Điểm nhấn của quần thể nghỉ dưỡng KN Paradise

Dân trí Nằm giữa thủ phủ nghỉ dưỡng Cam Ranh, quần thể nghỉ dưỡng KN Paradise thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ sở hữu những giá trị khác biệt.

Khác biệt tạo nên sức hút không ngừng

Có quy mô lên tới gần 800ha, KN Paradise chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 5 phút di chuyển, ôm trọn 4,7km bờ biển Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Hướng tới những xu hướng nghỉ dưỡng tương lai, KN Paradise dành gần 250ha để hình thành chuỗi tổ hợp "all in one" như sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống các công viên chủ đề, công viên nước, cụm vui chơi giải trí ven biển… Tất cả được quy hoạch theo hướng hài hòa, phân bổ khắp dự án, tạo sự thuận tiện cho du khách và cư dân trải nghiệm chất sống nghỉ dưỡng từ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Với hệ sinh thái đa dạng, KN Paradise kỳ vọng hội đủ những yếu tố để trở thành "Thành phố nghỉ dưỡng quốc tế - Điểm đến toàn cầu mới".

KN Paradise được kiến tạo để trở thành "một điểm đến, trọn thế giới".

Bên cạnh đó, KN Paradise cũng vừa được PropertyGuru Asia Property Award - Giải thưởng bất động sản hàng đầu tại Châu Á, ghi nhận KN Paradise là "phức hợp" theo mô hình xanh cho việc quy hoạch hệ thống cây xanh, cảnh quan, công nghệ - giải pháp xanh trên quy mô lớn, đưa những giải pháp công nghệ xanh, tối tân vào xử lý nước, chất thải hay sử dụng điện năng lượng mặt trời để vận hành dự án.

Với tầm nhìn tương lai, nơi đây hứa hẹn là tâm điểm mới không chỉ với hoạt động du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng mà còn là nơi an cư của tầng lớp cư dân tinh hoa.

Nhờ sở hữu những lợi thế, tiềm năng sẵn có về vị trí, quy mô cùng định hướng phát triển sản phẩm; từng sản phẩm bất động sản được phát triển qua từng giai đoạn mở ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị.

Giới đầu tư cho rằng, các sản phẩm mới ra mắt liên tục sẽ tạo hấp lực cho dự án, tạo ra dư địa dồi dào cho tất cả các sản phẩm.

Para Sol - tiên phong xu hướng, đột phá tiềm năng

Đại diện chủ đầu tư cho biết, tầm vóc, quy hoạch cũng như sự đầu tư bài bản, hệ sinh thái mang nhiều giá trị đột phá như KN Paradise mở ra cơ hội sinh lời cho dòng tiền trong tương lai. Chính vì vậy, khi phân khu đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng Para Sol được giới thiệu đã thu hút giới đầu tư.

Para Sol tạo ra mô hình bất động sản nghỉ dưỡng văn hóa tại Việt Nam, trong đó mỗi phân kỳ đại diện cho những đặc trưng văn hóa, khí chất, tinh thần và con người của từng đất nước, như phân kỳ Sun Park đã ra mắt đại diện cho nhịp sống tương lai và nét văn hóa truyền thống Singapore hòa quyện. Tiếp nối tinh thần đó, Para Sol tiếp tục phát triển phân kỳ Nikko Park - nơi giao hòa giá trị thiên nhiên truyền thống và trí tuệ mở tương lai mang đậm bản sắc Nhật Bản cách tân vừa quen thuộc vừa đầy sự mới lạ.

Nikko Park - Phân kỳ đô thị nghỉ dưỡng văn hóa Nhật Bản.

Không đóng khung giới hạn trong những nét truyền thống Nhật Bản như trà đạo, thư pháp, Origami… đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, Nikko Park lựa chọn nét truyền thống tinh tế trong nghệ thuật phong thủy Bonsai và nghệ thuật cắt giấy Kirigami để tạo nên mối giao hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật, giữa kiến trúc và con người.

Nghệ thuật Bonsai vốn nổi tiếng là cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được thu nhỏ bằng kỹ thuật cao, mang lại hình dáng uốn lượn, uyển chuyển tinh tế. Ở đó, triết lý, tôn giáo, thẩm mỹ hòa hợp và bổ trợ cho nhau. Tất cả sẽ được tái hiện, gửi gắm vào từng chi tiết sản phẩm tại Nikko Park như mái vòm, ban công, các khu vườn điểm xuyết… mở ra không gian sống, nghỉ dưỡng đậm nét xứ sở mặt trời mọc.

Bên cạnh đó, cảm hứng kiến trúc Bonsai còn được tái hiện tại 6 khu rừng nghệ thuật lớn, phân bổ rộng khắp Nikko Park sẽ giúp cư dân, du khách đặt chân tới sẽ cảm nhận giá trị tinh thần tích lũy qua hàng nghìn thế kỷ cùng không gian giao cảm rừng cây chan hòa ánh nắng.

Nghệ thuật Kirigami trong ngôn ngữ kiến trúc tại Nikko Park.

Trong khi đó, nghệ thuật cắt giấy độc đáo Kirigami toát lên sự giản đơn và sức sáng tạo, thổi hồn vào những tờ giấy mỏng manh, tạo nên sức sống mãnh liệt. Kirigami được ứng dụng trong ngôn ngữ kiến trúc Nhật Bản hiện đại mang ý nghĩa phong thủy biểu trưng cho sự trang nhã, thịnh vượng và mối nhân duyên hoàn hảo giữa con người cùng thiên nhiên đất trời. Những giá trị đó giàu bản sắc văn hóa cũng sẽ được thổi hồn vào hệ tiện ích, cảnh quan dày đặc tại Nikko Park giúp các chủ nhân ôm trọn không gian nghệ thuật tinh túy trong lòng phân kỳ nghỉ dưỡng văn hóa Nhật cùng muôn ngàn trải nghiệm giác quan tinh tế.

Sở hữu những nét tinh túy trong văn hóa Nhật Bản cách tân, Nikko Park tái hiện không gian sống, nghỉ dưỡng giàu trải nghiệm đỉnh cao, cân bằng giữa hiện đại - truyền thống và khác biệt trên thị trường. Không chỉ mở ra điểm đến sống - nghỉ dưỡng cho cư dân tương lai mà dự án còn hứa hẹn mở ra tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.

Trường Thịnh