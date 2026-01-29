Dinh thự xanh giữa tầng không Hà Nội

EDGE - “tấm hộ chiếu xanh” của bất động sản thời đại mới

Nhu cầu sống cân bằng và tái tạo năng lượng ngày nay không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu với nhiều người. Khi mật độ xây dựng và bê tông hóa ngày càng dày đặc, con người bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thiếu hụt về thiên nhiên và khoảng nghỉ cần thiết cho thân - tâm - trí.

Báo cáo của Global Grow Insight năm 2025 cho biết, quy mô thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn cầu hiện đạt 496,07 tỷ USD và được dự báo sẽ chạm mốc 589,28 tỷ USD trong năm 2026.

Người mua nhà cao cấp ngày càng ưu tiên những “hạ tầng sống khỏe” mang tính nền tảng, từ đi bộ, mảng xanh, không gian cộng đồng đến các tiện ích vận động và phục hồi như một phần không thể tách rời của chất lượng sống đô thị.

Khi wellness không còn là tiện ích cộng thêm mà trở thành kỳ vọng cốt lõi, các tiêu chuẩn xanh như EDGE cũng vượt ra khỏi khuôn khổ kỹ thuật, trở thành lời giải cho một không gian sống an yên, cân bằng và bền vững vì con người.

The Rey Edition - những ngôi nhà hòa nhịp hàng lang xanh

Giữa bối cảnh đó, tọa lạc phía Nam Thủ đô, liền kề Vành đai 2, tiếp giáp Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ), The Rey Edition - bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn thuộc dự án Rivea Residences xuất hiện như một giải pháp cho những ai khao khát hướng tới lối sống khỏe toàn diện (wellness) mọi mặt - từ thể chất, tâm trí đến tinh thần.

Tọa lạc trung tâm Thủ đô, The Rey Edition là lời giải cho những ai khao khát hướng tới lối sống khỏe toàn diện (Ảnh: CĐT).

Tại The Rey Edition, tiêu chuẩn EDGE được áp dụng toàn diện từ thiết kế đến thi công, tiếp nối hành trình sống xanh bền vững từ các dự án trước của Meygroup.

Dự án sử dụng hệ kính full-height với lớp ngoài Low-E cho các căn hộ. Giải pháp kính theo tiêu chuẩn EDGE còn mang lại khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội, tối ưu ánh sáng tự nhiên, duy trì độ ẩm lý tưởng, hạn chế tia cực tím, góp phần bảo vệ sức khỏe.

Đồng thời, hệ kính giúp giảm hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, tối ưu ánh sáng tự nhiên, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ, từ đó tiết kiệm năng lượng và làm chậm quá trình phát xạ nhiệt, kiến tạo một không gian sống cân bằng, bền vững.

Các căn duplex được phân bổ từ tầng 20 trở lên, mang đến tầm nhìn 360 độ, hướng về sông Hồng và phố cổ. Mỗi căn hộ sở hữu ban công rộng tới 2m, được thiết kế để tích hợp bể bơi riêng và khu vườn cá nhân - một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị.

Tại đây, gia chủ có thể thả mình trong làn nước mát lành của bể bơi dài gần 7m, tận hưởng bầu không khí trong trẻo từ thảm xanh sân vườn lẫn công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha đối diện.

Tiêu chuẩn EDGE được áp dụng tại The Rey Edition (Ảnh: CĐT).

Điểm nhấn trong cấu trúc duplex là không gian trần cao thông tầng lên tới 6,8m. Thiết kế này không chỉ mở rộng cảm nhận không gian, tăng cường đối lưu không khí và ánh sáng tự nhiên, mà còn nâng tầm cảm xúc trong từng khoảnh khắc sinh hoạt chung.

Tầng trên của căn hộ được tổ chức như một khoảng lặng riêng tư, với hai phòng ngủ lớn, đi kèm phòng tắm sang trọng ốp kính. Cách phân tầng thông minh này giúp mỗi thành viên đều có không gian riêng, trong khi tổng thể căn hộ vẫn giữ được sự kết nối hài hòa - một chuẩn mực sống tinh tế dành cho gia đình hiện đại.

Dưới bàn tay thiết kế của đơn vị tư vấn Belt Collins, hệ cảnh quan trong dự án lấy cảm hứng từ những dòng chảy của nước được phân thành 4 lớp tại các tầng 6, 6A, tầng 19 và tầng mái của tầng 35. Mỗi thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người lớn tuổi đều tìm thấy nhịp sống phù hợp với mình.

Đặc quyền tiện ích riêng như phòng golf 3D riêng tư cùng chuỗi tiện ích chung gồm gym, bể bơi, sauna, vườn dạo bộ trên cao, chòi nghỉ thư giãn, khu cắm trại trên mây… được tích hợp đồng bộ trong toàn hệ sinh thái, cho phép cư dân chủ động rèn luyện và chăm sóc sức khỏe mọi lúc. Qua đó, dự án nâng cao chất lượng sống về thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, với chỗ đỗ xe định danh, The Rey Edition nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi, riêng tư của gia chủ.

Đài thiên văn - tiện ích giao hòa giữa thiên nhiên và cộng đồng (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh đô thị không ngừng mở rộng và các tiêu chuẩn sống ngày càng được nâng cấp, với những người yêu và mong muốn an cư giữa lòng Hà Nội, The Rey Edition là lựa chọn phù hợp.

Với định hướng phát triển theo chuẩn xanh EDGE, cùng hệ tiện ích chăm sóc thân - tâm - trí toàn diện, The Rey Edition giúp mỗi cá nhân tìm lại điểm cân bằng, mỗi gia đình tìm thấy sự riêng tư, an yên và thuận tiện trong nhịp sống đô thị. Đó là tinh thần dự án theo đuổi - “nghệ thuật sống tinh khiết giữa tầng không”, một chuẩn mực sống khác biệt và có chiều sâu hiếm có giữa lòng Hà Nội.