Đón đầu cơ hội bất động sản sinh lời trong thời Covid-19

Dân trí Không thể phủ nhận ảnh hưởng của dịch covid -19 tới lĩnh vực bất động sản (BĐS). Tuy nhiên đây vẫn luôn là "địa hạt" được nhà đầu tư lựa chọn "rót vốn", cho thấy tín hiệu lạc quan về sự phục hồi nhanh chóng khi dịch được kiểm soát hiệu quả.

Bất động sản "trụ vững" trong sóng gió

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trong mọi thời điểm không chỉ riêng khi dịch Covid -19 bùng phát, BĐS luôn là lựa chọn hàng đầu của người Việt so với các kênh đầu tư như vàng, tiền ảo, chứng khoán, gửi tiết kiệm… bởi tâm lý "ăn chắc mặc bền". Trải qua không ít sóng gió và sàng lọc gay gắt, hiện thị trường đang ở vùng giá hấp dẫn, mở ra cơ hội với nhiều nhà đầu tư (NĐT) có tầm nhìn xa trông rộng.

Thị trường BĐS khu vực miền Trung qua nhiều sàng lọc để còn lại các dự án quy mô và bài bản

BĐS cũng là lĩnh vực được ví như "cơn sóng ngầm" nhưng có tác động to lớn tới nền kinh tế. Khi dịch được kiểm soát, thị trường được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng và sôi nổi. Song các chuyên gia khuyến cáo, đây cũng là thời điểm nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi xuống tiền và lựa chọn các dự án bài bản, pháp lý minh bạch, tránh sa lầy vào các thương vụ lướt sóng mạo hiểm.

Điều này được lý giải bởi thị trường BĐS nước ta khoảng 5 năm gần đây đã dần thiết lập mặt bằng giá trên diện rộng, chính sách pháp lý thắt chặt cùng các biến động không ngừng từ thị trường là những "cuộc thử lửa" cho thấy rõ giá trị thật sự của các loại hình BĐS. Thêm vào đó việc đầu tư lướt sóng thời điểm kinh tế biến động sẽ tăng nguy cơ rủi ro, tỷ lệ thành công không nhiều.

Anh Lê Quang Minh - một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, anh quan tâm hơn đến kênh đầu tư là BĐS thay vì gửi tiền tiết kiệm bởi lãi suất không hấp dẫn. "Mỗi địa phương mỗi khác, đợt sốt đất khắp cả nước vừa qua không tác động nhiều đến tôi do tôi xác định đây là kênh đầu tư lâu dài, không thể ăn xổi được. Để đảm bảo sinh lời cũng như bảo toàn vốn hiệu quả, tôi ưu tiên các dự án định hướng phát triển tốt, pháp lý rõ ràng, mang quyền sở hữu lâu dài và nằm ở vị trí có tiềm năng phát triển" - anh Minh cho biết.

Sức hút từ dự án Sở hữu lâu dài

Như nhiều khu vực trên cả nước, giai đoạn này thị trường BĐS nghỉ dưỡng khu vực miền Trung tiếp tục có sự thanh lọc mạnh mẽ, sức hút tập trung ở các dự án trọng điểm ven biển quy mô lớn từ Đà Nẵng đến Hội An.

Mới đây tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó xác định Điện Bàn là một trong những địa phương thuộc cụm động lực phát triển phía Bắc của tỉnh. Riêng khu vực ven sông Cổ Cò, tỉnh chủ trương phát triển công viên chuyên đề quy mô lớn, qua đó thúc đẩy phát triển các khu đô thị sầm uất gắn với phát triển thương mại dịch vụ, đảm bảo cho mục tiêu thăng hạng đô thị trong tương lai.

Trên trục đại lộ triệu đô ven biển thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và nằm trong vùng quy hoạch đô thị lâu dài của tỉnh Quảng Nam, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư hiện trở thành tâm điểm đầu tư tại khu vực Đà Nẵng - Hội An.

La Queenara Hội An "cận sông kề biển" là tài sản truyền đời sinh lời hấp dẫn

Ấn tượng không chỉ bởi dự án ven biển mang đặc quyền sở hữu lâu dài, La Queenara còn tọa lạc tại vị trí hiếm có cận kề sông Cổ Cò và cách biển An Bàng 200m, cùng với quy hoạch bài bản, chuyên nghiệp. Quy mô trên 200ha, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, với bến du thuyền, bãi biển riêng và sân golf xung quanh, La Queenara mang đến đa dạng sản phẩm từ Shoptel, Boutique Hotel, Villa… đáp ứng nhu cầu từ nghỉ dưỡng, an cư lâu dài hay đầu tư kinh doanh sinh lời.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, hiện La Queenara Hội An hỗ trợ vốn ban đầu lên tới 75%, ân hạn nợ gốc đến thời điểm bàn giao nhà. Lợi nhuận ước tính thu về khoảng 10% mỗi năm trên tổng giá trị tài sản khiến La Queenara thật sự trở thành "thỏi nam châm" với giới đầu tư BĐS, đón đầu cơ hội bứt tốc thị trường khi dịch bệnh được kiểm soát thành công.

Trường Thịnh