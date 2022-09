Dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry nâng tầm giá trị sống

Từ nhu cầu hưởng thụ vượt ra ngoài giá trị vật chất

Một căn nhà đẹp không thể thiếu các điểm nhấn nghệ thuật có giá trị và xu hướng này dường như bắt đầu phổ biến hơn tại Việt Nam khi đời sống tinh thần đi lên song hành cùng sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Song, nghệ thuật vốn rất kén "người chơi" vì yêu cầu sự hiểu biết, kiến thức, trải nghiệm và tiền bạc rất lớn.

Theo phân tích tháp nhu cầu Maslow, khi con người đã đủ đầy về của cải vật chất, tiêu chuẩn sẽ không chỉ dừng lại ở chữ "lượng". Thay vào đó, họ hướng tới tháp tầng cao hơn để đáp ứng mọi sự thỏa mãn về tinh thần cũng như khẳng định vị thế bản thân.

Trong lĩnh vực bất động sản, việc đưa yếu tố văn hóa nghệ thuật vào kiến trúc cũng như cuộc sống hàng ngày được quan tâm nhiều hơn, nhất là với tầng lớp thượng lưu. Mô hình bất động sản nghệ thuật xuất hiện trong giới siêu giàu như một phương thức nhằm nâng tầm giá trị không gian sống cũng như địa vị của chủ nhân sở hữu.

Bất động sản nghệ thuật - nâng cao trải nghiệm của giới siêu giàu

Với mong muốn góp phần thỏa mãn thị hiếu của giới siêu giàu trong nước, Gran Melía Nha Trang và KDI Holdings chính thức cho ra mắt dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry. Đây là một trong 3 phiên bản đặc biệt trong bộ sưu tập The Coral Special Editions - được nâng cấp từ dinh thự The Coral - dòng sản phẩm đắt giá bậc nhất quần thể "đảo tỷ phú" Gran Melía Nha Trang.

The Coral Artistry là dinh thự nghệ thuật đắt giá bậc nhất trong quần thể tư dinh tỷ phú (Ảnh: KDI Holdings).

Bà Đậu Thị Như Linh - Phó tổng giám đốc Phoenix Property, đơn vị tư vấn độc quyền dự án Gran Melía Nha Trang chia sẻ, các đơn vị triển khai dự án coi bản thân The Coral Artistry cũng là một tác phẩm nghệ thuật, là bản hòa âm của thiên nhiên, kiến trúc, nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam cũng như những yếu tố mỹ học của nghệ thuật kiến trúc phương Tây.

"Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các không gian ứng dụng tại phiên bản dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry nhằm mang tới thông điệp về một nấc thang trải nghiệm mới mà giới thượng lưu đang hướng tới - khi chủ nhân được thưởng lãm tinh hoa nghệ thuật trong cuộc sống thường nhật", bà Linh cho hay.

Không gian phòng khách khoáng đạt với bộ sưu tập nội thất mới nhất năm 2022 đến từ thương hiệu Minotti danh tiếng lừng lẫy nước Ý (Ảnh: KDI Holdings).

Theo đó, tại dinh thự The Coral Artistry, chất liệu thuần Việt nổi tiếng như giấy dó, sơn mài, sơn dầu,… cùng những tác phẩm hội họa được lấy cảm hứng từ những tranh hang động từ thời cổ đại, văn hóa Champa, hoa văn chạm khắc vương giả trên những thềm bậc lên Điện Kính Thiên…, đều được lựa chọn kỹ lưỡng và có chủ đích, hài hòa với không gian đương đại của kiến trúc, nội thất châu Âu.

Ngoài ra, chủ đầu tư KDI Holdings cho biết, dịch vụ tư vấn nghệ thuật cá nhân hóa cũng là món quà mà đơn vị này dành tặng riêng cho chủ nhân dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry, giúp định hướng, tư vấn và kết nối chủ nhân dinh thự với những tác giả, tác phẩm nghệ thuật phù hợp với xu hướng đầu tư, sưu tập nghệ thuật đương thời cũng như thế giới quan của gia chủ.

Thiết kế với màu sắc tinh giản, nhã nhặn, kinh điển nhưng không cũ kỹ, trở thành phông nền tôn lên các tác phẩm nghệ thuật đậm bản sắc Việt (Ảnh: KDI Holdings).

Hướng biển Đông trên mặt tiền 80m

Chú trọng yếu tố nghệ thuật trong thiết kế không gian sống, song The Coral Artistry vẫn không bỏ qua các yếu tố về vị trí, công năng, tiện ích,… để mang tới cho chủ nhân trải nghiệm luxury second-home . Cụ thể, trong thiết kế mặt sàn lên tới 1.400m2 của The Coral Artistry, mọi không gian đều rộng lớn, khoáng đạt như phòng khách lên tới 80m2, phòng tắm diện tích 30m2.

The Coral Artistry còn sở hữu 2 bể bơi 60m2 và 100m2 lớn nhất trong quần thể Gran Melía Nha Trang, cùng ban công tầng 2 có diện tích khổng lồ75m2 được bố trí jacuzzi chân mây ngoài trời ngay tại mang đến cho chủ nhân trải nghiệm khác biệt. Với vị trí riêng tư trên hai đảo Kỳ Quan và San Hô, The Coral Artistry sở hữu tầm nhìn vô cực 270 độ với vị thế nở hậu ôm dọc gần 80m mặt nước, tận hưởng tầm nhìn hướng biển Đông.

Ban công rộng đến 80m cùng bể jacuzzi ngoài trời…