộ "trong mơ" với chính sách ưu đãi và thanh toán hấp dẫn.

Theo đó, chỉ cần thanh toán 120 triệu đồng (5%), người mua được ký hợp đồng mua bán và hoàn tất thanh toán 25% giá trị còn lại trong vòng 12 tháng khách hàng sẽ sở hữu ngay căn hộ đẳng cấp tại The Emerald Golf View. Bên cạnh đó, còn được ngân hàng ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng.

Không gian, tiện ích đẳng cấp tại The Emerald Golf View.

"Tôi chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu trong vòng 12 tháng, nhận nhà vào ở, rồi 18 tháng sau nữa tôi mới bắt đầu thanh toán tiền, khoản tiền thay vì phải trả để có nhà giờ tôi có thể đầu tư vào cái khác để kiếm lãi", chị Tuyết (đang làm việc tại Thủ Đức) chia sẻ khi vừa quyết định sở hữu 1 căn 2 phòng ngủ.

Điểm cộng của dự án là chính sách cam kết cho thuê trong 12 tháng từ chủ đầu tư Lê Phong. Với cam kết này, người mua sẽ có được khoản lợi nhuận ước tính đến 216 triệu/năm.

"Chỉ cần bỏ vốn vài trăm triệu, được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi 0% đến khi nhận nhà, khi nhận nhà tôi còn nhận được khoản tiền 216 triệu từ chủ đầu tư, tôi sẽ lấy khoản tiền này hoàn thiện nội thất và cho thuê, như vậy là được lợi nhuận kép rồi", vợ chồng anh Tuấn (Bình Dương) chia sẻ.

Cách TPHCM chỉ từ 20 phút di chuyển, khu căn hộ cao cấp The Emerald Golf View tọa lạc tại vị trí độc tôn trung tâm Bình Dương, ngay mặt tiền QL13, đối diện KCN VSIP1, liền kề TTTM Aeon mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, Hanh Phuc Hospital, các trường học quốc tế… và tầm nhìn đắt giá ôm trọn sân golf Sông Bé.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp The Emerald Golf View thu hút cư dân tương lai là mỗi căn hộ có diện tích linh hoạt từ 50-115 m2 được thiết kế tinh tế, tối ưu công năng, phù hợp với nhu cầu sống đa thế hệ. Mỗi chi tiết trong căn hộ đều được trau chuốt tỉ mỉ kết hợp cùng vật liệu cao cấp, mang lại không gian sống thượng lưu.

Với tầm nhìn rộng mở, dự án mang đến trải nghiệm an cư trên cao, tận hưởng cảm giác bình yên khi phóng tầm mắt ra mảng xanh của sân golf cũng như vùng đất sinh thái Lái Thiêu nổi tiếng, đồng thời chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của đô thị về đêm.

The Emerald Golf View được chủ đầu tư kỳ vọng như một "resort nghỉ dưỡng trên cao" với 80 tiện ích "5 sao" như: Sảnh đón sang trọng, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề, câu lạc bộ gym - spa, hồ bơi vô cực, khu Family Lounge, rạp chiếu phim ngoài trời, công viên trẻ em…

Nếu những tiện ích mang đến giá trị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp thì môi trường sống an ninh và gần gũi thiên nhiên tại The Emerald Golf View cũng đóng vai trò then chốt để giới thành đạt chọn nơi đây làm chốn an cư.

The Emerald Golf View được kinh doanh và tiếp thị bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi - DKRS.