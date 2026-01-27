Dòng vốn phía Bắc và tọa độ đầu tư mới tại cửa ngõ Tây TPHCM

Sáng ngày 25/1, tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư tại khu Tây TPHCM do Prodezi và Huong Viet Holdings tổ chức đã thu hút đông đảo nhà đầu tư khu vực phía Bắc tham dự.

Tại đây, các chuyên gia đã đưa ra những phân tích về chu kỳ tăng trưởng mới, lý giải làn sóng dịch chuyển dòng vốn từ Hà Nội và các tỉnh lân cận vào thị trường phía Nam trong giai đoạn 2026-2030.

Đông đảo nhà đầu tư quan tâm đến dự án LA Home (Ảnh: CĐT).

Hạ tầng về đích thiết lập mặt bằng giá mới

Theo phân tích của chuyên gia, làn sóng phát triển hạ tầng vành đai tại Hà Nội đã đi trước TPHCM gần một thập kỷ. Hệ thống Vành đai 1, 2, 3 và đang triển khai Vành đai 4, kết hợp cùng các cây cầu vượt sông, tuyến metro và trục hướng tâm, đã mở rộng không gian đô thị ra khỏi lõi trung tâm, hình thành các cực phát triển mới tại Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn giai đoạn 2021-2025 cho thấy mức tăng giá tại các khu vực ven vành đai Hà Nội: Vành đai 1 tăng khoảng 2,3 lần; Vành đai 2 tăng 2,7 lần; Vành đai 3 tăng 3 lần; Vành đai 4 ghi nhận biên độ cao nhất khoảng 3,1 lần.

Chuyên gia phân tích các động lực đưa cửa ngõ Tây TPHCM bứt phá toàn diện (Ảnh: CĐT).

Sau nhiều chu kỳ tăng trưởng, mặt bằng giá tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận hiện đã neo ở ngưỡng cao, khiến dư địa tăng giá trong trung hạn dần thu hẹp. Trong bối cảnh đó, việc dịch chuyển dòng vốn sang những khu vực đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển mới trở thành lựa chọn chiến lược.

Thị trường miền Nam đang trở thành điểm đến nhờ lợi thế kép: mặt bằng giá cạnh tranh giúp tối ưu vốn đầu tư ban đầu, và quan trọng hơn là biên độ lợi nhuận từ khai thác cho thuê vượt trội so với thị trường miền Bắc.

Khu vực Bến Lức - Long An cũ, với vai trò cửa ngõ phía Tây TPHCM, hội tụ nhiều điều kiện tương đồng với các khu vực vành đai Hà Nội giai đoạn trước: hạ tầng liên vùng tăng tốc, quỹ đất lớn và mặt bằng giá còn cạnh tranh.

Dư địa tăng trưởng tại khu vực gắn liền với thực tế thi công của các công trình giao thông huyết mạch bao gồm đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh đang hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành bước vào những hạng mục cuối cùng, Vành đai 3 đạt tỷ lệ thi công 70% toàn tuyến, tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công trong quý I.

Hạ tầng khu vực về đích, khu đô thị LA Home đứng trước các cột mốc tăng giá mới (Ảnh: CĐT).

Sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, khu đô thị LA Home trở thành bến đỗ mới trong làn sóng Nam tiến của các nhà đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh lộ giới 60m, kết nối trực tiếp với Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Võ Văn Kiệt nối dài.

Tọa độ này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án về Bình Chánh cũ - TPHCM xuống còn khoảng 5-10 phút, đưa LA Home thành cửa ngõ đón dòng giao thương giữa miền Tây và Đông Nam Bộ.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh giúp cư dân tương lai LA Home kết nối về TPHCM chỉ từ 5-10 phút, dự kiến thông xe vào quý I/2026 (Ảnh: CĐT).

Lợi nhuận kép từ quy hoạch đô thị - công nghiệp

Không chỉ nằm trong tâm điểm giao thoa của các đầu mối giao thông chiến lược, LA Home còn liền kề Khu công nghiệp sinh thái Prodezi (400ha) đang đi vào vận hành. Đây là nền tảng để hình thành nên một đô thị công nghiệp hiện đại, sầm uất, tái hiện mô hình kiểu mẫu VSIP đã từng rất thành công tại Bắc Ninh và Bình Dương.

LA Home liền kề khu công nghiệp Prodezi tạo thành một hệ sinh thái khép kín (Ảnh: CĐT).

Với định hướng thu hút các dòng vốn FDI xanh và công nghệ cao, khu công nghiệp Prodezi sẽ là nơi quy tụ hàng nghìn chuyên gia quốc tế, kỹ sư và nhân sự cấp cao. Sự gia tăng cơ học về nguồn nhân lực chất lượng dẫn đến nhu cầu cao về nhà ở tiêu chuẩn quốc tế và các dịch vụ tiện ích đi kèm.

Khi đó, LA Home đóng vai trò giải quyết bài toán lưu trú, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền cho thuê ổn định. Giá trị bất động sản tại đây được dự báo sẽ có sự tương quan tích cực với tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp.

Về phương án tài chính, LA Home đang triển khai giải pháp dòng tiền tối ưu với sự đồng hành của ngân hàng OCB. Nhà đầu tư chỉ cần vốn tự có 15% (tương đương 595 triệu đồng), phần còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc từ 24 tháng đến 36 tháng.

Khoảng thời gian 2 đến 3 năm này được tính toán để song hành với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông huyết mạch xung quanh và lộ trình lấp đầy của Khu công nghiệp Prodezi. Chiến lược này giúp nhà đầu tư sở hữu tài sản tại thời điểm giá tốt, chờ đón các cột mốc tăng trưởng giá trị mà không chịu áp lực tài chính trong giai đoạn đầu tư.

Khách hàng có thể sở hữu nhà phố liền kề LA Home với vốn tự có từ 15%, tương đương khoảng 595 triệu đồng (Ảnh: CĐT).

Theo nhận định của các chuyên gia, làn sóng đầu tư từ miền Bắc đổ về cửa ngõ Tây TPHCM phản ánh tầm nhìn chiến lược khi đặt lên bàn cân so sánh về dư địa tăng trưởng và khả năng sinh lời thực tế. Theo đà tăng trưởng của khu Tây TPHCM, dự án LA Home được kỳ vọng sẽ là điểm đến cho nhà đầu tư muốn nắm lợi thế trong trung và dài hạn.