Đòn bẩy hạ tầng gia tăng giá trị cho khu dân cư Sei Harmony

Hạ tầng giao thông hoàn thiện và tiềm năng tăng trưởng của Sei Harmony

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm đô thị quận Bình Tân, ngay mặt tiền đường Lê Tấn Bê và liền kề đại lộ Võ Văn Kiệt, khu dân cư Sei Harmony hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án giao thông huyết mạch trọng điểm đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Trong đó, đại lộ Võ Văn Kiệt là tuyến đường đẹp bậc nhất TPHCM với 6 đến 10 làn xe giúp cư dân Sei Harmony kết nối nhanh chóng và dễ dàng vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Sắp tới đây, đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ được kéo dài đến tỉnh Long An và kết hợp cùng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An sẽ góp phần mở rộng mạng lưới giao thông liên kết vùng và cơ hội phát triển cho khu vực.

Sei Harmony hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại.

Bên cạnh đó, khi tuyến đường vành đai 2 được khép kín toàn tuyến và đường vành đai 3 dự kiến thông xe vào năm 2026, sẽ giúp cư dân Sei Harmony di chuyển nhanh chóng hơn nữa đến các quận huyện trung tâm TPHCM và các tỉnh thành lân cận như: Long An, Bình Dương, Vũng Tàu và Đồng Nai…Kết nối dễ dàng với các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Quốc Lộ 1A hay cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành….

Cũng trong năm nay, TPHCM sẽ hoàn thành dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với chiều dài gần 32km, đi qua 7 quận huyện gồm quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Khi hoàn thành, những dòng kênh này sẽ trở nên trong xanh, sạch đẹp như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hiện tại, cải thiện cảnh quan thành phố và giúp giao thông đường sông thông suốt trở lại.

Trong tương lai gần, khi tuyến Metro 3A Bến Thành - Tân Kiên với chiều dài hơn 19 km, xuất phát từ quận 1 đến quận Bình Tân và huyện Bình Chánh đi vào hoạt động thì việc di chuyển từ Sei Harmony đến trung tâm thành phố và các vùng lân cận cũng chỉ còn 5-10 phút…

Việc hạ tầng giao thông được chú trọng đẩy mạnh đầu tư đã tạo ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản khu Tây TPHCM. Trong bối cảnh căn hộ chiếm ưu thế và quỹ đất ngày càng khan hiếm, các dự án nhà phố cao cấp, nâng tầm chất lượng sống như khu dân cư Sei Harmony hứa hẹn có tỷ lệ tiêu thụ tốt và thanh khoản cao sẽ được khách hàng săn đón.

Sei Harmony - “Phố Nhật Bản” giữa lòng Bình Tân

Sở hữu vị trí “vàng” trên quỹ đất hiếm hoi còn lại của Quận Bình Tân và ngay mặt tiền đường Lê Tấn Bê, khu dân cư Sei Harmony với quy mô chỉ 132 sản phẩm nhà phố đã có sổ hồng riêng và được quy hoạch hiện đại, khép kín với nhiều mảng xanh gần gũi với thiên nhiên.

Sei Harmony được ví như một Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng phố thị.

Nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, cư dân Sei Harmony sẽ dễ dàng tiếp cận với hệ tiện ích ngoại khu hiện hữu và sầm uất từ mua sắm, giải trí, y tế, giáo dục… như liền kề đô thị Akari City, Aeon Mall Bình Tân, GO! An Lạc, Mega Market, bến xe Miền Tây, khu y tế kỹ thuật cao quốc tế Bình Tân, bệnh viện Triều An, khu công nghiệp Tân Tạo… đồng thời thuận lợi kết nối đến chợ Bến Thành hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Với khu dân cư Sei Harmony, nhà phát triển Tokyo AA tập trung xanh hóa không gian sống bằng việc nâng cao các chỉ số xanh. Hệ thống cây xanh được phủ kín khắp các tuyến đường nội khu, tường rào… tạo thành hành lang xanh bao quanh dự án cùng điểm nhấn với các loài hoa đặc trưng xứ sở mặt trời mọc.

Sei Harmony mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày dành những chủ nhân xứng tầm, nhờ chuỗi tiện ích đa dạng và đẳng cấp, mang đậm phong cách sống của xứ sở hoa anh đào từ khu vườn thiền tịnh, đường hoa anh đào, đồi cỏ hồng, lầu thưởng trà và khu vui chơi Sasuke độc đáo, sân trượt patin, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời, công viên quảng trường… cùng hệ thống an ninh khép kín, mang đến trải nghiệm sống khác biệt, an toàn và yên bình giữa lòng thành phố đầy sôi động.

Sei Harmony được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, đong đầy ánh sáng.

“Phố Nhật Bản” Sei Harmony thu hút khách hàng nhờ lối thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tối ưu hệ thống đón nắng đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên trong lành để từ đó tạo ra không gian sống chất lượng và hoàn toàn khác biệt.

Thông tin chi tiết về khu dân cư Sei Harmony tại: www.seiharmony.vn