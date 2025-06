Dòng tiền đầu tư bất động sản dịch chuyển, Đông Nam Hải Phòng hút khách

Điểm đón dòng tiền dịch chuyển

Vài năm trở lại đây, Hải Phòng chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản, với nhiều dự án có tổng vốn lên tới hàng tỷ USD. Theo định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, các chủ đầu tư không chỉ tập trung vào những khu vực quen thuộc như Lê Chân, Thủy Nguyên, Ngô Quyền… mà mở rộng sang các địa bàn mới giàu tiềm năng, trong đó quận Hải An - cửa ngõ Đông Nam Hải Phòng, nổi lên như một điểm sáng nổi bật.

Nhiều tập đoàn bất động sản tên tuổi đã chọn Hải An làm nơi triển khai các dự án quy mô, tiêu biểu như Vinhomes với dự án NOXH Happy Home Tràng Cát khởi công từ đầu năm 2024 và dự án phát triển hạ tầng KCN Nam Tràng Cát có tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngoài Vinhomes, Hải An còn đón nhận loạt dự án từ các tên tuổi lớn như Doji Land với tổ hợp Diamond Crown và Golden Crown, Ecopark với khu đô thị Eco Sky Park Hải An, Kinh Bắc với khu đô thị gần 600ha… Dự kiến trong tháng 7, một tập đoàn bất động sản nổi bật phía Nam cũng sẽ hợp tác công bố dự án gồm các sản phẩm thấp tầng mang phong cách châu Âu đương đại ở ngay trung tâm Hải An.

Sự góp mặt của các chủ đầu tư lớn không chỉ tạo nên diện mạo mới cho thị trường mà còn kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về lượng quan tâm và giao dịch. Theo báo cáo tháng 4 của Batdongsan.com.vn, Hải Phòng là một trong hai địa phương phía Bắc thu hút lượng tìm kiếm nhiều nhất. Riêng quận Hải An nằm trong top 10 địa bàn có lượt tìm kiếm cao ở miền Bắc - cùng với 4 quận, huyện khác của thành phố.

Hải An nằm trong top 10 khu vực có mức độ quan tâm nhiều nhất miền Bắc (Ảnh: Batdongsan.com.vn).

Nếu việc Hải Phòng vươn lên top đầu các thị trường được tìm kiếm nhiều nhất cho thấy xu hướng dịch chuyển dòng vốn ra khỏi các đô thị lõi như Hà Nội, TPHCM, thì Hải An nổi bật lên như một sự lựa chọn mới bên cạnh những quận trung tâm đang rất sôi động như Lê Chân, Hồng Bàng, Thủy Nguyên…

Anh Phạm Anh Tuấn - một môi giới lâu năm tại Hải Phòng - chia sẻ: “Khi giá đất tại các quận trung tâm và TP Thủy Nguyên tăng cao, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang các khu vực có vị trí tốt nhưng giá còn mềm như Hải An. Không ít người từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương cũng tìm mua tại đây, trước là để đầu tư, sau là để sinh sống và làm việc lâu dài”.

Dư địa tăng trưởng lớn nhờ quy hoạch và hạ tầng

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quận Hải An được xác định là trung tâm thương mại, tài chính quốc tế của thành phố, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược vươn tầm quốc tế của Hải Phòng.

Về hạ tầng, Hải An là khu vực duy nhất tại Hải Phòng hội tụ đủ năm phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và đường biển. Hệ thống cảng biển tại đây gồm 18 cảng (14 cảng quốc tế và 4 cảng nội địa), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo nên lợi thế vượt trội về logistics và giao thương.

Hải An đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển logistics của Hải Phòng (Ảnh: DVP).

Tới năm 2030, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành và sân bay Cát Bi được nâng cấp, đạt công suất 13 triệu lượt hành khách và 250.000 tấn hàng hóa/năm, khu vực này sẽ trở thành một trong những đầu mối giao thông - vận tải quan trọng nhất miền Bắc, tạo động lực to lớn cho tăng trưởng kinh tế, kéo theo nhu cầu bất động sản tăng cao.

Hải An cũng là nơi tập trung của nhiều khu công nghiệp lớn như Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ, tổ hợp DEEP C, KCN - Đô thị Tràng Cát… Với lợi thế giáp ranh khu kinh tế ven biển phía Nam - nơi được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại, Hải An được kỳ vọng tiếp tục đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự gia tăng dân số cơ học từ lực lượng lao động cũng sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, văn phòng và dịch vụ, từ đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển đa dạng về loại hình và phân khúc.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, trong vòng 5 năm qua, giá rao bán một số bất động sản tại quận Hải An tăng tới 171%. Riêng tháng 5, mức giá trung bình một số nơi đạt khoảng 66 triệu đồng/m² - cao nhất 5 năm nhưng vẫn thấp hơn so với các quận trung tâm như Lê Chân, Ngô Quyền…

Sự dịch chuyển dòng vốn bất động sản về Đông Nam Hải Phòng, mà trung tâm là quận Hải An - phản ánh một chiến lược đầu tư dựa trên các yếu tố cốt lõi, dài hạn và bền vững: hạ tầng - quy hoạch - công nghiệp. Với mặt bằng giá còn thấp, quỹ đất rộng, biên độ tăng trưởng tốt và nhu cầu thực gia tăng, Hải An đang nổi lên như một “vùng trũng” đầu tư mới đầy tiềm năng trên bản đồ bất động sản miền Bắc.