Dòng sản phẩm “3 trong 1” tại cửa ngõ phía Tây thành phố cảng

Đón đầu xu hướng đó, dự án Central Gate trên trục Nguyễn Văn Linh được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng kết nối thuận tiện và mô hình khai thác linh hoạt 3 trong 1: An cư - kinh doanh - tích lũy.

Chu kỳ mới của bất động sản: Giá trị thực định hình vị thế

Trong chu kỳ tái cấu trúc của thị trường bất động sản, chọn lọc trở thành từ khóa dẫn dắt dòng vốn. Theo các chuyên gia, dòng tiền đang rời xa các sản phẩm đầu cơ rủi ro để tìm đến những bất động sản sở hữu pháp lý minh bạch, đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Để hội tụ những tiêu chí này, bất động sản không chỉ cần vị trí thuận lợi mà phải nằm trong lõi đô thị - nơi được phát triển theo mô hình “đô thị 15 phút” - cho phép cư dân tiếp cận trọn vẹn các tiện ích thiết yếu trong phạm vi gần. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn, quỹ đất đáp ứng được cấu trúc này đang dần cạn kiệt, khiến nguồn cung chất lượng trở nên khan hiếm.

Trong bối cảnh nguồn cung tại đô thị lõi giới hạn, Central Gate trở thành điểm sáng chiến lược trên thị trường BĐS (Ảnh: CĐT).

Thực tế này đưa Central Gate trở thành một điểm sáng chiến lược trên thị trường bất động sản miền Bắc. Tọa lạc tại trung điểm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, dự án không chỉ sở hữu lợi thế kết nối vùng, mà còn khẳng định vị thế khi nằm ngay trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Hải Dương cũ).

Đây là trục xương sống huyết mạch quy tụ hệ thống bệnh viện tuyến đầu, trường học trọng điểm và cộng đồng dân cư sầm uất bậc nhất khu vực.

Central Gate: Cấu trúc tài sản “kiềng ba chân” trong lõi đô thị

Với lợi thế vị trí lõi đô thị cùng quy mô được tính toán tinh gọn với 31 căn nhà thương mại đa chức năng và 99 căn nhà liền kề trên quỹ đất lõi 1,94ha, Central Gate được phát triển như một mô hình tài sản đa tầng giá trị, cho phép một bất động sản đồng thời đáp ứng ba nhu cầu cốt lõi: an cư chất lượng, khai thác thương mại và cho thuê dài hạn ổn định.

Được định hướng trở thành không gian sống dành cho cộng đồng tri thức, mỗi căn nhà tại Central Gate là điểm chạm kết nối với hệ thống tiện ích đã hiện hữu và vận hành ổn định.

Khoảng 5 phút di chuyển, các gia đình có thể tiếp cận nhanh chóng các trường trọng điểm như Trường THPT Nguyễn Du, Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương, tiện ích giải trí như Lotte Cinema, hay các cơ sở y tế hàng đầu như Bệnh viện Đa khoa Hải Dương hay Bệnh viện Phổi Hải Dương.

Giá trị an cư tại đây không dừng ở sự thuận tiện, mà nằm ở môi trường sống kỷ luật, văn minh - nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng thế hệ tương lai và hình thành chuẩn mực sống bền vững cho các gia đình tri thức.

Central Gate được định hướng trở thành không gian sống dành cho cộng đồng tri thức (Ảnh: CĐT).

Song hành cùng giá trị an cư, Central Gate được phát triển như mô hình nhà phố thương mại chuyên môn, tích hợp linh hoạt chức năng kinh doanh trong không gian sống.

Cấu trúc phân tầng theo chiều dọc cho phép tầng trệt phục vụ tiếp đón - giao dịch, các tầng giữa đảm nhiệm chức năng chuyên môn như phòng khám, trung tâm đào tạo hay văn phòng tư vấn, trong khi không gian sinh hoạt riêng tư vẫn được đảm bảo phía trên.

Theo các chuyên gia, nhà phố thương mại tại các khu đô thị phát triển nhanh, nằm trên trục đường lớn và gần công trình công cộng duy trì sức hút nhờ khả năng gia tăng giá trị. Sở hữu lợi thế cận các tiện ích y tế - giáo dục, cùng mặt tiền rộng và hạ tầng bàn cờ thuận tiện tiếp cận, Central Gate tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh và ít phụ thuộc vào biến động chu kỳ thị trường.

Ở góc độ khai thác dòng tiền, Central Gate giải quyết nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư: khách thuê. Nhờ vị trí kề cận Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các KCN logistic hậu cần lớn, dự án đón đầu nhu cầu thuê nhà của nhóm chuyên gia nước ngoài, bác sĩ và giảng viên thỉnh giảng.

Đây là nhóm khách thuê chi trả tốt, thuê dài hạn (thường 2-3 năm theo nhiệm kỳ công tác) và ý thức giữ gìn tài sản cao. Nhà đầu tư không chỉ thu về dòng tiền cho thuê cao hơn mặt bằng chung, mà còn an tâm về việc bảo toàn chất lượng căn nhà trong dài hạn.

Nền tảng cốt lõi cho những giá trị này là nền tảng pháp lý minh bạch với quyền sở hữu lâu dài, bàn giao sổ đỏ sau 30 ngày - yếu tố then chốt mang lại sự an tâm cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Hội tụ cùng vị thế trung tâm và mô hình giá trị 'kiềng ba chân': an cư - kinh doanh - cho thuê, Central Gate không chỉ là một tài sản bền vững mà còn là cánh cửa mở ra chu kỳ tăng trưởng bền vững cho cộng đồng tinh anh.