Định hướng phát triển xanh, sử dụng năng lượng tái tạo tại khu công nghiệp Cà Ná

Khu công nghiệp (KCN) Cà Ná nhận quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cà Ná - giai đoạn 1 vào ngày 12/6. Sự kiện đánh mốc quan trọng trong việc phát triển khu đô thị Cà Ná và hướng đến phát triển công nghiệp xanh.

Dự án có tổng diện tích 378ha thuộc địa phận xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Cà Ná - giai đoạn I đồng bộ, hiện đại, nhằm thu hút nhà đầu tư với các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Khu công nghiệp - cảng quốc tế Cà Ná sẽ được phát triển theo định hướng công nghiệp xanh, hiện đại (Ảnh: Trung Nam).

Hạ tầng khu công nghiệp được mở rộng phục vụ các hạ tầng thiết yếu cho việc triển khai dự án điện khí, thu hút các doanh nghiệp theo chuỗi dự án điện khí từ xây dựng, điện, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ khác phục vụ nhà máy LNG Cà Ná, Điện hạt nhân Ninh Thuận, hệ thống gió khơi với chuỗi giá trị cốt lõi ngành năng lượng tái tạo, tiến tới xây dựng khu công nghiệp sử dụng 100% điện sạch trong tương lai gần.

Đại diện chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná cho biết đơn vị mới đây đã nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và đang sớm hoàn thành các hạng mục chuẩn bị đưa dự án vào khởi công.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná - một thành viên của Tập đoàn Trung Nam có thế mạnh về hạ tầng và năng lượng, hoạt động ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Với các dự án năng lượng tái tạo quy mô, dự án hạ tầng bền vững trong đó có Cảng biển quốc tế Cà Ná đang vận hành cho thấy kinh nghiệm và các dự án hoạt động thành công tại địa phương trong thời gian dài.

Đứng trước cơ hội bắt nhịp phát triển mới, các nguồn lực sẽ được mở rộng, KCN Cà Ná là một trong những dự án được định hướng xanh, phát triển theo định hướng sử dụng năng lượng tái tạo được tạo ra tại khu vực này bao gồm gió, mặt trời, gió khơi...

Cảng Cà Ná hiện tại nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Nam).

Có vị trí thuận lợi về đường bộ do KCN gần Quốc lộ 1A và gần tuyến cao tốc Bắc Nam, kết nối với cao tốc Bắc Nam qua tuyến nối cao tốc từ Cảng Cà Ná với cao tốc, KCN cách cảng nước sâu Cà Ná thuận lợi trong việc thu hút các ngành nghề có khối lượng trọng tải lớn.

KCN Cà Ná còn nằm sát khu cảng cạn ICD, do đó, chi phí logistic khi sản xuất tại KCN Cà Ná sẽ cạnh tranh. Cách KCN Cà Ná khoảng 90km về phía Bắc là sân bay Cam Ranh, thuận lợi trong quá trình vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đây là lợi thế cho thấy vị trí và không gian đã được quy hoạch rất kỹ lưỡng và tạo nên động lực tăng trưởng cho khu vực phía Nam Khánh Hòa trong thời kỳ phát triển mới. Với quyết định chủ trương đầu tư từ địa phương và sự chuẩn bị từ chủ đầu tư, dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2025.

Cảng Cà Ná sẽ được quy hoạch mở rộng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu công nghiệp tại đây (Ảnh minh hoạ: Trung Nam).

Trung Nam đã giải ngân hơn 27.900 tỷ đồng với đa dạng danh mục đầu tư: hạ tầng, năng lượng, bất động sản và khu công nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa. Các dự án đều bám sát quy hoạch, hiện đã và đang vận hành hiệu quả, tạo giá trị kinh tế và đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, Trung Nam tập trung các chương trình có tác động tốt, lâu dài cho cộng đồng, các chương trình y tế và giáo dục trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh. Công trình Trường liên cấp Đặng Chí Thanh dành tặng cho học sinh và người dân khu vực Cà Ná năm 2019, ngôi trường này đã đón 7 thế hệ học sinh của vùng đất ven biển trưởng thành trong môi trường trường học đạt chuẩn quốc gia, là dấu ấn doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương trong quá trình nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực.