Động lực cho khu Đông Hà Nội phát triển

Khu Đông Hà Nội bứt phá từ lợi thế hạ tầng

Hà Nội đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía Đông, không chỉ là xu hướng dự báo mà đã trở thành hiện thực nhờ hàng loạt công trình hạ tầng nghìn tỷ đồng. Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công trong năm 2025 sẽ kết nối thẳng Hoàn Kiếm với trung tâm Long Biên, rút ngắn thời gian di chuyển.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành, giúp giảm áp lực giao thông qua sông Hồng. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và quốc lộ 1A mở rộng mang lại khả năng kết nối nhanh tới Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Quy hoạch metro số 8 hứa hẹn bổ sung thêm một tuyến giao thông hiện đại, gia tăng khả năng tiếp cận và tiềm năng phát triển đô thị. Tất cả tạo ra một “vùng đệm hạ tầng” vững chắc, giúp khu Đông trỗi dậy và trở thành tâm điểm mới trên bản đồ đầu tư bất động sản.

Vị trí khu Đông kết nối nhanh chóng tới nội đô cùng các vùng kinh tế phía Bắc (Ảnh: CĐT).

Trong bất động sản, vị trí quyết định mức giá nhưng vị trí giao lộ có thể tạo nên bước nhảy vọt về giá trị. Đây là những điểm hội tụ của các tuyến kết nối trọng điểm, đồng thời là nơi dòng chảy kinh tế, văn hóa và hạ tầng xã hội giao thoa.

Northern Emerald nằm ngay tại điểm giao của nhiều trục đường huyết mạch, kết nối liền mạch với cả nội đô và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vị trí này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển mà còn mở ra cơ hội cho các dòng vốn, dòng người và dịch vụ hội tụ. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn và Savills, giá căn hộ tại Long Biên đã tăng 15-25% trong vòng một năm, riêng các trục hạ tầng chính ghi nhận mức tăng tới 40%.

Northern Emerald nằm tại vị trí ngã tư giao lộ cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung giao với Cổ Linh (Ảnh: CĐT).

Không chỉ thuận lợi về kết nối, Northern Emerald còn được bao quanh bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp. Aeon Mall Long Biên mang đến trải nghiệm mua sắm và giải trí đa dạng. Sân golf Long Biên 27 lỗ là điểm gặp gỡ của cộng đồng doanh nhân và người chơi thể thao thượng lưu.

Hệ thống trường học quốc tế như Wellspring, BIS, Vinschool cùng bệnh viện chất lượng cao như Tâm Anh, Vinmec đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân. Kề cận dự án là các khu đô thị kiểu mẫu như Vinhomes Riverside và Vinhomes Ocean Park, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa đã định hình, tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ cho giá trị khu vực.

Northern Emerald - Tài sản chiến lược cho tầm nhìn dài hạn

Northern Emerald nằm ở trung tâm Long Biên, vị trí được ví như cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô. Từ đây chỉ mất vài phút qua cầu Vĩnh Tuy, hoặc tương lai chưa đầy 10 phút qua cầu Trần Hưng Đạo là có thể đến phố cổ Hoàn Kiếm. Sân bay Nội Bài cách khoảng 30 phút, thuận tiện cho giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế. Đây là lợi thế mà không phải dự án nào trong cùng phân khúc có được, khi vừa đảm bảo yếu tố cận trung tâm vừa sở hữu mạng lưới kết nối liên vùng toàn diện.

Dự án thuộc giai đoạn hai, tiếp nối thành công của tòa Northern Diamond (bên trái) đã được bàn giao tới khách hàng trước đó (Ảnh: CĐT).

Dự án hội tụ yếu tố của một bất động sản chiến lược: vị trí giao lộ hiếm có, lực đẩy hạ tầng, cộng đồng cư dân chất lượng cao và chuỗi tiện ích hoàn chỉnh. Đây là nơi đáp ứng nhu cầu an cư với môi trường sống xanh, tiện nghi, kết nối thuận tiện; đồng thời là kênh tích sản giá trị nhờ tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, xu hướng giãn dân chất lượng cao ngày càng rõ nét, Northern Emerald nổi lên như một điểm đến cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.