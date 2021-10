Đô thị biển "All - in - one" kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch Nam Phan Thiết

Dân trí Quần thể nghỉ dưỡng và thể thao biển quốc tế Thanh Long Bay kỳ vọng không gian vui chơi, nghỉ dưỡng, với đầy đủ tiện ích, cùng tiềm năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

"All - in - one"- xu hướng du lịch toàn cầu

"All - in - one"- một điểm đến cho mọi nhu cầu đang nổi lên trở thành xu hướng du lịch khi mà giờ đây du khách không chỉ đơn thuần ngắm cảnh và lưu trú mà họ cần nhiều hơn những trải nghiệm, tận hưởng dịch vụ.

Theo thống kê, mức chi tiêu của du khách tại Việt Nam khoảng 96 USD mỗi ngày, trong khi ở Thái Lan con số này lên tới 163 USD và nguyên nhân chủ yếu đến từ việc "du lịch Việt thiếu chỗ ăn chơi và tiêu tiền".

Trong danh sách điểm đến hấp dẫn bậc nhất luôn gắn liền với thiên đường vui chơi giải trí trong một bước chân như Genting (Malaysia), Disneyland (Hong Kong, Nhật Bản), Sentosa (Singapore)…Vốn là một cao nguyên hoang vu, Genting giờ đây đã là thành phố giải trí trên mây của Malaysia thu về hàng tỷ USD mỗi năm. Tại đảo quốc sư tử, làng chài nghèo Sentosa đã có sức hút nổi tiếng thế giới. Khu phức hợp này chẳng những giúp đảo Sentosa kiếm bộn tiền, mà còn là chốn tiêu xài của hàng triệu du khách.

Từ đô thị biển "All - in - One" tới "hub" du lịch Bình Thuận

Thanh Long Bay kiến tạo quần thể phức hợp rộng lớn theo mô hình "all - in - one" với 12 phân khu cùng hàng nghìn tiện ích đẳng cấp.

Khu vực Nam Phan Thiết ước tính có chưa đến 100 khách sạn, chủ yếu từ 1 - 2 sao và khoảng 30 resort nằm rải rác chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách.

Ông Lương Sĩ Khoa - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Group cho biết, trong vài năm tới, cùng với sự hiện diện của bộ tứ quyền lực gồm cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết; tuyến đường ven biển DT.719; sân bay Phan Thiết và sân bay Long Thành, Nam Phan Thiết sẽ trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Song để khai thác triệt để nguồn tài nguyên du lịch này, viết tên Kê Gà lên bản đồ du lịch thế giới, nơi đây vẫn cần những tổ hợp vui chơi giải trí đa năng mang tầm vĩ mô. Thanh Long Bay ra đời để góp phần giải quyết bài toán này.

Tọa lạc trên gần 2 km bờ biển riêng biệt trong Vịnh Hòn Lan - top 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á, Thanh Long Bay kiến tạo quần thể phức hợp rộng lớn theo mô hình "all - in - one" với 12 phân khu cùng hàng nghìn tiện ích đẳng cấp, mang lại trải nghiệm bất kể ngày đêm. Đó là khu nhà phố thương mại, khu khách sạn mini, khu căn hộ biển, khu biệt thự, khu resort nghỉ dưỡng. Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với các tổ hợp giải trí đã và đang khai thác rất thành công tại Việt Nam.

Tuy nhiên không dừng lại ở khuôn mẫu từ các tổ hợp "all - in - one" trước đó, Thanh Long Bay hướng đến thể thao biển với hàng trăm tiện ích phục vụ cho các hoạt động thể thao như dù lượn, thuyền kayak, lặn biển, cano biển, moto biển, thuyền thúng, chèo ván sub, lướt ván buồm, bóng chuyền bãi biển…

Thanh Long Bay định hướng trở thành khu kinh tế đêm lớn ở Bình Thuận.

Ông Lương Sĩ Khoa cho biết thêm, Bình Thuận là tỉnh có thế mạnh đặc biệt về thể thao biển và định hướng năm 2030 sẽ trở thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia. Nếu Thanh Long Bay đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành "đấu trường thể thao biển" quốc tế. Xa hơn, chiến thuật này sẽ giúp khu vực định vị trở thành điểm du lịch quen thuộc của du khách quốc tế bên cạnh Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang.

Tổ hợp Thanh Long Bay còn định hướng trở thành khu kinh tế đêm lớn nhất Bình Thuận. Hệ sinh thái dưới ánh đèn này sẽ có mọi loại hình chuyên biệt cho kinh tế đêm như chợ đêm, khu mua sắm, khu nhà hàng, bar, quảng trường biển, trục shophouse, Hola beach…Về đêm, dưới ánh sáng từ hàng nghìn ánh đèn màu, nơi đây trở thành thiên đường của ẩm thực - mua sắm thời thượng. Bên cạnh đó, khu quảng trường biển rộng 21.000 m2 quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật ngoài trời và lễ hội bất tận với những bản nhạc rộn ràng kết hợp với gió biển phóng khoáng, dòng người tấp nập đổ về từ bốn phương….

Sở hữu hệ sinh thái trọn vẹn xuyên suốt 24h, Thanh Long Bay hứa hẹn có đủ xung lực để trở thành chốn tiêu xài thời thượng của các tín đồ yêu thích du lịch và thể thao biển, giúp vươn lên trở thành "hub" của tín đồ du lịch khi đến với Bình Thuận. Sự phát triển của hệ sinh thái này kéo theo nhu cầu cư trú lâu dài, ổn định để kinh doanh, buôn bán, làm việc.

"Vì vậy, không khó để hình dung dòng luân chuyển khách đến Thanh Long Bay từ cả ba nguồn: cư dân sinh sống tại dự án, tiểu thương kinh doanh, khách du lịch nội địa và quốc tế vui chơi, nghỉ dưỡng. Đây là cơ sở để tạo ra mô hình đô thị biển năng động, nơi du khách thỏa sức ăn - chơi - tiêu tiền, cư dân trải nghiệm - nghỉ dưỡng mỗi ngày và tiểu thương bội thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch", ông Lương Sĩ Khoa chia sẻ.

Trường Thịnh