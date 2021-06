Dòng tiền vẫn chảy vào các dự án tiềm năng

Dân trí Dù đang trong thời gian "Work From Home", nhưng Minh Tuấn - chuyên viên kinh doanh tại một sàn giao dịch bất động sản quận 1 vẫn phải lên văn phòng để hoàn thiện các thủ tục cho khách.

Tuấn cho biết, các loại hình sản phẩm được khách quan tâm tốt hiện tại là nhà liền thổ, nhà thương mại hoặc đất nền tại các khu vực chuẩn bị hoàn thiện hạ tầng hoặc có nhiều tiềm năng về kinh tế du lịch như Bình Thuận, Bà Rịa...

Đầu tư đón đầu hạ tầng

Cuối năm 2019, HĐND tỉnh Bình Thuận ra nghị quyết đầu tư làm mới trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà. Được rót vốn gần 1.000 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài gần 25 km, chiều rộng nền đường 28 m sẽ kết nối giao thông từ quốc lộ 1A đến khu Tiến Thành. Dự kiến vào năm 2022, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần phát triển Kê Gà thành thủ phủ du lịch mới, cùng đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch thể thao biển. Kỳ vọng hạ tầng và du lịch đã tạo sức bật giúp bất động sản trên cung đường ven biển trở nên hút khách, từ cuối 2019 đến nay kể cả trong thời gian được cho là thị trường trầm lắng vào quý II năm nay.

Thanh Long Bay thu hút khách hàng bởi vị trí nằm trên tuyến đường kết nối mạnh mẽ tới những khu vực trọng điểm của Phan Thiết - Bình Thuận.

Mỗi ngày, có khoảng 20-30 yêu cầu cung cấp thông tin được gửi đến Bộ phận Tư vấn khách hàng của chúng tôi. Trong đó, phân khu thương mại The Sound là một trong những khu thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vị trí đẹp và tiềm năng kinh doanh trong tương lai" - ông Lương Sĩ Khoa, đại diện Nam Group, đơn vị phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay cho biết.

The Sound là một dự án hợp phần thuộc Thanh Long Bay tọa lạc tại vị trí cửa ngõ, nơi giao lộ của trục đường ĐT.719B - tuyến đường ven biển quốc gia quan trọng và trục đường 42 m đi ra bến du thuyền lớn nhất khu vực. Đây không chỉ là vị trí đắt giá nhất trong tổ hợp Thanh Long Bay mà còn đắc địa nhất khu vực Mũi Kê Gà.

Hàm Thuận Nam đang đứng trước công cuộc đầu tư xây dựng hạ tầng cực lớn nhằm phát triển giao thông, thúc đẩy kinh tế. Sân bay quốc tế Long Thành, Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã chính thức khởi công. Cùng với hàng loạt tuyến đường kết nối cao tốc đến Vịnh Hòn Lan như Hàm Kiệm - Tiến Thành, ĐT.719 và ĐT.719B, thời gian di chuyển từ TPHCM về Phan Thiết chỉ còn chưa đến 2 giờ. "Thanh Long Bay sẽ đi vào hoạt động năm 2023, đúng thời điểm các công trình giao thông trọng điểm nói trên hoàn thành. Ai cũng hiểu rằng khó có thể tìm thấy mặt bằng có vị trí đẹp và triển vọng kinh doanh tươi sáng hơn The Sound." - Minh Tuấn cho biết.

Kỳ vọng vào tiềm năng khai thác thương mại

Ở Hàm Thuận Nam, Thanh Long Bay là tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí lớn nhất 90 ha, với 1,7 km bờ biển riêng, độ dốc thoải thích hợp cho các hoạt động trên biển, du khách đến Thanh Long Bay có thể trải nghiệm các môn thể thao biển như dù lượn, thuyền kayak, lặn biển, cano biển, moto biển, chèo ván sub, lướt ván buồm, bóng chuyền bãi biển…

Mỗi căn nhà phố tại The Sound có một trệt 2 lầu, diện tích sử dụng khoảng 256,6 m2, chủ nhân có thể biến các căn nhà này thành cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng,... tùy theo mục đích kinh doanh.

Với việc cung cấp ra thị trường 9.500 đơn vị nhà ở cùng các loại hình giải trí hấp dẫn, nơi đây có thể thu hút hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước đến lưu trú. Thanh Long Bay còn là trung tâm của các resort xung quanh như Azerai, Rock Water Bay… và dễ dàng trở thành nơi thu hút du khách của các khu vực lân cận đến trải nghiệm các dịch vụ giải trí đẳng cấp.

The Sound còn hấp dẫn nhà đầu tư về một tương lai mang tên Kinh tế đêm. Đầu năm nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt đề cương Đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030. Tại khu vực Kê Gà, Thanh Long Bay chính là đơn vị tiên phong đủ năng lực để trở thành một trung tâm giải trí, mua sắm phục vụ cho nền kinh tế đêm. Trong đó, khu nhà phố thương mại The Sound được phát triển như khu Myeongdong, Hàn Quốc. Với vị thế đó, sự sầm uất và náo nhiệt của các hoạt động về đêm sẽ được dẫn dắt bởi nguồn khách từ khắp nơi trên thế giới, The Sound có thể được đảm bảo nguồn khách dồi dào trong 24h.

Kiến trúc độc đáo, cảnh quan hoàn hảo và cơ hội "quảng cáo" miễn phí

Mỗi căn nhà phố tại The Sound có 1 trệt 2 lầu, diện tích sử dụng khoảng 256,6 m2, chủ nhân có thể biến các căn nhà này thành cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng,... tùy theo mục đích kinh doanh. Thiết kế 2 mặt tiền tạo nên các cụm nhà phố bao quanh một công viên trung tâm rộng tới 2.000 m2. Khi mặt tiền trước là đường phố sầm uất với những giàn hoa giấy rực rỡ, mặt tiền sau là công viên yên bình, sức hấp dẫn và công năng của mỗi căn nhà phố nhân đôi so với các dự án khác. Kiến trúc độc đáo này đã giúp The Sound đạt giải thưởng kiến trúc "Thiết kế kiến trúc nhà phố tốt nhất Việt Nam" tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2020.

Nằm kề khu Mini Hotel, với hàng trăm thương hiệu ẩm thực, thời trang, hàng hóa, đặt trong không gian hoành tráng của cả tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí Thanh Long Bay, The Sound sẽ là điểm chắc chắn phải "check-in" của mọi du khách khi đến Hàm Thuận Nam. Nói cách khác, mỗi cửa hàng tại đây đều được "quảng cáo" miễn phí từ hàng trăm nghìn người đến tham quan. Đó là lợi thế mà chỉ những nhà phố thương mại nằm trong tổ hợp lớn mới có được.

The Sound có mức giá dao động từ 7,6 tỷ đồng, thanh toán 25% đến khi nhận nhà, được ngân hàng hỗ trợ vay 0% lãi suất, khách hàng đã có cơ hội sở hữu nhà phố biển thương mại đầu tư hấp dẫn. Cùng với đó, khách hàng sở hữu nhà phố The Sound sẽ được Chủ đầu tư tặng gói hỗ trợ kinh doanh lên tới 500 triệu đồng/ căn, tặng ngay một voucher nghỉ dưỡng 2 ngày một đêm tại AZERAI Resort Kê Gà, miễn phí quản lý trong 3 năm đầu kể từ khi có thông báo nhận bàn giao nhà, tặng 1 máy nước nóng năng lượng mặt trời và hệ thống điện năng lượng mặt trời giá trị 100 triệu đồng.

Trường Thịnh